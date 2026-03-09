HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tỉ phú UAE gửi thư ông Donald Trump về chiến sự Trung Đông

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Trong thư, tỉ phú giàu nhất UAE nhấn mạnh các quốc gia vùng Vịnh và Trung Đông không phải là đấu trường để các cường quốc giải quyết mâu thuẫn.

Giữa lúc căng thẳng Trung Đông chưa rõ dấu hiệu hạ nhiệt, tỉ phú Khalaf Al Habtoor - đứng đầu Tập đoàn Al Habtoor ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) - đã gửi một bức thư tới Tổng thống Mỹ Donald Trump với lời lẽ chất vấn.

Ông Khalaf Al Habtoor là một trong những doanh nhân giàu nhất UAE khi Tập đoàn Al Habtoor sở hữu nhiều tổ hợp khách sạn lớn nhất Dubai, phân phối nhiều thương hiệu xe hơi đẳng cấp cao nhất thế giới.

Tỉ phú Dubai viết gì trong thư chất vấn ông Trump? - Ảnh 1.

Chân dung tỉ phú Khalaf Al Habtoor - người đầu tiên công khai gửi thư chất vấn ông Trump liên quan đến xung đột tại Trung Đông. Ảnh: Tập đoàn Al Habtoor

Nhà sáng lập Tập đoàn Al Habtoor không ngần ngại chia sẻ nội dung bức thư trên mạng xã hội X hôm 5-3.

Trong thư, tỉ phú Dubai thẳng thắn chất vấn ông Donald Trump về quyền hạn "lôi kéo vùng Vịnh và toàn Trung Đông vào giao tranh vũ trang đang diễn ra giữa Mỹ với Iran".

Chủ tịch Tập đoàn Al Habtoor hỏi ông chủ Nhà Trắng: "Liệu đó là quyết định cá nhân hay ông chịu ảnh hưởng bởi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu? Ai cho phép ông biến khu vực của chúng tôi thành bãi chiến trường?".

Tỉ phú UAE cho rằng ông Donald Trump đẩy các nước Ả Rập, vốn là đồng minh với Mỹ, vào trung tâm nguy hiểm.

Đồng thời, ông Habtoor cảnh báo xung đột không chỉ đe dọa Trung Đông mà còn trực tiếp gây hại đến lợi ích người dân Mỹ bởi chính họ đang tài trợ một chiến dịch quân sự tốn kém thông qua tiền thuế.

Theo ước tính, chi phí quân sự có thể lên tới 65 tỉ USD, thiệt hại kinh tế tổng thể sẽ chạm mốc 210 tỉ USD nếu chiến sự kéo dài hơn một tháng.

Cáo buộc tổng thống Mỹ nuốt lời hứa "không can thiệp những cuộc chiến xa xôi", tỉ phú UAE dẫn chứng từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump ra lệnh can thiệp quân sự tại 7 quốc gia, gồm: Somalia, Iraq, Yemen, Nigeria, Syria, Iran và Venezuela.

"Ông đã ra lệnh hơn 658 cuộc không kích ở nước ngoài trong năm đầu tiên cầm quyền nhiệm kỳ này, bằng tổng cộng số cuộc không kích mà người tiền nhiệm Joe Biden ra lệnh trong cả nhiệm kỳ" - tỉ phú UAE viết.

Ông Habtoor chốt lại bằng câu hỏi bên nào sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho những tổn thất mà các quốc gia và người dân trong khu vực hứng chịu.

Cơn địa chấn giá dầu

Trong tuần mà lá thư của tỉ phú Habtoor xuất hiện, thế giới chứng kiến đợt nhảy vọt giá dầu kỷ lục khi giá dầu Brent tăng vọt lên 93 USD/thùng - thêm 8,5% chỉ trong một ngày và gần 30% chỉ trong một tuần.

Đây là mức tăng hàng tuần mạnh nhất kể từ đại dịch COVID-19 năm 2020.

Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad al-Kaabi cảnh báo: "Nếu không chăn đứng đà tăng này, nó sẽ quật ngã toàn bộ nền kinh tế thế giới". Ông Saad al-Kaabi dự báo giá dầu có thể lên đến 150 USD/thùng và đang làm gián đoạn nghiệm trong việc di chuyển, giao thương toàn cầu.

Tin liên quan

Tổng thống Donald Trump lên tiếng sau khi Iran có tân lãnh tụ tối cao

Tổng thống Donald Trump lên tiếng sau khi Iran có tân lãnh tụ tối cao

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng lãnh tụ tối cao mới của Iran "sẽ không tồn tại lâu" nếu không có sự chấp thuận của Washington.

Giá dầu bứt tốc khỏi mốc 100 USD/thùng, ông Donald Trump nói "cái giá nhỏ phải trả"

(NLĐO) - Giá dầu thế giới đã vượt qua mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên sau 3,5 năm do ảnh hưởng của chiến sự Trung Đông.

giá dầu Trung Đông tỉ phú Tổng thống Mỹ Donald Trump
