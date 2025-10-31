HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Điểm danh các thẩm mỹ viện từng bị Công an TP HCM "gõ cửa"

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TP HCM đang điều tra các sai phạm tại nhiều bệnh viện thẩm mỹ khác nhau, trong đó có nơi khách tử vong tại cơ sở thẩm mỹ

Thời gian qua, Công an TP HCM đã phát hiện nhiều sai phạm ở các thẩm mỹ viện trên địa bàn TP HCM, đáng chú ý có bác sĩ thẩm mỹ bị khởi tố do làm chết khách hàng.

Học thú y đi làm đẹp cho người

Cuối tháng 10-2024, Công an TP HCM đã bắt Nguyễn Văn Trường (SN 1993), Võ Văn Đức (SN 1997), Cao Tấn Tú (SN 2000) và Nguyễn Ngọc Thùy Linh (SN 1993) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại hộ kinh doanh AC International (phường Gia Định, TP HCM).

Trường lập hộ kinh doanh AC International (theo giấy phép, chỉ được phép chăm sóc da và kinh doanh mỹ phẩm). Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Trường, nơi đây nhanh chóng bị biến tướng thành một "phòng khám" trá hình.

Điểm danh các thẩm mỹ viện từng bị Công an TP HCM "gõ cửa" - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Trường lúc bị Công an TP HCM bắt

Các nhân viên được phân vai thành "bác sĩ", "chuyên gia", sử dụng áo blouse trắng, cùng hàng loạt thiết bị y tế gắn mác hiện đại để tư vấn và điều trị cho khách hàng. Trên thực tế, họ không có bằng cấp chuyên môn y khoa; thậm chí, có trường hợp nhân viên học trung cấp thú y được giao trực tiếp điều trị cho người bệnh.

Điểm danh các thẩm mỹ viện từng bị Công an TP HCM "gõ cửa" - Ảnh 2.

Võ Văn Đức đang khám chữa bệnh trái phép

Những loại thuốc tiêm, truyền cho khách hàng chỉ là nước cất, vitamin hoặc thuốc giảm đau thông thường. Việc soi chiếu, vận hành máy móc chỉ nhằm tạo cảm giác chuyên nghiệp, qua mắt người bệnh, không có giá trị y tế, chữa bệnh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy chỉ trong thời gian từ tháng 2-2025 đến tháng 7-2025, cơ sở này đã lừa đảo rất nhiều người bệnh, chiếm đoạt hơn 17 tỉ đồng. Nạn nhân chủ yếu là người lớn tuổi, mắc các bệnh mãn tính, xương khớp, dạ dày, ngủ ngáy, gout, có vấn đề nhạy cảm về nam khoa; người ở các vùng quê từ các địa phương khác.

Qua đời tại bệnh viện thẩm mỹ

Ngày 14-10, Công an TP HCM đã ra lệnh bắt Bùi Đức Nhiên, Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Thạch Thảo Nguyên, Phạm Thị Quyên và Nguyễn Hoàng Thái Dương để điều tra về tội "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh".

Ngày 28-5, chị P.T.T.D (SN 1993) đến Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris để thực hiện một số dịch vụ thẩm mỹ.

Điểm danh các thẩm mỹ viện từng bị Công an TP HCM "gõ cửa" - Ảnh 3.

Các thành viên trong ê kíp phẫu thuật tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris khiến 1 nữ khách hàng tử vong

Trong quá trình phẫu thuật, chị D. có biểu hiện suy tuần hoàn, suy hô hấp và được chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.

Nhiên và Quyên là bác sĩ, điều dưỡng không đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris. Dương không có chứng chỉ hành nghề và không được đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.

Công an TP HCM xác định các thành viên ê kíp phẫu thuật đã vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, là nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị D.

Thuê người đóng giả khách hút mỡ

Trước đó, đầu tháng 9-2025, Công an TP HCM đã bắt Nguyễn Thị Hường (32 tuổi, chủ thẩm mỹ viện Ho.pital SW), Dương Tấn Long (nhân viên Marketing) và Nguyễn Minh Khải (32 tuổi) về tội "Lừa dối khách hàng".

Để thu hút khách hàng, Hường chỉ đạo Long đưa thông tin quảng cáo không đúng sự thật về các bác sĩ chuyên gia đang cộng tác với cơ sở. Đồng thời, Hường thuê các cá nhân đóng giả người đến hút mỡ; làm mỡ người sau khi hút để đăng tải lên mạng xã hội.

Điểm danh các thẩm mỹ viện từng bị Công an TP HCM "gõ cửa" - Ảnh 4.

Điểm danh các thẩm mỹ viện từng bị Công an TP HCM "gõ cửa" - Ảnh 5.

Điểm danh các thẩm mỹ viện từng bị Công an TP HCM "gõ cửa" - Ảnh 6.

Điểm danh các thẩm mỹ viện từng bị Công an TP HCM "gõ cửa" - Ảnh 7.

Cơ sở thẩm mỹ do bà Hường làm chủ có nhiều sai phạm

Đáng chú ý, mặc dù chưa được cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẫm mỹ nhưng Khải vẫn được Hường thuê để thực hiện các ca hút mỡ cho khách hàng.

Công an xác định thẩm mỹ viện do Hường làm chủ không được cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh và các giấy phép trong hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, Hường vẫn chỉ đạo cấp dưới thực hiện dịch vụ hút mỡ các vùng trên cơ thể cho hơn 500 khách hàng có nhu cầu; thu lợi bất chính gần 10 tỉ đồng.

Tử vong sau khi nâng mũi

Đầu tháng 6-2025, chị N.T.T.H (SN 1991, quê Tây Ninh) đã qua đời sau khi nâng mũi tại thẩm mỹ viện TIH (86-88 đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1).

Điểm danh các thẩm mỹ viện từng bị Công an TP HCM "gõ cửa" - Ảnh 8.

Một khách hàng qua đời sau khi nâng mũi

Theo đó, trưa 4-6, chị H. đến thẩm mỹ viện TIH để nâng mũi theo lịch hẹn. Sau đó, chị H. được chích thuốc tê ở vành tai. Chích xong, bệnh nhân than nhìn mờ, đắng miệng, tê quanh miệng.

Mặc dù được thẩm mỹ viện xử trí nhưng bệnh nhân lơ mơ, không rõ sinh hiệu. Sau đó, thẩm mỹ viện TIH báo cấp cứu ngoại viện Quận đến và chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Nhân dân 115.

Khi nhập viện, chị H. hôn mê sâu, huyết áp khó đo, tay chân lạnh. Bệnh nhân được thở máy, nâng huyết áp bằng các thuốc vận mạch nhưng đến tối cùng ngày thì tử vong.


Một người bị Công an TP HCM truy nã đã đầu thú sau khi đọc báo

Một người bị Công an TP HCM truy nã đã đầu thú sau khi đọc báo

(NLĐO) - Một thanh niên bị Công an TP HCM truy nã tội "Gây rối trật tự công cộng" đã ra đầu thú tại TP Cần Thơ sau khi đọc báo

Xưởng sản xuất mỹ phẩm nhìn "nổi da gà" vừa bị Công an TP HCM triệt phá

(NLĐO) - Bên trong công xưởng sản xuất mỹ phẩm khiến ai nhìn cũng "nổi da gà", đã bị Công an TP HCM đã triệt phá

Công an TP HCM bắt chủ quán bar Destiny

(NLĐO) - Công an TP HCM đã bắt chủ quán bar Destiny cùng 3 nhân viên do có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng và đang mở rộng điều tra vụ án

