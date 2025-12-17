Cổ phiếu "bom tấn" vừa lên sàn đã giảm sốc, nhà đầu tư chưa biết ngày "về bờ"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cổ phiếu "bom tấn" vừa lên sàn đã giảm sốc, nhà đầu tư chưa biết ngày "về bờ"

Thái Phương

(NLĐO) – Chỉ 2 phiên, cổ phiếu VCK của công ty chứng khoán có thị phần môi giới số 1 mất hơn 20% khiến nhiều nhà đầu tư "mất ăn, mất ngủ".

Phiên giao dịch sáng 17-12, giá cổ phiếu VCK của Công ty chứng khoán VPS tiếp tục giảm thêm 4,33% so với phiên trước xuống còn 48.600 đồng. Chỉ trong 2 ngày sau khi chính thức niêm yết trên sàn HOSE, giá cổ phiếu VCK đã mất hơn 20% so với giá thời điểm IPO (chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng). 

TIN LIÊN QUAN

Diễn biến này trong bối cảnh VN-Index biến động mạnh, giảm sâu rồi phục hồi mạnh 2 ngày qua. Thậm chí trong phiên giao dịch hôm qua, VN-Index đóng cửa tăng tới 33 điểm (hơn 2,2%) nhưng cổ phiếu VCK vẫn giảm hơn 15%.

Trên khắp các diễn đàn, hội nhóm đầu tư chứng khoán, nhiều người trót đặt mua cổ phiếu VCK với giá chào bán IPO 60.000 đồng, cộng thêm lãi suất vay margin 9,9%/năm đều đang khóc ròng vì chưa biết bao giờ mới được "về bờ". 

Cổ phiếu "bom tấn" vừa lên sàn đã giảm sốc, nhà đầu tư chưa biết ngày "về bờ" - Ảnh 1.

Cổ phiếu VPX và VCK đều giảm giá mạnh sau khi lên sàn. Đồ họa: AI - V.Vinh

Anh Thành Nam (một nhà đầu tư ở TPHCM) cho hay anh có mở tài khoản của công ty chứng khoán VPS và hơn 1 tháng trước, môi giới có tư vấn anh đặt mua cổ phiếu IPO giá 60.000 đồng. Nhân viên môi giới quảng cáo VCK là cổ phiếu của công ty chứng khoán có thị phần môi giới số 1 ở thị trường chứng khoán Việt Nam, mức định giá 60.000 đồng vẫn là "quá rẻ" và kỳ vọng lên sàn giá sẽ tăng mạnh.

Cổ phiếu VCK giảm sốc sau IPO , nhà đầu tư lo ngại về tương lai - Ảnh 2.

Cổ phiếu VCK mất hơn 20% chỉ sau 2 ngày lên sàn chính thức

"Thậm chí nhiều nhà đầu tư được khuyến nghị đặt mua IPO giá 61.000 – 62.000 đồng, vay margin để mua với kỳ vọng ngành chứng khoán hưởng lợi khi thị trường nâng hạng. Giờ vừa giao dịch phiên thứ 2 sau niêm yết đã lỗ hơn 20% chưa kể vốn vay. Tôi và nhiều nhà đầu tư khác đang mất ngủ" – anh Nam than.

Hôm qua 16-12, hơn 1,48 tỉ cổ phiếu VCK đã chính thức được giao dịch trên sàn HOSE. Theo VPS, việc chính thức niêm yết trên HOSE được xem là bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển tiếp theo của công ty, trong đó doanh nghiệp đặt mục tiêu duy trì vị thế trên thị trường môi giới, đồng thời đóng góp vào sự phát triển dài hạn của thị trường vốn Việt Nam.

Một cổ phiếu chứng khoán khác vừa lên sàn nhưng giá cũng giảm liên tiếp là VPX của Công ty chứng khoán VPBankS. Hiện giá cổ phiếu VPX được giao dịch ở mức 28.650 đồng, giảm khoảng 15% so với giá tham chiếu ngày đầu lên sàn vào tuần trước. 

Tính cuối phiên sáng nay, VN-Index đang được giao dịch ở mức 1.676 điểm, giảm nhẹ so với phiên trước. Thanh khoản sụt giảm khi giá trị giao dịch trên sàn HOSE mới đạt hơn 8.100 tỉ đồng.

Liên quan tới VPBankS, công ty chứng khoán này vừa công bố thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, HĐQT VPBankS thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Vũ Hữu Điền và bổ nhiệm ông Nhâm Hà Hải giữ vị trí Tổng Giám đốc. Ông Vũ Hữu Điền được bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT VPBankS.

Ông Nhâm Hà Hải sinh năm 1977, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Tài chính, Đại học Paris Dauphine và Trường Kinh doanh ESCP-EAP. Ông có trên 20 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính - ngân hàng và từng đảm nhiệm các vị trí cấp cao các ngân hàng, công ty chứng khoán.

Tin liên quan

Vừa lên sàn, Chứng khoán Kỹ Thương muốn rót 165 tỉ đồng vào công ty tài sản số

Vừa lên sàn, Chứng khoán Kỹ Thương muốn rót 165 tỉ đồng vào công ty tài sản số

(NLĐO)- TCBS rót 11% vốn cổ phần, tương ứng 165 tỉ đồng vào TokenBay nhằm đẩy mạnh chiến lược tài sản số trong thời gian tới.

Chứng khoán giảm sâu không lý do rõ rệt

Diễn biến bất ngờ của phiên giao dịch này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn đầu tư

Chuyên gia lý giải nguyên nhân chứng khoán Việt Nam "sale off" 52 điểm ngày 12-12

(NLĐO) – Không có lý do đặc biệt nhưng VN-Index vẫn lao dốc mạnh vào cuối phiên, mất hơn 50 điểm với hàng loạt cổ phiếu giảm sàn.

chứng khoán chứng khoán hôm nay chứng khoán vps vpbanks cổ phiếu vpx cổ phiếu vck
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo