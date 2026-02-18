Có phải bán quán xuyên Tết là "hốt bạc"?

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2026, nhiều hàng quán ở thông báo bán hàng xuyên Tết nhưng cũng có nơi đóng cửa sớm và thông báo nghỉ Tết dài ngày.

Nhiều quán có doanh thu Tết đột biến

Ông Huỳnh Anh Vương, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP SX-TM-XNK Cà phê Napoli (chuỗi nhượng quyền Napoly với khoảng 2.000 quán trong cả nước), cho biết năm nay, đa số các quán trong hệ thống chỉ nghỉ một ngày (29 tháng Chạp).

Lý do mùng 1 Tết là ngày đẹp nên hầu hết các quán đều mở bán khai trương đầu năm.

Những kinh nghiệm về mở quán cà phê xuyên Tết từ chuỗi cà phê Napoly

Theo ông Vương, để bảo đảm sức khỏe và thời gian vui chơi Tết cho nhân viên, các quán thường chia ca ngắn và lương gấp 3 để thu hút nhân sự. Giá thức uống cũng tăng trong những ngày Tết để bù đắp lương nhân viên và điều này được thông báo rõ ràng.

Ở một số khu vực như Đà Nẵng, Quy Nhơn (Gia Lai), Nha Trang (Khánh Hòa) hay các khu dân cư ở TPHCM, doanh thu ngày Tết có thể tăng đột biến 2-3 lần ngày thường do lượng người dân đổ về quê hoặc tập trung đi chơi lễ. Nhiều quán sẽ có những nhóm khách đông người trong gia đình hoặc bạn bè kéo đến.

"Tuy nhiên, một số quán khu vực dân cư thưa thớt thì không nên mở xuyên Tết vì không hiệu quả" – đại diện chuỗi nhượng quyền Napoly nói.

Một hệ thống quán ăn tại TPHCM thông báo nghỉ dài

Chỉ một số mô hình và vị trí phù hợp

Chuyên gia Đỗ Duy Thanh, Giám đốc Công ty Tư vấn FnB Director và Sáng lập Horeca Business School, từng có kinh nghiệm nhiều năm vận hành xuyên Tết, cho biết thực tế chỉ một số mô hình nhất định có thể đạt hiệu quả cao khi mở xuyên Tết.

Theo đó, quán ăn và cà phê tại khu dân cư Tết vắng khách do người dân về quê; quán chuyên phục vụ khách văn phòng thường vắng trong nhiều ngày. Chỉ có quán ở khu du lịch, khu trung tâm hoặc chuyên nhóm khách khách tụ họp gia đình, bạn bè thường có cơ hội tăng doanh thu dịp Tết.

Một quán thông báo phục vụ xuyên Tết

Thực tế, chi phí vận hành Tết tăng mạnh gồm: chi phí nhân sự, giá nguyên liệu tươi sống, logistics tăng và thường phát sinh thêm.

Nhiều chủ quán mở xuyên Tết với suy nghĩ cần có doanh thu để trang trải tiền thuê mặt bằng, khấu hao thiết bị và chi phí duy trì. Tuy nhiên, nếu doanh thu không đủ lớn, chi phí nhân sự và vận hành tăng cao có thể khiến lợi nhuận thực tế thấp, thậm chí không hiệu quả.

Nhân viên đa số muốn nghỉ Tết, khó tuyển người thay thế, chủ quán phải trực tiếp vận hành liên tục nhiều ngày. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ nếu không có kế hoạch chuẩn bị trước.

Đa số quán Napoly khai trương mùng 1 Tết

Một số thương hiệu vẫn mở xuyên Tết vì mục tiêu thương hiệu.

Đối với chuỗi cà phê, nhà hàng trung tâm hoặc mô hình định vị trải nghiệm, việc mở xuyên Tết còn nhằm duy trì sự hiện diện thương hiệu và phục vụ nhóm khách không về quê hoặc khách du lịch.

Theo ông Thanh, thực tế nhiều chủ quán mở bán xuyên Tết một năm rồi sau đó lại quay về nghỉ Tết bởi hiệu quả dài hạn tốt hơn cho nhân sự và hoạt động kinh doanh.

Một chi nhánh Jollibee chỉ nghỉ 29 Tết

"Phần lớn quán ăn và quán cà phê quy mô nhỏ do gia đình trực tiếp vận hành. Việc mở xuyên Tết ảnh hưởng đến thời gian sinh hoạt và đoàn tụ gia đình, khiến nhiều chủ quán lựa chọn nghỉ để cân bằng cuộc sống và duy trì sức bền vận hành" – ông Thanh nói.

Theo khuyến nghị từ chuyên gia, các quán có thể vận hành linh hoạt thay vì mở toàn bộ với các phương án như: chỉ mở những ngày cao điểm, mở giờ bán rút gọn, rút ngắn menu để vận hành đơn giản.