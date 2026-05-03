Thể thao

Messi nổ súng đưa Inter Miami dẫn 3 bàn nhưng vẫn thua đau

Quốc An

(NLĐO) - Vòng 11 MLS chứng kiến kịch bản điên rồ diễn ra trong trận đấu của Inter Miami và Orlando City với 7 bàn được ghi.

Ngày Lionel Messi cán mốc 906 bàn thắng trong sự nghiệp tưởng chừng trở thành dấu mốc trọn vẹn, nhưng sự sụp đổ khó tin của hàng phòng ngự đã khiến Inter Miami nhận thất bại cay đắng 3-4 trước Orlando City trong trận derby Florida thuộc vòng 11 MLS.

Trên sân nhà, Messi và đồng đội nhập cuộc đầy hứng khởi và nhanh chóng áp đảo thế trận. Ngay phút thứ 3, Ian Fray đánh đầu chính xác từ tình huống cố định, mở tỉ số cho Inter Miami. Đà hưng phấn được duy trì khi đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi. 

Phút 23, Messi phối hợp ăn ý với Luis Suárez trước khi kiến tạo để Telasco Segovia dứt điểm cận thành, nâng cách biệt lên 2-0.

Đỉnh cao của hiệp một đến ở phút 33, khi Messi tỏa sáng với siêu phẩm từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm vào góc xa, nâng tỉ số lên 3-0. Đây là bàn thắng thứ 906 trong sự nghiệp lẫy lừng của siêu sao người Argentina, đồng thời là pha lập công thứ 85 của anh trong màu áo Inter Miami.

Tuy nhiên, bước ngoặt trận đấu đến rất nhanh. Chỉ 3 phút sau bàn thắng của Messi, hàng thủ Inter Miami mắc sai lầm, để Martin Ojeda tận dụng rút ngắn tỉ số xuống 1-3, mở ra màn lội ngược dòng cho Orlando City ngay từ cuối hiệp một.

Sang hiệp hai, Inter Miami lại dần đánh mất thế trận. Phút 68, Martín Ojeda dứt điểm đưa bóng dội cột rồi vào lưới, rút ngắn còn 2-3, trong bối cảnh hàng thủ đội chủ nhà liên tục mắc sai sót.

Cuối trận, kịch tính dâng cao khi Maximiliano Falcon phạm lỗi trong vòng cấm, giúp Orlando City hưởng phạt đền. Ojeda hoàn tất hat-trick, gỡ hòa 3-3. Chưa dừng lại đó, phút bù giờ, Spicer ghi bàn ấn định chiến thắng 4-3, khép lại màn lội ngược dòng khó tin của Orlando City.

Thất bại này khiến Inter Miami tiếp tục chưa thể có chiến thắng trên sân nhà mới, bất chấp màn trình diễn chói sáng của Messi.

Dù thất bại, Inter Miami vẫn đang tạm giữ vị trí thứ 3 trên BXH MLS miền Đông. Lượt đấu tiếp theo, Inter Miami sẽ hành quân đến sân của Toronto vào ngày 10-5.

Lionel Messi mua lại CLB hạng Ba Tây Ban Nha

(NLĐO) - Messi đã chính thức trở thành chủ sở hữu của CLB UE Cornellà, đội bóng đang thi đấu tại Tercera RFEF (hạng Ba Tây Ban Nha).

Messi và Argentina bị kiện ở Mỹ, yêu cầu bồi thường hàng triệu USD

(NLĐO) - Messi và Argentina đang đối mặt với một vụ kiện hàng triệu USD tại Mỹ trước thềm World Cup 2026.

Messi giúp Inter Miami duy trì mạch bất bại, nhưng chưa có niềm vui

(NLĐO) - Từ sau khi chuyển đến sân nhà mới ở vòng 6 MLS, Inter Miami và Messi vẫn chưa có được niềm vui trọn vẹn khi bị cầm hoà 2 trận liền với cùng tỉ số 2-2.

