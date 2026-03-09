Cơ sở dầu khí vùng Vịnh hứng không kích từ Iran, chuyên gia UAV Ukraine đến Trung Đông

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Cơ sở dầu khí vùng Vịnh hứng không kích từ Iran, chuyên gia UAV Ukraine đến Trung Đông

Anh Thư

(NLĐO) - Israel và Iran cùng tuyên bố đã phát động một đợt tấn công mới hôm 9-3.

Vào ngày 9-3, tức ngày thứ 10 của cuộc xung đột, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) , Kuwait và Qatar cho biết hệ thống phòng không của họ đã đẩy lùi một số tên lửa và máy bay không người lái (UAV), được cho là phóng bởi Iran.

Tại Bahrain và Ả Rập Saudi, các cuộc tấn công mới làm dấy lên lo ngại về thiệt hại đối với các địa điểm cơ sở hạ tầng năng lượng.

Nhiều nước vùng Vịnh hứng không kích từ Iran, chuyên gia UAV Ukraine đến Trung Đông - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ phía Công ty Dầu khí quốc gia Bahrain (BAPCO), được cho là do không kích từ Iran - Ảnh: ANADOLU

Trong đó, Công ty dầu khí quốc gia Bahrain (BAPCO) đã tuyên bố tình trạng "bất khả kháng" sau một cuộc tấn công vào khu phức hợp lọc dầu của họ.

Các video được chia sẻ trên mạng xã hội và được CNN định vị cho thấy một đám cháy lớn và khói dày đặc bốc lên từ khu công nghiệp, nơi đặt trụ sở của BAPCO.

Còn Bộ Quốc phòng Ả Rập Saudi báo cáo đã chặn được 9 UAV hướng tới mỏ dầu Shaybah, 2 chiếc khác ở phía Đông khu vực Al-Jawf phía Bắc và 2 tên lửa đạn đạo được phóng về phía căn cứ không quân Prince Sultan. Tất cả các cuộc tấn công đều diễn ra trong khoảng thời gian từ nửa đêm đến trưa.

Theo đài CNN, chỉ vài giờ sau khi Iran công bố lãnh đạo tối cao mới, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố phóng thêm tên lửa.

Trong khi đó, Israel đã phát động một "làn sóng tấn công" khác nhằm vào những gì quân đội nước này cho là các địa điểm phóng tên lửa và cơ sở hạ tầng của Iran.

Khói bốc lên dày đặc ở thủ đô Tehran của Iran hôm 9-3 - Clip: CNN

Một nhóm phóng viên của CNN tại Tehran đưa tin rằng nhiều tiếng nổ lớn vang lên khắp thủ đô, dường như là các cuộc không kích.

Quân đội Israel cũng cho biết họ đã tấn công cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại thủ đô Beirut của Lebanon. Truyền thông cũng đăng tải các video cho thấy những cột khói bốc lên từ vùng ngoại ô phía Nam thành phố.

Ngoài ra, các video cho thấy một vụ cháy tại khách sạn Ramada ở Beirut và thiệt hại đối với một căn hộ tại khách sạn này sau một cuộc tấn công của Israel.

Chuyên gia UAV của Ukraine đến Trung Đông

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 8-3 cho biết các chuyên gia UAV của nước này sẽ có mặt tại Trung Đông trong tuần, đồng thời gợi ý rằng việc chia sẻ nguồn lực với Mỹ có thể là "con đường hai chiều".

Nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra nhận xét này sau khi được hỏi liệu Ukraine có thể giúp Mỹ và các đồng minh ở vùng Vịnh đẩy lùi UAV Iran hay không.

"Tuần tới, khi các chuyên gia đến hiện trường, họ sẽ xem xét tình hình và hỗ trợ, bởi vì họ đến với đầy đủ năng lực của mình" - ông Zelensky nói trước báo giới vào cuối tuần rồi.

Giữa tuần trước, ông Zelensky cho biết các nhà lãnh đạo vùng Vịnh và Mỹ đã yêu cầu Ukraine giúp đỡ trong việc đẩy lùi các UAV Shahed do Iran sản xuất, vốn đã trở thành vũ khí đặc trưng mà Nga sử dụng trong cuộc xung đột với Ukraine.

Và các quan chức ở Kiev đã ra tín hiệu rằng họ có thể chia sẻ kinh nghiệm về chống UAV với các quốc gia Trung Đông.

"Các bạn biết chúng tôi đang thiếu những nguồn lực nào, và chúng tôi cũng hiểu các quốc gia vùng Vịnh đang thiếu những nguồn lực nào" - Tổng thống Ukraine giải thích thêm khi nói đến "con đường hai chiều".

Tin liên quan

VIDEO: Tên lửa Iran trút “mưa hỏa lực” xuống Israel

(NLĐO) - Ngày 8-3, Iran phóng loạt tên lửa mới về phía Israel, tạo ra một cảnh tượng như “mưa hỏa lục” trên bầu trời Tel Aviv.

Chân dung tân lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei

(NLĐO) - Trước khi trở thành tân lãnh tụ tối cao Iran, ông Mojtaba Khamenei đã nhiều năm hoạt động trong hậu trường quyền lực tại Iran.

Tỉ phú UAE gửi thư ông Donald Trump về chiến sự Trung Đông

(NLĐO) - Trong thư, tỉ phú giàu nhất UAE nhấn mạnh các quốc gia vùng Vịnh và Trung Đông không phải là đấu trường để các cường quốc giải quyết mâu thuẫn.

Israel Iran cơ sở dầu mỏ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo