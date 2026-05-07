Vụ nhà xe "bỏ rơi" hành khách: Thêm nhiều người tố bị hủy chuyến nhưng chưa hoàn tiền

Liên quan đến vụ nhiều hành khách bị nhà xe Lux Express T.P. (tỉnh Đắk Lắk) “bỏ rơi” trong đêm, chiều 7-5, nhiều người tiếp tục phản ánh nhà xe này đã hủy chuyến nhưng đến nay vẫn chưa hoàn lại tiền vé như đã cam kết.

Địa điểm được quảng cáo là văn phòng chính của nhà xe Lux Express T.P. đã tháo bảng hiệu

Trao đổi với phóng viên, chị A.T. (ngụ tỉnh Gia Lai) cho biết ngày 22-4, chị đặt vé xe tuyến Gia Lai - TP HCM qua website và hotline của Lux Express T.P. Chuyến đi khởi hành ngày 2-5, với giá 700.000 đồng. Sau khi đặt vé, chị đã chuyển khoản đầy đủ cho phía nhà xe.

Tuy nhiên, đến ngày 26-4, nhà xe nhắn tin thông báo hủy chuyến và yêu cầu chị cung cấp số tài khoản để hoàn tiền trong vòng 5-7 ngày. Dù vậy, đến nay chị vẫn chưa nhận được tiền.

“Tôi nhiều lần gọi tổng đài, nhắn tin qua Zalo và các kênh liên hệ của nhà xe nhưng không ai phản hồi. Ngày 3-5, tôi nhờ người thân đến văn phòng chính của nhà xe Lux Express T.P. tại phường Tân An (tỉnh Đắk Lắk) thì mới biết nơi này đã tháo biển hiệu, căn nhà cũng đã cho người khác thuê” - chị A.T. bức xúc.

Tương tự, chị N.H. cho biết ngày 17-4 đã đặt 2 vé tuyến TP HCM - Măng Đen (Quảng Ngãi) qua hotline của Lux Express T.P. để đi du lịch dịp lễ 30-4, với giá 750.000 đồng/vé. Theo lịch trình, xe sẽ khởi hành lúc 19 giờ ngày 25-4.

Tuy nhiên, khoảng 17 giờ cùng ngày, phía nhà xe bất ngờ thông báo hủy chuyến khi chị đã hoàn tất mọi kế hoạch. Dù được hứa hoàn tiền trong vòng một tuần nhưng đến nay số tiền 1,5 triệu đồng vẫn chưa được trả lại, trong khi phía nhà xe “im hơi lặng tiếng”.

Còn anh Q.D. (ngụ TP Đà Nẵng) cũng phản ánh đã đặt 2 vé tuyến Đà Nẵng - Măng Đen ngày 29-4 với tổng số tiền 1,1 triệu đồng sau khi tham khảo thông tin trên website và Zalo của Lux Express T.P.

Sau đó, qua mạng xã hội và các kênh thông tin, anh D. biết nhiều hành khách của nhà xe này bị “bỏ rơi” giữa đường nên chủ động liên hệ để xác minh.

Theo anh D., phía nhà xe sau đó nhắn tin với nội dung cho biết “không đủ chi phí để tiếp tục hoạt động”, đang thanh lý tài sản để khắc phục hậu quả và đề nghị khách hàng gửi lại thông tin tài khoản để hoàn tiền trong 5-7 ngày.

Tuy nhiên, đến nay anh D. vẫn chưa nhận lại tiền vé như cam kết. “Tôi nhiều lần nhắn tin qua Zalo và gọi số tổng đài nhưng đều không nhận được phản hồi” - anh D. nói.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã phản ánh, rạng sáng 25-4, Công an xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai tiếp nhận phản ánh về việc 2 xe khách biển số 60H-115.xx và 50E-091.xx dừng giữa đường, không tiếp tục chở khách từ TP HCM đi Đắk Lắk và Gia Lai.

Qua xác minh, hành khách đặt vé và thanh toán qua ứng dụng cho Công ty Lux Express T.P. Đơn vị này thuê xe ngoài để vận chuyển và hẹn thanh toán chi phí tại điểm dừng nghỉ ở Đồng Nai.

Tuy nhiên, khi đến nơi, tài xế không nhận được tiền, đồng thời không liên lạc được với chủ nhà xe nên từ chối chạy tiếp.

Sau nhiều giờ làm việc với cơ quan chức năng, để tiếp tục hành trình, hành khách đi Gia Lai phải đóng thêm 400.000 đồng/người, còn khách đi Đắk Lắk đóng thêm 320.000 đồng/người.

