Messi nổ súng đưa Inter Miami dẫn 3 bàn nhưng vẫn thua đau

Ngày Lionel Messi cán mốc 906 bàn thắng trong sự nghiệp tưởng chừng trở thành dấu mốc trọn vẹn, nhưng sự sụp đổ khó tin của hàng phòng ngự đã khiến Inter Miami nhận thất bại cay đắng 3-4 trước Orlando City trong trận derby Florida thuộc vòng 11 MLS.

Trên sân nhà, Messi và đồng đội nhập cuộc đầy hứng khởi và nhanh chóng áp đảo thế trận. Ngay phút thứ 3, Ian Fray đánh đầu chính xác từ tình huống cố định, mở tỉ số cho Inter Miami. Đà hưng phấn được duy trì khi đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi.

Phút 23, Messi phối hợp ăn ý với Luis Suárez trước khi kiến tạo để Telasco Segovia dứt điểm cận thành, nâng cách biệt lên 2-0.

Đỉnh cao của hiệp một đến ở phút 33, khi Messi tỏa sáng với siêu phẩm từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm vào góc xa, nâng tỉ số lên 3-0. Đây là bàn thắng thứ 906 trong sự nghiệp lẫy lừng của siêu sao người Argentina, đồng thời là pha lập công thứ 85 của anh trong màu áo Inter Miami.

Tuy nhiên, bước ngoặt trận đấu đến rất nhanh. Chỉ 3 phút sau bàn thắng của Messi, hàng thủ Inter Miami mắc sai lầm, để Martin Ojeda tận dụng rút ngắn tỉ số xuống 1-3, mở ra màn lội ngược dòng cho Orlando City ngay từ cuối hiệp một.

Sang hiệp hai, Inter Miami lại dần đánh mất thế trận. Phút 68, Martín Ojeda dứt điểm đưa bóng dội cột rồi vào lưới, rút ngắn còn 2-3, trong bối cảnh hàng thủ đội chủ nhà liên tục mắc sai sót.

Cuối trận, kịch tính dâng cao khi Maximiliano Falcon phạm lỗi trong vòng cấm, giúp Orlando City hưởng phạt đền. Ojeda hoàn tất hat-trick, gỡ hòa 3-3. Chưa dừng lại đó, phút bù giờ, Spicer ghi bàn ấn định chiến thắng 4-3, khép lại màn lội ngược dòng khó tin của Orlando City.

Thất bại này khiến Inter Miami tiếp tục chưa thể có chiến thắng trên sân nhà mới, bất chấp màn trình diễn chói sáng của Messi.

Dù thất bại, Inter Miami vẫn đang tạm giữ vị trí thứ 3 trên BXH MLS miền Đông. Lượt đấu tiếp theo, Inter Miami sẽ hành quân đến sân của Toronto vào ngày 10-5.