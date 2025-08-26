Cổ phiếu ngân hàng bị bán tháo, có nên bắt đáy lúc này?

Mở cửa phiên giao dịch sáng 26-8, thị trường chứng khoán tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi VN-Index lùi sát mốc 1.600 điểm. Đây đã là phiên giảm thứ ba liên tiếp, sau khi chỉ số VN-Index mất khoảng 75 điểm trong 2 phiên trước, tương đương 4,47% so với mức đỉnh lịch sử.

Cổ phiếu ngân hàng đã hết sóng?

Tâm điểm của đợt điều chỉnh này đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, khi hàng loạt mã bị bán tháo, thậm chí giảm sàn 2 phiên liền, khiến nhiều nhà đầu tư mới mua chưa kịp nhận cổ phiếu đã phải chịu lỗ.

Trong phiên 25-8, các mã ngân hàng như VPB, TPB, MSB, OCB, VIB hay NAB đều giảm sàn. Đáng chú ý, VPB rơi sàn 2 phiên liên tiếp, khiến nhà đầu tư mua vào cuối tuần trước lỗ tới 14% chỉ trong vài ngày và nếu sử dụng đòn bẩy tài chính (margin), mức lỗ còn nặng hơn.

Diễn biến này khiến nhiều nhà đầu tư đặt ra câu hỏi: Liệu cổ phiếu ngân hàng đã hết sóng hay chỉ là đang bước vào nhịp điều chỉnh sau chuỗi tăng nóng?

Theo Công ty Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), áp lực bán áp đảo trong phiên 25-8 với mức giảm 3,96% của nhóm ngân hàng chính là nguyên nhân kéo thị trường lao dốc. Thanh khoản giảm sâu phản ánh lực cầu ở vùng 1.610 điểm khá yếu, nhà đầu tư phần lớn chưa vội vàng “bắt đáy”. VN-Index vì vậy nhiều khả năng vẫn trong quá trình điều chỉnh ngắn hạn.

Thị trường chứng khoán tiếp tục đỏ rực khi vừa mở cửa phiên giao dịch sáng nay

Cổ phiếu ngân hàng: Dư địa tăng trưởng vẫn còn

Tuy nhiên, không ít chuyên gia cho rằng sự điều chỉnh này mang tính cần thiết và có thể mở ra cơ hội cho giai đoạn sau. Ông Đào Hồng Dương, Giám đốc Phân tích ngành và cổ phiếu - Công ty Chứng khoán VPBankS, cho biết trong 4 tuần gần đây, ngân hàng là nhóm ngành dẫn dắt thị trường, hút mạnh dòng tiền với giá trị khớp lệnh trung bình lên tới 18.800 tỉ đồng/phiên, chiếm 34% toàn sàn. Giao dịch tăng từ 13.700 tỉ lên 18.800 tỉ đồng/phiên chỉ trong một tháng cho thấy nhóm này có dấu hiệu tích lũy, chờ bứt phá hơn là bước vào chu kỳ phân phối.

Theo ông Dương, định giá cổ phiếu ngân hàng hiện chưa quá cao. Hầu hết ngân hàng có chỉ số P/B (giá trị sổ sách) dưới 2,4 lần, trong khi tín dụng năm nay dự kiến tăng 16% và lợi nhuận nhiều ngân hàng có thể vượt 20%. Điều này cho thấy dư địa tăng trưởng của nhóm ngân hàng vẫn còn.

Cùng quan điểm, ông Đinh Minh Trí, Giám đốc Phân tích khách hàng cá nhân – Công ty Chứng khoán Mirae Asset, nhấn mạnh dòng tiền trên thị trường vẫn dồi dào. Số dư tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán trong quý II/2025 ở mức rất cao, cho thấy nguồn lực chờ giải ngân vẫn sẵn sàng.

Theo ông Trí, giai đoạn điều chỉnh hiện nay có thể là điểm vào hợp lý với những nhà đầu tư trung và dài hạn, miễn là tập trung vào cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt.

Ông Trí dự báo có 5 nhóm ngành đáng chú ý gồm ngân hàng, chứng khoán, đầu tư công, xuất nhập khẩu – cảng biển và bán lẻ. Trong đó, ngân hàng dù vừa trải qua chuỗi tăng nóng nhưng vẫn được kỳ vọng nhờ triển vọng lợi nhuận tích cực.

Như vậy, VN-Index đang trong nhịp điều chỉnh ngắn hạn sau giai đoạn tăng kéo dài nhiều tháng. Với các nhà đầu tư ngắn hạn, rủi ro vẫn còn hiện hữu, nhưng ở góc nhìn dài hạn, đây có thể là cơ hội để tích lũy cổ phiếu, đặc biệt ở những nhóm ngành trụ cột như ngân hàng.

VN-Index đang trong xu hướng điều chỉnh ngắn hạn sau chuỗi tăng nóng nhiều tháng qua



