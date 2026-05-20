Cơ quan chức năng vào cuộc vụ nhà xe "bỏ rơi" hàng chục hành khách giữa đêm

Ngày 20-5, một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh nhà xe “bỏ rơi” hành khách theo phản ánh của Báo Người Lao Động.

Hàng chục hành khách trên 2 xe bức xúc vì bị "bỏ rơi" giữa đường

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk nhận được công văn của Sở Xây dựng TP HCM về việc phối hợp xử lý vi phạm theo nội dung phản ánh trên Báo Người Lao Động ngày 25-4.

Tiếp nhận công văn, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk đã rà soát và truy cập hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Xây dựng. Qua đó, xác định Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk chưa cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với Công ty Lux Express T.P. tại địa chỉ số 22 đường Dã Tượng (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk).

Do đó, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk có văn bản đề nghị Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk tra cứu, cung cấp thông tin về việc Công ty Lux Express T.P. có đăng ký kinh doanh trên địa bàn hay không; nếu có thì cung cấp địa chỉ đăng ký. Đồng thời, xác minh tại địa chỉ số 22 đường Dã Tượng (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) có đơn vị này đăng ký kinh doanh vận tải đường bộ hay không.

Địa điểm được giới thiệu là văn phòng chính của nhà xe bất ngờ tháo bảng quảng cáo

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, rạng sáng 25-4, Công an xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai tiếp nhận phản ánh về việc 2 xe khách không tiếp tục chở khách từ TP HCM đi Đắk Lắk và Gia Lai.

Qua xác minh, hành khách đặt vé và thanh toán qua ứng dụng cho Công ty Lux Express T.P. Đơn vị này thuê xe ngoài để vận chuyển và hẹn thanh toán chi phí tại điểm dừng nghỉ ở Đồng Nai.

Tuy nhiên, khi đến nơi, tài xế không nhận được tiền, đồng thời không liên lạc được với chủ nhà xe nên từ chối chạy tiếp.

Sau nhiều giờ làm việc với cơ quan chức năng, để tiếp tục hành trình, hành khách đi Gia Lai phải đóng thêm 400.000 đồng/người, còn khách đi Đắk Lắk đóng thêm 320.000 đồng/người.

Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh, nhiều hành khách ngoài hai chuyến xe trên cũng phản ánh bị nhà xe hủy chuyến nhưng chưa hoàn trả tiền.

Sau khi xảy ra vụ việc, nơi được quảng cáo là văn phòng chính của nhà xe Lux Express T.P. (số 22 đường Dã Tượng) bất ngờ đóng cửa, tháo bảng hiệu.

Sáng 20-5, nhiều hành khách chuyển tiền vé trực tiếp cho nhà xe cho biết chưa được hoàn lại tiền sau khi tự ý hủy chuyến.