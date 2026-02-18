HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Có phải bán quán xuyên Tết là "hốt bạc"?

Bài, ảnh, clip: NGỌC ÁNH

(NLĐO) - Mỗi dịp Tết, nhiều chủ quán ăn và quán cà phê đều đứng trước cùng một câu hỏi: có nên mở xuyên Tết?

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2026, nhiều hàng quán ở thông báo bán hàng xuyên Tết nhưng cũng có nơi đóng cửa sớm và thông báo nghỉ Tết dài ngày. 

Nhiều quán có doanh thu Tết đột biến

TIN LIÊN QUAN

Ông Huỳnh Anh Vương, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP SX-TM-XNK Cà phê Napoli (chuỗi nhượng quyền Napoly với khoảng 2.000 quán trong cả nước), cho biết năm nay, đa số các quán trong hệ thống chỉ nghỉ một ngày (29 tháng Chạp).

Lý do mùng 1 Tết là ngày đẹp nên hầu hết các quán đều mở bán khai trương đầu năm.

Những kinh nghiệm về mở quán cà phê xuyên Tết từ chuỗi cà phê Napoly

Theo ông Vương, để bảo đảm sức khỏe và thời gian vui chơi Tết cho nhân viên, các quán thường chia ca ngắn và lương gấp 3 để thu hút nhân sự. Giá thức uống cũng tăng trong những ngày Tết để bù đắp lương nhân viên và điều này được thông báo rõ ràng.

Ở một số khu vực như Đà Nẵng, Quy Nhơn (Gia Lai), Nha Trang (Khánh Hòa) hay các khu dân cư ở TPHCM, doanh thu ngày Tết có thể tăng đột biến 2-3 lần ngày thường do lượng người dân đổ về quê hoặc tập trung đi chơi lễ. Nhiều quán sẽ có những nhóm khách đông người trong gia đình hoặc bạn bè kéo đến.

"Tuy nhiên, một số quán khu vực dân cư thưa thớt thì không nên mở xuyên Tết vì không hiệu quả" – đại diện chuỗi nhượng quyền Napoly nói.

Bán quán xuyên Tết 2026 có phải là hốt bạc cho chủ quán ở TPHCM? - Ảnh 2.

Một hệ thống quán ăn tại TPHCM thông báo nghỉ dài

Chỉ một số mô hình và vị trí phù hợp

Chuyên gia Đỗ Duy Thanh, Giám đốc Công ty Tư vấn FnB Director và Sáng lập Horeca Business School, từng có kinh nghiệm nhiều năm vận hành xuyên Tết, cho biết thực tế chỉ một số mô hình nhất định có thể đạt hiệu quả cao khi mở xuyên Tết.

Theo đó, quán ăn và cà phê tại khu dân cư Tết vắng khách do người dân về quê; quán chuyên phục vụ khách văn phòng thường vắng trong nhiều ngày. Chỉ có quán ở khu du lịch, khu trung tâm hoặc chuyên nhóm khách khách tụ họp gia đình, bạn bè thường có cơ hội tăng doanh thu dịp Tết.

Bán quán xuyên Tết 2026 có phải là hốt bạc cho chủ quán ở TPHCM? - Ảnh 3.

Một quán thông báo phục vụ xuyên Tết

Thực tế, chi phí vận hành Tết tăng mạnh gồm: chi phí nhân sự, giá nguyên liệu tươi sống, logistics tăng và thường phát sinh thêm.

Nhiều chủ quán mở xuyên Tết với suy nghĩ cần có doanh thu để trang trải tiền thuê mặt bằng, khấu hao thiết bị và chi phí duy trì. Tuy nhiên, nếu doanh thu không đủ lớn, chi phí nhân sự và vận hành tăng cao có thể khiến lợi nhuận thực tế thấp, thậm chí không hiệu quả.

Nhân viên đa số muốn nghỉ Tết, khó tuyển người thay thế, chủ quán phải trực tiếp vận hành liên tục nhiều ngày. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ nếu không có kế hoạch chuẩn bị trước.

Bán quán xuyên Tết 2026 có phải là hốt bạc cho chủ quán ở TPHCM? - Ảnh 4.

Đa số quán Napoly khai trương mùng 1 Tết

Một số thương hiệu vẫn mở xuyên Tết vì mục tiêu thương hiệu.

Đối với chuỗi cà phê, nhà hàng trung tâm hoặc mô hình định vị trải nghiệm, việc mở xuyên Tết còn nhằm duy trì sự hiện diện thương hiệu và phục vụ nhóm khách không về quê hoặc khách du lịch.

Theo ông Thanh, thực tế nhiều chủ quán mở bán xuyên Tết một năm rồi sau đó lại quay về nghỉ Tết bởi hiệu quả dài hạn tốt hơn cho nhân sự và hoạt động kinh doanh.

Bán quán xuyên Tết 2026 có phải là hốt bạc cho chủ quán ở TPHCM? - Ảnh 5.

Một chi nhánh Jollibee chỉ nghỉ 29 Tết

"Phần lớn quán ăn và quán cà phê quy mô nhỏ do gia đình trực tiếp vận hành. Việc mở xuyên Tết ảnh hưởng đến thời gian sinh hoạt và đoàn tụ gia đình, khiến nhiều chủ quán lựa chọn nghỉ để cân bằng cuộc sống và duy trì sức bền vận hành" – ông Thanh nói.

Theo khuyến nghị từ chuyên gia, các quán có thể vận hành linh hoạt thay vì mở toàn bộ với các phương án như: chỉ mở những ngày cao điểm, mở giờ bán rút gọn, rút ngắn menu để vận hành đơn giản.

Tin liên quan

Napoly khai trương quán cà phê nhượng quyền đầu tiên tại Campuchia

Napoly khai trương quán cà phê nhượng quyền đầu tiên tại Campuchia

(NLĐO) – Thương hiệu cà phê nhượng quyền Napoly chính thức mở chi nhánh đầu tiên ở Campuchia, tại Siem Reap, nơi có khu di sản Angkor Wat

Giải mã nguyên nhân quán ăn, quán cà phê trung tâm TPHCM đông nghẹt trước Tết

(NLĐO) – Khoảng hai tháng nay, chủ các quán ăn, cà phê ở trung tâm TPHCM "hốt bạc" vì lượng khách tăng cao

Lý do nhiều quán ăn, cà phê ở TPHCM sang nhượng, trả mặt bằng trước Tết

(NLĐO) – Hàng loạt điểm kinh doanh quán ăn, cà phê đã rời thị trường trước Tết nhưng cũng nhiều nơi nhanh chóng có thương hiệu mới thế chỗ

hoạt động kinh doanh khu du lịch quán cà phê xuyên tết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo