HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

“Coi trời bằng vung”, đồng đội cũ của Messi nhận án phạt nặng

Đăng Minh

(NLĐO) - Cựu danh thủ Gerard Pique bị phạt nặng vì đe dọa trọng tài trong đường hầm khi đội nhà FC Andorra thua Albacete 0-1 tại giải La Liga 2.

Lùm xùm xảy ra sau thất bại của FC Andorra trên sân nhà trước Albacete vào tuần trước. Theo báo cáo của trọng tài, cựu trung vệ Pique đã bám sát vị vua áo đen trong đường hầm, liên tục la hét và chất vấn về màn điều hành trận đấu.

Các quan chức cho rằng cựu danh thủ Barcelona đã có thái độ "mang tính đe dọa". Đáng chú ý, báo cáo còn nêu Pique đã đưa ra những lời lẽ gây sốc với những người "cầm cân nẩy mực".

“Coi trời bằng vung”, đồng đội cũ của Messi nhận án phạt nặng - Ảnh 1.

Cựu trung vệ Pique từng là đồng đội của Messi tại Barcelona trong 13 năm.

Cựu tuyển thủ Tây Ban Nha bị cáo buộc đe doạ trọng tài "nên rời đi cùng lực lượng hộ tống" và "cầu mong vị trọng tài này ra ngoài sẽ gặp tai nạn".

"Tôi nói thẳng, nếu ở quốc gia khác tôi đã đánh cho anh một trận, còn ở đây chúng tôi rất văn minh" – báo El Pais dẫn lời cựu huyền thoại Barcelona, chủ sở hữu của FC Andorra.

Hành vi trên khiến Pique bị cấm đảm nhiệm vai trò ông chủ tại FC Andorra trong 2 tháng. Ngoài ra, ông còn nhận án treo quyền tham gia 6 trận và bị phạt 1.500 euro. 

FC Andorra cũng bị phạt số tiền tương tự, đồng thời phải đóng một phần sân trong hai trận, gồm khu vực ghế chủ tịch và khu VIP.

Với hành vi "coi trời bằng vung", ban đầu nhiều người nhận định Pique có thể bị cấm hoạt động 2 năm, còn FC Andorra đối mặt nguy cơ bị trừ điểm.

Dù mức phạt cuối cùng do Uỷ ban kỷ luật bóng đá Tây Ban Nha đưa ra nhẹ hơn nhiều, song đây vẫn là đòn giáng mạnh vào hình ảnh của cựu danh thủ Barcelona.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh FC Andorra đang sa sút ở cuộc đua thăng hạng. Thất bại trước Albacete khiến đội bóng rơi xuống vị trí thứ 10, kém Malaga, đội đang giữ suất play-off cuối cùng tới 8 điểm.

FC Andorra từng được xem là dự án giàu tham vọng của Pique. Sau khi mua lại CLB vào tháng 12-2018, ông giúp đội bóng đi một hành trình ấn tượng vươn lên hạng hai Tây Ban Nha.

“Coi trời bằng vung”, đồng đội cũ của Messi nhận án phạt nặng - Ảnh 2.

Thời còn thi đấu, danh thủ Pique từng giành 36 danh hiệu lớn nhỏ, gồm cả chức vô địch World Cup 2010 cùng tuyển Tây Ban Nha.

Câu chuyện liên quan tới chủ sở hữu Pique còn gây chú ý trong bối cảnh người đồng đội cũ Lionel Messi vừa mua CLB Cornella thuộc hạng Ba bóng đá Tây Ban Nha.

"Cách Pique cư xử với trọng tài mới đây chắc chắn không phải điều Messi muốn noi theo. Án phạt dành cho cựu trung vệ Barcelona là bài học rõ ràng về giới hạn ứng xử của một ông chủ đội bóng"- tờ SunSport bình luận.

Tin liên quan

Messi có cú đúp giúp Inter Miami thắng nghẹt thở, lập cột mốc khủng tại MLS sau 69 trận

Messi có cú đúp giúp Inter Miami thắng nghẹt thở, lập cột mốc khủng tại MLS sau 69 trận

(NLĐO) - Khép lại chuyến làm khách trước Colorado Rapids, Messi lập cú đúp giúp đội nhà giành trọn 3 điểm, tạo nên cột mốc mới ở MLS.

Messi "nổ súng" đưa Inter Miami dẫn 3 bàn nhưng vẫn thua đau

(NLĐO) - Vòng 11 MLS chứng kiến kịch bản điên rồ diễn ra trong trận đấu của Inter Miami và Orlando City với 7 bàn được ghi.

Messi và Argentina bị kiện ở Mỹ, yêu cầu bồi thường hàng triệu USD

(NLĐO) - Messi và Argentina đang đối mặt với một vụ kiện hàng triệu USD tại Mỹ trước thềm World Cup 2026.

Messi La Liga Tây Ban Nha án phạt Pique
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo