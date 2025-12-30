HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chứng khoán 30-12: VN-Index bứt phá 12 điểm, một cố phiếu hóa chất "tím lịm"

AI - V.Vinh

(NLĐO) - Điểm nhấn của phiên 30-12 là sự bùng nổ của cổ phiếu Đức Giang (DGC), "cánh chim đầu đàn" của nhóm hoá chất, cùng sự ổn định trở lại của nhóm Vingroup

Phiên giao dịch ngày 30-12 tiếp tục chứng kiến đà hồi phục ấn tượng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Dòng tiền thông minh nhập cuộc trước thềm năm mới đã giúp VN-Index tăng hơn 12 điểm, củng cố vững chắc mốc 1.760 điểm.

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 12,06 điểm (tương đương 0,69%), đóng cửa tại mức cao nhất ngày là 1.766,9 điểm. Đây là phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp với biên độ tốt, xóa nhòa đi những lo ngại về xu hướng giảm ngắn hạn.

Ngôi sao sáng nhất trên "bầu trời chứng khoán" hôm nay là DGC (Hóa chất Đức Giang). Sau giai đoạn chịu áp lực điều chỉnh, cổ phiếu này bất ngờ thu hút dòng tiền cực mạnh ngay từ phiên sáng. Kết phiên, DGC tăng kịch trần 6,9%, đạt mức giá 65.720 đồng/cổ phiếu, trắng bên bán.

Sức nóng từ DGC đã lan tỏa sang toàn bộ nhóm cổ phiếu ngành phân bón - hóa chất. Các mã như DPM (+2,3%), DCM (+0,7%), CSV đều ghi nhận sắc xanh tích cực. Giới phân tích cho rằng, động lực tăng giá của nhóm cổ phiếu này đến từ kỳ vọng kết quả kinh doanh quý IV khả quan và nhu cầu hóa chất công nghiệp phục hồi.

VN - Index bứt phá 12 điểm , cổ phiếu hóa chất dẫn dắt thị trường chứng khoán - Ảnh 1.

Điểm nhấn của phiên ngày 30-12 là sự bùng nổ của cổ phiếu Đức Giang (DGC), "cánh chim đầu đàn" của nhóm hoá chất, cùng sự ổn định trở lại của nhóm Vingroup

Một tín hiệu đáng mừng khác giúp ổn định tâm lý thị trường là sự phục hồi của nhóm cổ phiếu họ Vingroup. Không còn cảnh nằm sàn hay giảm sâu, VIC (Vingroup) hôm nay tăng 2,1% lên 163.000 đồng, trong khi VHM (Vinhomes) giảm nhẹ 0,9% và VRE cũng giảm 1,2%. Sự xanh lại của VIC đã đóng vai trò then chốt trong việc giữ nhịp chỉ số, khẳng định tin tức về dự án đường sắt cao tốc đã được thị trường hấp thụ xong.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng góp công lớn với sự dẫn dắt của VPB (VPBank) khi tăng 2,5% lên 28.700 đồng. Các mã lớn khác như HDB (+1,3%), MBB (+0,6%), VCB (+0,3%) đều giao dịch trong sắc xanh.

Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu bán lẻ - tiêu dùng cũng rục rịch đón sóng Tết Nguyên đán. "Ông lớn" MSN (Masan) tăng 1,9%, MWG (Thế Giới Di Động) tăng 1,6%, phản ánh kỳ vọng sức mua hồi phục dịp cuối năm.

Thanh khoản phiên này tuy không bùng nổ như các phiên "bắt đáy" trước đó nhưng vẫn duy trì ở mức khá tích cực. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt 20.571 tỉ đồng, với hơn 636 triệu cổ phiếu được sang tay. Dòng tiền phân bổ rõ rệt vào chiều mua lên với hơn 12.086 tỉ đồng chảy vào các mã tăng giá, áp đảo so với 4.020 tỉ đồng ở chiều giảm.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua với 168 mã tăng, so với 142 mã giảm và 62 mã đứng giá. Sự lan tỏa của dòng tiền sang các nhóm mid-cap như thủy sản (VHC tăng 4%) hay dịch vụ tài chính cho thấy nhà đầu tư đang tự tin giải ngân trở lại cho danh mục đầu tư năm 2026.

Theo giới phân tích, phiên giao dịch 30-12 đã khép lại một cách trọn vẹn, tạo tiền đề tâm lý hưng phấn cho phiên giao dịch cuối cùng của năm vào ngày 31-12. Với việc VN-Index trụ vững trên mốc 1.760 điểm và dòng tiền luân chuyển nhịp nhàng giữa các nhóm ngành (từ ngân hàng, bất động sản sang hóa chất, bán lẻ), xu hướng tăng trung hạn vẫn được bảo toàn.


    Thông báo