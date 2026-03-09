Cơ sở dầu khí vùng Vịnh hứng không kích từ Iran, chuyên gia UAV Ukraine đến Trung Đông

Vào ngày 9-3, tức ngày thứ 10 của cuộc xung đột, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) , Kuwait và Qatar cho biết hệ thống phòng không của họ đã đẩy lùi một số tên lửa và máy bay không người lái (UAV), được cho là phóng bởi Iran.
Tại Bahrain và Ả Rập Saudi, các cuộc tấn công mới làm dấy lên lo ngại về thiệt hại đối với các địa điểm cơ sở hạ tầng năng lượng.
Trong đó, Công ty dầu khí quốc gia Bahrain (BAPCO) đã tuyên bố tình trạng "bất khả kháng" sau một cuộc tấn công vào khu phức hợp lọc dầu của họ.
Các video được chia sẻ trên mạng xã hội và được CNN định vị cho thấy một đám cháy lớn và khói dày đặc bốc lên từ khu công nghiệp, nơi đặt trụ sở của BAPCO.
Còn Bộ Quốc phòng Ả Rập Saudi báo cáo đã chặn được 9 UAV hướng tới mỏ dầu Shaybah, 2 chiếc khác ở phía Đông khu vực Al-Jawf phía Bắc và 2 tên lửa đạn đạo được phóng về phía căn cứ không quân Prince Sultan. Tất cả các cuộc tấn công đều diễn ra trong khoảng thời gian từ nửa đêm đến trưa.
Theo đài CNN, chỉ vài giờ sau khi Iran công bố lãnh đạo tối cao mới, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố phóng thêm tên lửa.
Trong khi đó, Israel đã phát động một "làn sóng tấn công" khác nhằm vào những gì quân đội nước này cho là các địa điểm phóng tên lửa và cơ sở hạ tầng của Iran.
Khói bốc lên dày đặc ở thủ đô Tehran của Iran hôm 9-3 - Clip: CNN
Một nhóm phóng viên của CNN tại Tehran đưa tin rằng nhiều tiếng nổ lớn vang lên khắp thủ đô, dường như là các cuộc không kích.
Quân đội Israel cũng cho biết họ đã tấn công cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại thủ đô Beirut của Lebanon. Truyền thông cũng đăng tải các video cho thấy những cột khói bốc lên từ vùng ngoại ô phía Nam thành phố.
Ngoài ra, các video cho thấy một vụ cháy tại khách sạn Ramada ở Beirut và thiệt hại đối với một căn hộ tại khách sạn này sau một cuộc tấn công của Israel.
Chuyên gia UAV của Ukraine đến Trung Đông
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 8-3 cho biết các chuyên gia UAV của nước này sẽ có mặt tại Trung Đông trong tuần, đồng thời gợi ý rằng việc chia sẻ nguồn lực với Mỹ có thể là "con đường hai chiều".
Nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra nhận xét này sau khi được hỏi liệu Ukraine có thể giúp Mỹ và các đồng minh ở vùng Vịnh đẩy lùi UAV Iran hay không.
"Tuần tới, khi các chuyên gia đến hiện trường, họ sẽ xem xét tình hình và hỗ trợ, bởi vì họ đến với đầy đủ năng lực của mình" - ông Zelensky nói trước báo giới vào cuối tuần rồi.
Giữa tuần trước, ông Zelensky cho biết các nhà lãnh đạo vùng Vịnh và Mỹ đã yêu cầu Ukraine giúp đỡ trong việc đẩy lùi các UAV Shahed do Iran sản xuất, vốn đã trở thành vũ khí đặc trưng mà Nga sử dụng trong cuộc xung đột với Ukraine.
Và các quan chức ở Kiev đã ra tín hiệu rằng họ có thể chia sẻ kinh nghiệm về chống UAV với các quốc gia Trung Đông.
"Các bạn biết chúng tôi đang thiếu những nguồn lực nào, và chúng tôi cũng hiểu các quốc gia vùng Vịnh đang thiếu những nguồn lực nào" - Tổng thống Ukraine giải thích thêm khi nói đến "con đường hai chiều".
