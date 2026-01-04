Lý do nhiều quán ăn, cà phê ở TPHCM sang nhượng, trả mặt bằng trước Tết

Ghi nhận thị trường TPHCM gần đây, rất nhiều quán ăn đã thông báo đóng cửa, sang quán, cho thuê mặt bằng ngay trước Tết.
Thông lệ hằng năm, đây thường là thời điểm các mô hình kinh doanh ẩm thực (F&B) không hiệu quả ngưng kinh doanh bởi thiệt hại ít nhất. Bởi lẽ, nếu hoạt động qua Tết, quán sẽ phát sinh rất nhiều chi phí.
Và đây cũng là thời điểm nhiều thương hiệu mới tham gia thị trường để đón đầu mùa Tết nên thị trường sang nhượng khá sôi động.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Khải Minh Nhật, chuyên gia đào tạo F&B, cho biết mọi năm, Tết là thời điểm bùng nổ khai trương, hút khách đón Tết và gặt hái quả ngọt cuối năm. Tuy nhiên, năm nay tình trạng đóng cửa, sang quán khá rầm rộ.
Lý do là tâm lý lo ngại của nhiều người kinh doanh trước những quy định mới, đặc biệt là thuế mà chủ quản chưa nắm bắt kịp lẫn chưa thay đổi cho phù hợp với những quy định đó.
Nỗi lo lớn nhất là sợ "hồi tố" của những thương hiệu kinh doanh ẩm thực lâu năm đăng ký mô hình hộ kinh doanh nên họ chọn cách rút lui khỏi thị trường theo dạng ngưng hẳn hoặc nghe ngóng để bắt đầu lại.
"Dù vậy, kinh doanh ẩm thực vẫn là thị trường đầy tiềm năng bởi đây là nhu cầu cơ bản và có xu hướng tăng. Thị trường sắp tới sẽ thuộc về các doanh nghiệp hay thương hiệu đang làm đúng và tuân thủ qui định của pháp luật" – ông Nhật nhấn mạnh.
Bình luận (0)