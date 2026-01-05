HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cơ sở để VN-Index có thể lên 2.032 điểm

Sơn Nhung

(NLĐO)- Năm 2026 được xem là điểm xuất phát của một chu kỳ tăng trưởng mới, trong đó việc định vị đúng chiến lược đầu tư ngay từ đầu sẽ mang ý nghĩa quyết định

Báo cáo Triển vọng đầu tư 2026 vừa được Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (Chứng khoán Rồng Việt) công bố đã sử dụng hình ảnh 11,2 km/giây – “vận tốc thoát” của Trái Đất – như một ẩn dụ cho chu kỳ mới của thị trường. Trong vật lý, đây là tốc độ tối thiểu để một vật thể vượt qua lực hấp dẫn, bay vào vũ trụ và không bị kéo trở lại quỹ đạo cũ.

Theo Chứng khoán Rồng Việt, trong đầu tư, 11,2 km/giây tượng trưng cho thời điểm thị trường hội tụ đủ động cơ nội tại và “nhiên liệu” tăng trưởng, cho phép bứt khỏi quán tính cũ để bước sang một chu kỳ mới. "Năm 2026 chính là thời điểm đó, khi các lực cản bên ngoài dần hạ nhiệt và nền tảng trong nước đã sẵn sàng cho một pha tăng tốc dài hạn của thị trường" - Trung tâm Phân tích Rồng Việt nhận định. 

Cụ thể, báo cáo dự phóng VN-Index có thể hướng đến vùng mục tiêu từ 1.712 đến 2.032 điểm trong vòng 12–14 tháng tới. Kịch bản này được xây dựng dựa trên giả định EPS (lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu) năm 2026 đạt khoảng 137–140 đồng, tương ứng mức tăng 15–19% so với cùng kỳ, cùng với định giá P/E (thị giá trên lợi nhuận) mục tiêu trong khoảng 12,5–14,5 lần.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa cho VN-Index có thể đạt 2.032 trong 12-14 tháng tới khi vận tốc 11,2km/s

Theo Chứng khoán Rồng Việt, năm 2026 được xem là điểm xuất phát của một chu kỳ tăng trưởng mới, trong đó việc định vị đúng chiến lược đầu tư ngay từ đầu sẽ mang ý nghĩa quyết định đối với lợi thế dài hạn. "Thị trường được kỳ vọng chuyển dịch từ câu chuyện “đắt theo chỉ số” sang “hấp dẫn theo chiều rộng”, khi tăng trưởng lợi nhuận quay trở lại vai trò dẫn dắt. Đồng thời, mặt bằng định giá tổng thể có thể được tái cân bằng, khi các phần thiên lệch từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn với mức P/E rất cao dần được điều chỉnh theo giá trị kinh tế thực tế" - báo cáo nêu. 

Chứng khoán Rồng Việt cũng lưu ý rằng tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HoSE đang giảm về mức thấp nhất trong vòng ba năm, trong khi giá trị nắm giữ vẫn ở mức cao. Điều này cho thấy cấu trúc sở hữu mang tính tập trung, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu tài chính – ngân hàng. Trong bối cảnh đó, chỉ cần xuất hiện các chất xúc tác phù hợp, tính đàn hồi của dòng vốn có thể được cải thiện đáng kể.

Bên cạnh yếu tố dòng vốn, Chính phủ đang đẩy mạnh quá trình minh bạch hóa và phát triển hạ tầng giao dịch, qua đó củng cố môi trường đầu tư. Hệ thống văn bản pháp lý dự kiến có hiệu lực từ năm 2026 hướng tới chuẩn hóa, nâng cao tính minh bạch và chuẩn vận hành của thị trường. 

Lộ trình triển khai CCP (đối tác bù trừ trung tâm) cùng các hạng mục nâng cấp kỹ thuật được xem là nền tảng cho giai đoạn “chạy nước rút” hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường theo tiêu chuẩn FTSE, với các kỳ đánh giá và kiểm chứng vận hành diễn ra trong năm 2026.

Những “cơn gió ngược”

Chứng khoán Rồng Việt cũng chỉ ra những “cơn gió ngược” mà nhà đầu tư có thể phải đối mặt trong năm 2026, bao gồm căng thẳng địa chính trị, mức độ bất định trong điều hành chính sách tại Mỹ, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trì hoãn hạ lãi suất, kéo theo áp lực lên tỷ giá và lãi suất trong nước. Ngoài ra, rủi ro điều chỉnh tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn với P/E cao nhưng tăng trưởng lợi nhuận không theo kịp kỳ vọng cũng là yếu tố cần được theo dõi chặt chẽ.


Tin liên quan

Chứng khoán cuối ngày cuối năm: VN-Index áp sát 1.800 điểm, "tiệc vui" chỉ dành cho nhóm trụ

Chứng khoán cuối ngày cuối năm: VN-Index áp sát 1.800 điểm, "tiệc vui" chỉ dành cho nhóm trụ

(NLĐO) - Phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025 khép lại với chỉ số VN-Index tăng hơn 17 điểm, neo ở vùng đỉnh cao lịch sử sát mốc 1.800

Chứng khoán 30-12: VN-Index bứt phá 12 điểm, một cố phiếu hóa chất "tím lịm"

(NLĐO) - Điểm nhấn của phiên 30-12 là sự bùng nổ của cổ phiếu Đức Giang (DGC), "cánh chim đầu đàn" của nhóm hoá chất, cùng sự ổn định trở lại của nhóm Vingroup

Chứng khoán 26-12: Kịch tính đến phút cuối, nhóm cổ phiếu Vingroup thoát giá sàn

(NLĐO) - Phiên giao dịch ngày 26-12 khép lại với những diễn biến đầy kịch tính, được giới đầu tư ví như một "bộ phim hành động" trên thị trường chứng khoán

nhà đầu tư nước ngoài VN- Index địa chính trị chiến lược đầu tư chứng khoán 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo