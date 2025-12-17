Cổ phiếu "bom tấn" vừa lên sàn đã giảm sốc, nhà đầu tư chưa biết ngày "về bờ"

Phiên giao dịch sáng 17-12, giá cổ phiếu VCK của Công ty chứng khoán VPS tiếp tục giảm thêm 4,33% so với phiên trước xuống còn 48.600 đồng. Chỉ trong 2 ngày sau khi chính thức niêm yết trên sàn HOSE, giá cổ phiếu VCK đã mất hơn 20% so với giá thời điểm IPO (chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng).

Diễn biến này trong bối cảnh VN-Index biến động mạnh, giảm sâu rồi phục hồi mạnh 2 ngày qua. Thậm chí trong phiên giao dịch hôm qua, VN-Index đóng cửa tăng tới 33 điểm (hơn 2,2%) nhưng cổ phiếu VCK vẫn giảm hơn 15%.

Trên khắp các diễn đàn, hội nhóm đầu tư chứng khoán, nhiều người trót đặt mua cổ phiếu VCK với giá chào bán IPO 60.000 đồng, cộng thêm lãi suất vay margin 9,9%/năm đều đang khóc ròng vì chưa biết bao giờ mới được "về bờ".

Cổ phiếu VPX và VCK đều giảm giá mạnh sau khi lên sàn. Đồ họa: AI - V.Vinh

Anh Thành Nam (một nhà đầu tư ở TPHCM) cho hay anh có mở tài khoản của công ty chứng khoán VPS và hơn 1 tháng trước, môi giới có tư vấn anh đặt mua cổ phiếu IPO giá 60.000 đồng. Nhân viên môi giới quảng cáo VCK là cổ phiếu của công ty chứng khoán có thị phần môi giới số 1 ở thị trường chứng khoán Việt Nam, mức định giá 60.000 đồng vẫn là "quá rẻ" và kỳ vọng lên sàn giá sẽ tăng mạnh.

"Thậm chí nhiều nhà đầu tư được khuyến nghị đặt mua IPO giá 61.000 – 62.000 đồng, vay margin để mua với kỳ vọng ngành chứng khoán hưởng lợi khi thị trường nâng hạng. Giờ vừa giao dịch phiên thứ 2 sau niêm yết đã lỗ hơn 20% chưa kể vốn vay. Tôi và nhiều nhà đầu tư khác đang mất ngủ" – anh Nam than.

Hôm qua 16-12, hơn 1,48 tỉ cổ phiếu VCK đã chính thức được giao dịch trên sàn HOSE. Theo VPS, việc chính thức niêm yết trên HOSE được xem là bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển tiếp theo của công ty, trong đó doanh nghiệp đặt mục tiêu duy trì vị thế trên thị trường môi giới, đồng thời đóng góp vào sự phát triển dài hạn của thị trường vốn Việt Nam.

Một cổ phiếu chứng khoán khác vừa lên sàn nhưng giá cũng giảm liên tiếp là VPX của Công ty chứng khoán VPBankS. Hiện giá cổ phiếu VPX được giao dịch ở mức 28.650 đồng, giảm khoảng 15% so với giá tham chiếu ngày đầu lên sàn vào tuần trước.

Tính cuối phiên sáng nay, VN-Index đang được giao dịch ở mức 1.676 điểm, giảm nhẹ so với phiên trước. Thanh khoản sụt giảm khi giá trị giao dịch trên sàn HOSE mới đạt hơn 8.100 tỉ đồng.

Liên quan tới VPBankS, công ty chứng khoán này vừa công bố thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, HĐQT VPBankS thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Vũ Hữu Điền và bổ nhiệm ông Nhâm Hà Hải giữ vị trí Tổng Giám đốc. Ông Vũ Hữu Điền được bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT VPBankS.

Ông Nhâm Hà Hải sinh năm 1977, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Tài chính, Đại học Paris Dauphine và Trường Kinh doanh ESCP-EAP. Ông có trên 20 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính - ngân hàng và từng đảm nhiệm các vị trí cấp cao các ngân hàng, công ty chứng khoán.