“Coi trời bằng vung”, đồng đội cũ của Messi nhận án phạt nặng

Lùm xùm xảy ra sau thất bại của FC Andorra trên sân nhà trước Albacete vào tuần trước. Theo báo cáo của trọng tài, cựu trung vệ Pique đã bám sát vị vua áo đen trong đường hầm, liên tục la hét và chất vấn về màn điều hành trận đấu.

Các quan chức cho rằng cựu danh thủ Barcelona đã có thái độ "mang tính đe dọa". Đáng chú ý, báo cáo còn nêu Pique đã đưa ra những lời lẽ gây sốc với những người "cầm cân nẩy mực".

Cựu trung vệ Pique từng là đồng đội của Messi tại Barcelona trong 13 năm.

Cựu tuyển thủ Tây Ban Nha bị cáo buộc đe doạ trọng tài "nên rời đi cùng lực lượng hộ tống" và "cầu mong vị trọng tài này ra ngoài sẽ gặp tai nạn".

"Tôi nói thẳng, nếu ở quốc gia khác tôi đã đánh cho anh một trận, còn ở đây chúng tôi rất văn minh" – báo El Pais dẫn lời cựu huyền thoại Barcelona, chủ sở hữu của FC Andorra.

Hành vi trên khiến Pique bị cấm đảm nhiệm vai trò ông chủ tại FC Andorra trong 2 tháng. Ngoài ra, ông còn nhận án treo quyền tham gia 6 trận và bị phạt 1.500 euro.

FC Andorra cũng bị phạt số tiền tương tự, đồng thời phải đóng một phần sân trong hai trận, gồm khu vực ghế chủ tịch và khu VIP.

Với hành vi "coi trời bằng vung", ban đầu nhiều người nhận định Pique có thể bị cấm hoạt động 2 năm, còn FC Andorra đối mặt nguy cơ bị trừ điểm.

Dù mức phạt cuối cùng do Uỷ ban kỷ luật bóng đá Tây Ban Nha đưa ra nhẹ hơn nhiều, song đây vẫn là đòn giáng mạnh vào hình ảnh của cựu danh thủ Barcelona.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh FC Andorra đang sa sút ở cuộc đua thăng hạng. Thất bại trước Albacete khiến đội bóng rơi xuống vị trí thứ 10, kém Malaga, đội đang giữ suất play-off cuối cùng tới 8 điểm.

FC Andorra từng được xem là dự án giàu tham vọng của Pique. Sau khi mua lại CLB vào tháng 12-2018, ông giúp đội bóng đi một hành trình ấn tượng vươn lên hạng hai Tây Ban Nha.

Thời còn thi đấu, danh thủ Pique từng giành 36 danh hiệu lớn nhỏ, gồm cả chức vô địch World Cup 2010 cùng tuyển Tây Ban Nha.

Câu chuyện liên quan tới chủ sở hữu Pique còn gây chú ý trong bối cảnh người đồng đội cũ Lionel Messi vừa mua CLB Cornella thuộc hạng Ba bóng đá Tây Ban Nha.

"Cách Pique cư xử với trọng tài mới đây chắc chắn không phải điều Messi muốn noi theo. Án phạt dành cho cựu trung vệ Barcelona là bài học rõ ràng về giới hạn ứng xử của một ông chủ đội bóng"- tờ SunSport bình luận.

