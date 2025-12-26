Chứng khoán 26-12: Kịch tính đến phút cuối, nhóm cổ phiếu Vingroup thoát giá sàn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chứng khoán 26-12: Kịch tính đến phút cuối, nhóm cổ phiếu Vingroup thoát giá sàn

AI - V.Vinh

(NLĐO) - Phiên giao dịch ngày 26-12 khép lại với những diễn biến đầy kịch tính, được giới đầu tư ví như một "bộ phim hành động" trên thị trường chứng khoán

VN-Index đã trải qua cú rơi mạnh ngay từ đầu phiên 26-12, xuyên thủng mốc tâm lý 1.700 điểm, trước khi được "giải cứu" ngoạn mục vào cuối phiên nhờ dòng tiền bắt đáy quy mô lớn, qua đó thu hẹp đáng kể mức giảm.

Ngay khi mở cửa, tâm lý thị trường bị bao trùm bởi dư âm thông tin liên quan việc Vingroup rút khỏi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Nỗi lo lan nhanh khi bộ ba cổ phiếu VIC, VHM và VRE đồng loạt giảm kịch sàn, rơi vào tình trạng "trắng bên mua" chỉ sau ít phút giao dịch. Sức nặng vốn hóa của nhóm này nhanh chóng kéo thị trường vào vòng xoáy giảm sâu.

Hiệu ứng dây chuyền xuất hiện khi áp lực bán lan sang cổ phiếu nhiều nhóm ngành khác, đặc biệt là bất động sản và ngân hàng. Hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn mất từ 4-5%, khiến VN-Index có thời điểm "bốc hơi" tới 56 điểm. Chỉ số rơi thẳng xuống dưới ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Không khí giao dịch trở nên căng thẳng.

Tuy nhiên, khi nỗi lo ngại đạt đỉnh cũng là lúc dòng tiền lớn bắt đầu nhập cuộc vào cuối phiên, lực cầu bắt đáy xuất hiện ngày càng rõ nét. Dòng tiền mạnh tập trung vào nhóm cổ phiếu Vingroup, âm thầm hấp thụ lượng dư bán giá sàn đã tích tụ suốt cả phiên.

- Ảnh 1.

Kết quả là bộ ba VIC, VHM và VRE đồng loạt thoát sàn trong sự ngỡ ngàng của nhiều nhà đầu tư. VRE hồi phục ấn tượng nhất, chỉ còn giảm nhẹ 0,9% khi đóng cửa. VIC thu hẹp mức giảm xuống 1,9%, còn VHM giảm 3,8%. Dù vẫn kết phiên trong sắc đỏ, việc nhóm cổ phiếu trụ cột này "thoát hiểm" đã giải tỏa đáng kể áp lực tâm lý, mở đường cho đà hồi phục của chỉ số chung.

Tận dụng hiệu ứng tích cực đó, dòng tiền nhanh chóng lan sang một số nhóm cổ phiếu dẫn dắt khác nhằm kéo VN-Index đi lên. 

Ở nhóm thép, cổ phiếu HPG của Hòa Phát giữ sắc xanh suốt từ đầu đến cuối phiên, với mức tăng 2,5%, đóng vai trò đầu tàu nâng đỡ chỉ số. 

Nhóm ngân hàng ghi nhận diễn biến khả quan hơn khi STB của Sacombank tăng mạnh 2,9%, trong khi các mã lớn như MBB, TCB, VPB dù vẫn giảm nhưng đã thoát khỏi vùng đáy trong ngày. 

Nhóm cổ phiếu dầu khí và chứng khoán cũng góp phần giữ nhịp hồi phục, với GAS tăng 2,5% và SSI tăng nhẹ 0,8%. Đặc biệt, VCI, FTS tăng mạnh trong hầu hết thời gian của phiên.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index chỉ còn giảm 13,05 điểm, tương đương 0,75%, dừng tại 1.729,8 điểm. Trên đồ thị kỹ thuật, cây nến rút chân dài cho thấy lực mua bảo vệ vùng giá quanh 1.700 điểm là rất quyết liệt, phản ánh sự nhập cuộc mạnh mẽ của dòng tiền bắt đáy.

