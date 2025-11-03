HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP HCM thông tin sai phạm của 2 thuyền trưởng

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra sai phạm của 2 thuyền trưởng là 2 anh em ruột

Ngày 3-11, Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP HCM cho biết đã tiếp nhận vụ án "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép", do Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bộ Tư lệnh TP HCM khởi tố, để tiếp tục điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án, Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Hỡi (SN 1976), Lê Văn Âu (SN 1982, em ruột ông Hỡi) về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP HCM thông tin sai phạm của 2 thuyền trưởng - Ảnh 1.

Công an TP HCM thông tin sai phạm của 2 thuyền trưởng

Kết quả điều tra ban đầu xác định ngày 3-4, ông Hỡi điều hành tàu cá BV-93269-TS do ông làm thuyền trưởng và tàu cá BV-93169-TS do Âu làm thuyền trưởng đưa 12 ngư dân xuất bến tại Cảng Tân Phước, xã Long Hải, TP HCM đi đánh bắt hải sản.

Đến ngày 7-4, ông Hỡi điều hành đưa 2 tàu vào cập cảng Thọ Quang  (TP Đà Nẵng). Tại đây, ông Hỡi đã tắt thiết bị giám sát hành trình của 2 tàu cá.

Hai ngày sau, ông Hỡi không làm thủ tục xuất bến mà điều động 2 tàu cùng 14 thuyền viên rời cảng Thọ Quang hành trình qua vùng biển nước ngoài để đánh bắt hải sản trái phép. 

Để đối phó cơ quan chức năng, ông Hỡi ngắt nguồn cung cấp điện thiết bị giám sát hành trình và thiết bị định dạng AIS (máy hải đồ) trên tàu cá.

Đến ngày 12-5, khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển nước ngoài thì tàu BV-93269-TS do ông Hỡi làm thuyền trưởng cùng 11 thuyền viên trên tàu bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ, do có hoạt động đánh bắt trái phép trên vùng biển của nước sở tại.

Riêng tàu BV-93169-TS cùng 3 thuyền viên chạy thoát về vùng biển Việt Nam. Sau khi bị cơ quan chức năng nước ngoài xử lý, tàu BV-93269-TS cùng 11 thuyền viên được phóng thích về Việt Nam, đồng thời thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng của Việt Nam. Ngày 5-7, hai tàu cá cập bến về Cảng Cát Lở, phường Phước Thắng, TPHCM.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an và UBND TP HCM về việc xử lý nghiêm các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU), Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP HCM đã tập trung, khẩn trương triển khai các hoạt động điều tra.

Chỉ trong thời gian 5 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án, Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP HCM đã kết thúc điều tra, ban hành Bản kết luận điều tra chuyển hồ sơ đến VKSND TP HCM đề nghị truy tố.

Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP HCM đã khởi tố 5 vụ án, 6 bị can liên quan đến các sai phạm về IUU, tất cả các vụ án đã được kết thúc điều tra.

Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP HCM đã ban hành kết luận đề nghị truy tố, trong đó có những vu án đã được tòa án xét xử lưu động. 

Đây là kết quả nổi bật của lực lượng an ninh điều tra nói riêng, của Công an TP HCM nói chung trong triển khai nhiệm vụ công tác Công an về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU).

Việc kiên quyết xử lý hình sự đối với một số vụ án, vụ việc liên quan IUU có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung đối với ngư dân, góp phần làm giảm rõ rệt tình trạng ngư dân vi phạm các quy định về IUU, góp phần cùng với nỗ lực chung của cả nước trong việc gỡ thẻ vàng của Liên minh Châu âu đối với lĩnh vực hải sản của Việt Nam.

Qua các vụ án này, Công an TP HCM khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU), mọi hành vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

