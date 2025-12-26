Chứng khoán 26-12: Kịch tính đến phút cuối, nhóm cổ phiếu Vingroup thoát giá sàn

VN-Index đã trải qua cú rơi mạnh ngay từ đầu phiên 26-12, xuyên thủng mốc tâm lý 1.700 điểm, trước khi được "giải cứu" ngoạn mục vào cuối phiên nhờ dòng tiền bắt đáy quy mô lớn, qua đó thu hẹp đáng kể mức giảm.



Ngay khi mở cửa, tâm lý thị trường bị bao trùm bởi dư âm thông tin liên quan việc Vingroup rút khỏi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Nỗi lo lan nhanh khi bộ ba cổ phiếu VIC, VHM và VRE đồng loạt giảm kịch sàn, rơi vào tình trạng "trắng bên mua" chỉ sau ít phút giao dịch. Sức nặng vốn hóa của nhóm này nhanh chóng kéo thị trường vào vòng xoáy giảm sâu.

Hiệu ứng dây chuyền xuất hiện khi áp lực bán lan sang cổ phiếu nhiều nhóm ngành khác, đặc biệt là bất động sản và ngân hàng. Hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn mất từ 4-5%, khiến VN-Index có thời điểm "bốc hơi" tới 56 điểm. Chỉ số rơi thẳng xuống dưới ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Không khí giao dịch trở nên căng thẳng.

Tuy nhiên, khi nỗi lo ngại đạt đỉnh cũng là lúc dòng tiền lớn bắt đầu nhập cuộc vào cuối phiên, lực cầu bắt đáy xuất hiện ngày càng rõ nét. Dòng tiền mạnh tập trung vào nhóm cổ phiếu Vingroup, âm thầm hấp thụ lượng dư bán giá sàn đã tích tụ suốt cả phiên.

Kết quả là bộ ba VIC, VHM và VRE đồng loạt thoát sàn trong sự ngỡ ngàng của nhiều nhà đầu tư. VRE hồi phục ấn tượng nhất, chỉ còn giảm nhẹ 0,9% khi đóng cửa. VIC thu hẹp mức giảm xuống 1,9%, còn VHM giảm 3,8%. Dù vẫn kết phiên trong sắc đỏ, việc nhóm cổ phiếu trụ cột này "thoát hiểm" đã giải tỏa đáng kể áp lực tâm lý, mở đường cho đà hồi phục của chỉ số chung.

Tận dụng hiệu ứng tích cực đó, dòng tiền nhanh chóng lan sang một số nhóm cổ phiếu dẫn dắt khác nhằm kéo VN-Index đi lên.

Ở nhóm thép, cổ phiếu HPG của Hòa Phát giữ sắc xanh suốt từ đầu đến cuối phiên, với mức tăng 2,5%, đóng vai trò đầu tàu nâng đỡ chỉ số.

Nhóm ngân hàng ghi nhận diễn biến khả quan hơn khi STB của Sacombank tăng mạnh 2,9%, trong khi các mã lớn như MBB, TCB, VPB dù vẫn giảm nhưng đã thoát khỏi vùng đáy trong ngày.

Nhóm cổ phiếu dầu khí và chứng khoán cũng góp phần giữ nhịp hồi phục, với GAS tăng 2,5% và SSI tăng nhẹ 0,8%. Đặc biệt, VCI, FTS tăng mạnh trong hầu hết thời gian của phiên.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index chỉ còn giảm 13,05 điểm, tương đương 0,75%, dừng tại 1.729,8 điểm. Trên đồ thị kỹ thuật, cây nến rút chân dài cho thấy lực mua bảo vệ vùng giá quanh 1.700 điểm là rất quyết liệt, phản ánh sự nhập cuộc mạnh mẽ của dòng tiền bắt đáy.

Thanh khoản trở thành điểm nhấn lớn nhất trong phiên khi giá trị giao dịch trên sàn HoSE vọt lên hơn 32.536 tỉ đồng, mức cao hiếm thấy trong thời gian gần đây. Con số này cho thấy quá trình "thay máu" dòng tiền diễn ra mạnh mẽ khi bên bán quyết liệt thoát hàng trong hoảng loạn, trong khi bên mua sẵn sàng giải ngân lớn ở vùng giá chiết khấu sâu.

Thị trường hồi phục đáng kể vào cuối phiên nhưng vẫn còn phân hoá rất mạnh

Dù vậy, độ rộng thị trường vẫn chưa thực sự tích cực. Toàn sàn HoSE ghi nhận tới 218 mã giảm giá, gấp hơn hai lần số mã tăng là 100, bên cạnh 54 mã đứng giá. Giá trị giao dịch ở chiều giảm đạt hơn 16.480 tỉ đồng, tiếp tục lấn lướt so với 9.454 tỉ đồng ở chiều tăng. Điều này cho thấy lực hồi phục chủ yếu tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn có câu chuyện riêng, trong khi phần lớn nhóm mid-cap và bất động sản vẫn chịu áp lực điều chỉnh diện rộng.

Giao dịch khối ngoại trong phiên tiếp tục nghiêng về bán ròng, dù áp lực đã hạ nhiệt so với giai đoạn đầu phiên. Tổng giá trị bán ròng đạt khoảng 1.169 tỉ đồng, tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu họ Vin, với VIC bị bán ròng 533 tỉ đồng, VHM 358 tỉ đồng và VRE 121 tỉ đồng. Ở chiều ngược lại, khối ngoại tranh thủ mua vào một số mã như VJC, GAS và STB.

Theo giới phân tích, phiên giao dịch ngày 26-12 được xem là một "bài kiểm tra tâm lý" nặng nề đối với thị trường. Việc VN-Index "rút chân" thành công từ vùng dưới 1.700 điểm với thanh khoản cao là tín hiệu kỹ thuật tích cực, cho thấy khả năng hình thành đáy ngắn hạn quanh vùng này. Tuy nhiên, biến động của nhóm cổ phiếu Vingroup vẫn là ẩn số lớn và có thể tiếp tục chi phối tâm lý thị trường trong ngắn hạn.





