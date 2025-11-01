HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Cơ sở 2 Bệnh viện Từ Dũ sẵn sàng phục vụ người dân Cần Giờ và khu vực lân cận

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Ngoài chuyên khoa sản, phụ khoa, sơ sở 2 Bệnh viện Từ Dũ còn có nhiều chuyên khoa khác do các bệnh viện ở TP HCM đảm trách

Sở Y tế TP HCM ngày 1-11 cho biết thực hiện Đề án nâng cao năng lực y tế Cần Giờ, cơ sở 2 Bệnh viện Từ Dũ với mô hình bệnh viện đa khoa liên kết vừa chính thức đi vào hoạt động. Đây là bệnh viện công lập, sử dụng cơ sở hạ tầng hiện có của Trung tâm Y tế Cần Giờ, hoạt động theo mô hình cơ sở 2. 

Cơ sở 2 Bệnh viện Từ Dũ sẵn sàng phục vụ người dân Cần Giờ - Ảnh 1.

Cơ sở 2 Bệnh viện Từ Dũ sử dụng cơ sở hạ tầng hiện có của Trung tâm Y tế Cần Giờ (trước đây là Bệnh viện huyện Cần Giờ)

Cơ sở 2 Bệnh viện Từ Dũ được liên kết với nhiều bệnh viện đa khoa và chuyên khoa đầu ngành của TP HCM nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân Cần Giờ và khu vực lân cận.

Theo Sở Y tế TP HCM, Cần Giờ là vùng ven biển, người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao. Địa phương này đang trong quá trình phát triển kinh tế biển, du lịch và cảng biển. Việc đưa vào hoạt động một bệnh viện đa khoa chất lượng cao không chỉ đáp ứng nhu cầu y tế, đảm bảo an sinh xã hội mà còn góp phần xây dựng hạ tầng chăm sóc sức khỏe phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút chuyên gia và dân cư.

Cơ sở 2 Bệnh viện Từ Dũ sẵn sàng phục vụ người dân Cần Giờ - Ảnh 2.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh hỗ trợ bệnh nhân chạy thận tại cơ sở 2 Bệnh viện Từ Dũ.

Bệnh viện Từ Dũ sẽ chịu trách nhiệm triển khai mô hình bệnh viện đa khoa liên kết, phụ trách chuyên khoa sản, phụ khoa, quản lý và vận hành toàn bộ cơ sở 2. Các chuyên khoa khác sẽ do các bệnh viện của TP HCM đảm trách. 

Cụ thể, các bệnh viện: Nhi Đồng Thành phố, Lê Văn Thịnh, Mắt, Răng Hàm Mặt TP HCM, Tai Mũi Họng TP HCM, Da Liễu, Phục hồi chức năng và Bệnh nghề nghiệp sẽ cử cán bộ chuyên môn phụ trách các khoa lâm sàng và luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến công tác tại cơ sở 2 Bệnh viện Từ Dũ.

Bên cạnh việc khám chữa bệnh, cơ sở 2 Bệnh viện Từ Dũ còn hỗ trợ tư vấn, hội chẩn từ xa với các trạm y tế; tham gia chương trình y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu và phát triển mạng lưới y tế cơ sở.

Ngày 8-5-2024, UBND TP HCM đã ban hành quyết định về Đề án "Củng cố, nâng cao năng lực và phát triển y tế huyện Cần Giờ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Mục tiêu của đề án là nâng cao năng lực, chất lượng, khả năng cung ứng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP HCM.

Theo đề án, một bệnh viện công lập của TP HCM sẽ được chọn làm cơ sở 2, quy mô khoảng 300 giường, sử dụng cơ sở hạ tầng sẵn có của Trung tâm Y tế Cần Giờ (trước đây là Bệnh viện huyện Cần Giờ).


Bệnh nhân chạy thận về với bệnh viện vùng ven

Bệnh nhân chạy thận về với bệnh viện vùng ven

Nhiều bệnh viện ngoại thành đang nỗ lực trang bị thêm máy móc, thiết bị chạy thận nhân tạo để đáp ứng nhu cầu người bệnh, giảm áp lực cho cơ sở y tế tuyến trên

TP HCM: Bệnh nhân chạy thận ở Cần Giờ từ nay bớt khổ

(NLĐO)- Với việc được Bệnh viện Lê Văn Thịnh trang bị 5 máy chạy thận nhân tạo, hỗ trợ về chuyên môn, lần đầu tiên người dân huyện Cần Giờ -TP HCM có thể chạy thận ngay tại địa phương, không phải đi xa hàng chục cây số như trước nay

Bệnh nhân suy thận ở Cần Giờ bớt khổ

Đơn vị thận nhân tạo đầu tiên ở Cần Giờ (TP HCM) đã giúp bệnh nhân suy thận khỏi phải mất cả ngày trời vào trung tâm thành phố để chạy thận, duy trì sự sống

