Thời sự

Còn 141 tàu cá trong vùng nguy hiểm, Gia Lai bắn pháo hiệu cảnh báo bão

Đức Anh

(NLĐO) - Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai kêu gọi 141 tàu/ 987 ngư dân thoát khỏi vùng nguy hiểm và bắn pháo hiệu cảnh báo để chủ động ứng phó bão số 10 Bualoi

Ngày 27-9, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai cho biết đã kêu gọi, hướng dẫn 141 tàu cá với 987 ngư dân thoát khỏi vùng nguy hiểm do bão Bualoi gây ra. Đồng thời, đơn vị tổ chức bắn pháo hiệu cảnh báo để ngư dân chủ động phòng tránh.

Còn 141 tàu cá trong vùng nguy hiểm, Gia Lai bắn pháo hiệu cảnh báo bão - Ảnh 1.

BĐBP tỉnh Gia Lai bắn pháo hiệu cảnh báo bão Bualoi. Ảnh: H.V

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai đã ban hành 3 công điện, yêu cầu các đơn vị theo dõi sát diễn biến bão, chủ động triển khai phương án ứng phó. Lực lượng biên phòng thường xuyên thông báo, tuyên truyền để tàu thuyền nắm rõ vị trí, hướng di chuyển của bão, kịp thời tránh xa khu vực nguy hiểm.

Đến trưa cùng ngày, ngoài số tàu đã thoát khỏi vùng nguy hiểm, BĐBP tỉnh còn kêu gọi 4.060 tàu với 28.420 ngư dân vào bờ tránh trú an toàn. Hiện còn 1.592 tàu với 11.144 ngư dân hoạt động trên các vùng biển ngoài khu vực ảnh hưởng bão.

Ngoài việc bắn pháo hiệu cảnh báo, các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức 78 lượt thông báo trên các phương tiện thông tin, cử 116 lượt cán bộ xuống cơ sở vận động gần 2.000 hộ dân chủ động phòng chống bão. Đồng thời, triển khai 105 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, chốt chặn tại các sông, suối, cầu tràn bị ngập để ngăn người dân qua lại.

Hiện BĐBP tỉnh Gia Lai duy trì 17 phân đội với 334 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn trực sẵn sàng ứng phó. Việc dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và vật chất thiết yếu cũng được triển khai theo phương châm "4 tại chỗ", bảo đảm kịp thời xử lý tình huống khi bão đổ bộ.

Tin liên quan

Ứng phó bão Bualoi: Cần nhanh hơn bình thường

Ứng phó bão Bualoi: Cần nhanh hơn bình thường

Theo kịch bản dễ xảy ra nhất, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Quảng Trị sẽ có mưa rất lớn, bão có thể gây nguy cơ đa thiên tai: gió mạnh, mưa lớn, lũ

Bão Bualoi đã vào Biển Đông, giật cấp 15

(NLĐO) - Tối nay 26-9, bão Bualoi đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

khu vực nguy hiểm chính quyền địa phương Bộ đội biên phòng Trang thiết bị phòng chống bão
