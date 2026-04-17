HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Lionel Messi mua lại CLB hạng Ba Tây Ban Nha

Quốc An

(NLĐO) - Messi đã chính thức trở thành chủ sở hữu của CLB UE Cornellà, đội bóng đang thi đấu tại Tercera RFEF (hạng Ba Tây Ban Nha).

Theo truyền thông châu Âu, siêu sao người Argentina L. Messi đã hoàn tất thương vụ thâu tóm 100% đội bóng có trụ sở tại Catalunya.

Đây được xem là bước đi tiếp theo trong mối liên kết bền chặt giữa Messi với vùng đất Barcelona, nơi anh từng làm nên tên tuổi trong màu áo Barcelona.

Việc đầu tư vào UE Cornellà không chỉ mang ý nghĩa sở hữu một CLB bóng đá, mà còn thể hiện định hướng lâu dài của Messi trong việc phát triển thể thao và nuôi dưỡng tài năng trẻ tại Catalunya. 

Mối liên hệ này đã được hình thành từ thời anh còn thi đấu đỉnh cao và vẫn được duy trì suốt nhiều năm qua.

Lionel Messi mua lại CLB hạng Ba Tây Ban Nha - Ảnh 1.

Trước đó, Messi đồng hành với Suarez, trong một dự án dài hạn khi tuyển thủ Uruguay sở hữu CLB Deportivo LSM đặt trụ sở tại Uruguay.

Được thành lập từ năm 1951, UE Cornellà là một trong những đội bóng giàu truyền thống của bóng đá Catalunya. CLB nổi bật với công tác đào tạo trẻ bài bản, từng là bệ phóng cho nhiều cầu thủ vươn tới đỉnh cao bóng đá chuyên nghiệp.

Trong số những cái tên trưởng thành từ Cornellà có thể kể đến thủ môn David Raya (Arsenal, tuyển Tây Ban Nha), hậu vệ Jordi Alba, cựu đồng đội của Messi, hay tiền đạo Javi Puado của Espanyol. Ngoài ra còn có Keita Baldé, Aitor Ruibal và Ilie Sánchez, những cầu thủ đã khẳng định tên tuổi tại nhiều giải đấu lớn.

Sự xuất hiện của Messi được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới cho UE Cornellà, với mục tiêu nâng tầm cả về chuyên môn lẫn tổ chức. 

Theo kế hoạch, dự án phát triển CLB sẽ đi theo hướng dài hạn, kết hợp giữa tham vọng cạnh tranh, tính bền vững và tiếp tục đặt trọng tâm vào công tác đào tạo trẻ, yếu tố làm nên bản sắc của đội bóng xứ Catalunya.

Tin liên quan

Messi và Argentina bị kiện ở Mỹ, yêu cầu bồi thường hàng triệu USD

Messi và Argentina bị kiện ở Mỹ, yêu cầu bồi thường hàng triệu USD

(NLĐO) - Messi và Argentina đang đối mặt với một vụ kiện hàng triệu USD tại Mỹ trước thềm World Cup 2026.

Messi giúp Inter Miami duy trì mạch bất bại, nhưng chưa có niềm vui

(NLĐO) - Từ sau khi chuyển đến sân nhà mới ở vòng 6 MLS, Inter Miami và Messi vẫn chưa có được niềm vui trọn vẹn khi bị cầm hoà 2 trận liền với cùng tỉ số 2-2.

Haaland vượt Messi, Ronaldo, Mbappe ở thống kê "săn" hat-trick

(NLĐO) - Tiền đạo Erling Haaland "ăn đứt" các siêu sao hàng đầu thế giới như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hay Kylian Mbappe về chỉ số ghi hat-trick.

Messi chủ sở hữu CLB hạng Ba Tây Ban Nha mua lại CLB CLB UE Cornellà Tercera RFEF
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo