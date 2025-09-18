HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Có thể xem xét vai trò của "tổng tài" vụ đánh người ở quán cà phê

Đông Hoa

(NLĐO) - Cộng đồng mạng bức xúc trước hành vi đánh người của nhóm khách hàng tại một quán cà phê ở Hà Nội.

Như Báo Người Lao Động thông tin, Công an phường Vĩnh Tuy (TP Hà Nội) đang điều tra, xác minh vụ xô xát xảy ra tại một quán cà phê trên địa bàn.

Có thể xem xét vai trò của "tổng tài" vụ đánh người ở quán cà phê- Ảnh 1.

Hình ảnh ghi lại người đàn ông đánh nam nhân viên.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video một nhóm khách hàng khoảng 4-5 người ngồi uống nước ở quán cà phê. Sau đó, nhân viên quán cà phê nhắc nhở không được hút thuốc vì gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh.

Sau đó, một nam thanh niên mặc vest, quần âu, đi giày tây "Tổng tài - PV" có động tác giơ tay. Ngay lập tức, người đàn ông ngồi bên cạnh đứng dậy, tiến vào quầy thu ngân, đấm 2 phát vào mặt nhân viên quán, khiến nguời này ngã xuống sàn.

Camera cũng ghi lại cảnh người đàn ông mặc vest giơ tay ra hiệu và hô "thôi, thôi, thôi" trước khi cả nhóm rời quán.

Có thể xem xét vai trò của "tổng tài"

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, đánh giá hành vi hành hung nhân viên quán cà phê là hành vi cố ý xâm phạm thân thể, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, thể hiện qua việc dùng vũ lực như đánh, đấm, đá… vào cơ thể nạn nhân nhằm mục đích gây thương tích.

Song, kết luận giám định tư pháp về tỉ lệ tổn thương cơ thể là căn cứ quan trọng để cơ quan tiến hành tố tụng xác định mức độ thiệt hại về sức khỏe của nạn nhân, qua đó đánh giá hành vi gây thương tích có đủ yếu tố cấu thành tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự hay chỉ bị xử lý vi phạm hành chính.

Theo quy định tại điểm i khoản 1 điều 134 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017): Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%, hoặc dưới 11% nhưng thuộc trường hợp "có tính chất côn đồ", thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trong trường hợp hành vi cố ý gây thương tích chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, khi tỉ lệ thương tật dưới 11% và không thuộc các tình tiết định khung quy định tại khoản 1 điều 134 Bộ Luật Hình sự, thì người vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo điểm a khoản 5 điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, với mức phạt từ 5-8 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hành vi đánh người ngay tại quán cà phê, đây là một nơi công cộng có nhiều người chứng kiến. Việc đánh người gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội có thể có dấu hiệu của tội "Gây rối trật tự công cộng" theo điều 318 Bộ Luật Hình sự 2015, với khung hình phạt từ cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm. Nếu chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, hành vi này có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 300.000 đồng đến 8 triệu đồng theo điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Ngoài ra, cơ quan chức năng có thể xem xét vai trò "tổng tài". Việc người đàn ông mặc vest có hành động giơ tay ra hiệu cho người đi cùng lao vào hành hung nhân viên có thể được xem là hành vi xúi giục, kích động, làm phát sinh trách nhiệm đồng phạm, căn cứ theo điều 17 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định về đồng phạm: "Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm".



