Lionel Messi mua lại CLB hạng Ba Tây Ban Nha

Theo truyền thông châu Âu, siêu sao người Argentina L. Messi đã hoàn tất thương vụ thâu tóm 100% đội bóng có trụ sở tại Catalunya.

Đây được xem là bước đi tiếp theo trong mối liên kết bền chặt giữa Messi với vùng đất Barcelona, nơi anh từng làm nên tên tuổi trong màu áo Barcelona.

Việc đầu tư vào UE Cornellà không chỉ mang ý nghĩa sở hữu một CLB bóng đá, mà còn thể hiện định hướng lâu dài của Messi trong việc phát triển thể thao và nuôi dưỡng tài năng trẻ tại Catalunya.

Mối liên hệ này đã được hình thành từ thời anh còn thi đấu đỉnh cao và vẫn được duy trì suốt nhiều năm qua.

Trước đó, Messi đồng hành với Suarez, trong một dự án dài hạn khi tuyển thủ Uruguay sở hữu CLB Deportivo LSM đặt trụ sở tại Uruguay.

Được thành lập từ năm 1951, UE Cornellà là một trong những đội bóng giàu truyền thống của bóng đá Catalunya. CLB nổi bật với công tác đào tạo trẻ bài bản, từng là bệ phóng cho nhiều cầu thủ vươn tới đỉnh cao bóng đá chuyên nghiệp.

Trong số những cái tên trưởng thành từ Cornellà có thể kể đến thủ môn David Raya (Arsenal, tuyển Tây Ban Nha), hậu vệ Jordi Alba, cựu đồng đội của Messi, hay tiền đạo Javi Puado của Espanyol. Ngoài ra còn có Keita Baldé, Aitor Ruibal và Ilie Sánchez, những cầu thủ đã khẳng định tên tuổi tại nhiều giải đấu lớn.

Sự xuất hiện của Messi được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới cho UE Cornellà, với mục tiêu nâng tầm cả về chuyên môn lẫn tổ chức.

Theo kế hoạch, dự án phát triển CLB sẽ đi theo hướng dài hạn, kết hợp giữa tham vọng cạnh tranh, tính bền vững và tiếp tục đặt trọng tâm vào công tác đào tạo trẻ, yếu tố làm nên bản sắc của đội bóng xứ Catalunya.