Thanh khoản trở thành điểm nhấn lớn nhất trong phiên khi giá trị giao dịch trên sàn HoSE vọt lên hơn 32.536 tỉ đồng, mức cao hiếm thấy trong thời gian gần đây. Con số này cho thấy quá trình "thay máu" dòng tiền diễn ra mạnh mẽ khi bên bán quyết liệt thoát hàng trong hoảng loạn, trong khi bên mua sẵn sàng giải ngân lớn ở vùng giá chiết khấu sâu.

Chứng khoán 26-12: Kịch tính cuộc "giải cứu" tỉ đô nhóm Vingroup - Ảnh 1.

Thị trường hồi phục đáng kể vào cuối phiên nhưng vẫn còn phân hoá rất mạnh

Dù vậy, độ rộng thị trường vẫn chưa thực sự tích cực. Toàn sàn HoSE ghi nhận tới 218 mã giảm giá, gấp hơn hai lần số mã tăng là 100, bên cạnh 54 mã đứng giá. Giá trị giao dịch ở chiều giảm đạt hơn 16.480 tỉ đồng, tiếp tục lấn lướt so với 9.454 tỉ đồng ở chiều tăng. Điều này cho thấy lực hồi phục chủ yếu tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn có câu chuyện riêng, trong khi phần lớn nhóm mid-cap và bất động sản vẫn chịu áp lực điều chỉnh diện rộng.

Giao dịch khối ngoại trong phiên tiếp tục nghiêng về bán ròng, dù áp lực đã hạ nhiệt so với giai đoạn đầu phiên. Tổng giá trị bán ròng đạt khoảng 1.169 tỉ đồng, tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu họ Vin, với VIC bị bán ròng 533 tỉ đồng, VHM 358 tỉ đồng và VRE 121 tỉ đồng. Ở chiều ngược lại, khối ngoại tranh thủ mua vào một số mã như VJC, GAS và STB.

Theo giới phân tích, phiên giao dịch ngày 26-12 được xem là một "bài kiểm tra tâm lý" nặng nề đối với thị trường. Việc VN-Index "rút chân" thành công từ vùng dưới 1.700 điểm với thanh khoản cao là tín hiệu kỹ thuật tích cực, cho thấy khả năng hình thành đáy ngắn hạn quanh vùng này. Tuy nhiên, biến động của nhóm cổ phiếu Vingroup vẫn là ẩn số lớn và có thể tiếp tục chi phối tâm lý thị trường trong ngắn hạn.


Tin liên quan

Chứng khoán ngày 23-12: Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng vượt tỉ phú Jack Ma

Chứng khoán ngày 23-12: Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng vượt tỉ phú Jack Ma

(NLĐO) - Mức tăng mạnh mẽ của các cổ phiếu trong hệ sinh thái Vingroup tiếp tục đưa tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng lên một tầm cao mới.

Chứng khoán trở lại mốc 1.700 điểm, dự báo mới nhất cho tuần tới

(NLĐO) - Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và dầu khí "dậy sóng" tuần qua thay nhóm cổ phiếu họ Vingroup, mở ra kỳ vọng phục hồi tiếp với VN-Index.

Chứng khoán ngày 19-12: Cổ phiếu họ Vingroup "tím lịm", VN-Index lại vượt 1.700 điểm

(NLĐO) - VN-Index dũng mãnh vượt mốc 1.700 điểm trong phiên cơ cấu quỹ khi cổ phiếu họ Vingroup "tím lịm", còn mã DGC của Hoá Chất Đức Giang vẫn chưa dứt đà rơi

bất động sản thị trường chứng khoán tập đoàn vingroup dự án đường sắt giới đầu tư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo