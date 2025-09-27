Chiều 26-9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện yêu cầu các địa phương từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, cùng các bộ, ngành khẩn trương ứng phó với bão số 10 (bão Bualoi); Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) họp triển khai ứng phó với bão.

Ba kịch bản mưa

Theo Bộ NN-MT, tốc độ di chuyển của bão Bualoi trung bình 30 km/giờ, nhanh gấp đôi các cơn bão khác. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết trong tối 26-9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Sau khi vào biển Đông, bão được nhận định là cơn bão rất nguy hiểm. Cường độ dự báo mạnh nhất cấp 13, giật cấp 15, cập bờ có khả năng ngang, thậm chí mạnh hơn bão số 5 Kajiki.

Ba kịch bản mưa từ mô hình số, tương ứng với các kịch bản đổ bộ được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia đưa ra. Kịch bản xác suất thấp: Bão đi lên phía Bắc, men theo phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), mưa tập trung ở Bắc Bộ. Kịch bản xác suất không cao: Bão đâm thẳng vào Trung Bộ, mưa lớn tập trung tại Quảng Trị, Hà Tĩnh, Huế. Kịch bản xác suất cao nhất (70%-80%): Bão đi vào Bắc Trung Bộ, mưa lớn tập trung tại Quảng Trị, sau đó đến Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và mở rộng ra đồng bằng.

Theo kịch bản dễ xảy ra nhất, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Quảng Trị sẽ có mưa rất lớn, phổ biến 300 - 400 mm, cục bộ có thể cao hơn. Cơn bão này có thể gây nguy cơ đa thiên tai: gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh: Cơn bão Bualoi di chuyển nhanh nên phương án ứng phó với bão cần nhanh hơn bình thường.

Nhiều ngầm tràn chia cắt

Trong chiều cùng ngày, nhiều nơi ở miền núi tỉnh Quảng Trị xảy ra mưa lớn, một số ngầm tràn qua suối bị chia cắt cục bộ.

Tại xã Lìa, ông Trần Đình Dũng - Chủ tịch UBND xã - thông tin tại khu vực cầu Úp Ly nước suối dâng cao, chảy xiết, người dân và phương tiện không thể đi qua. Trong khi đó, tại Km10 Tỉnh lộ 586 - khu vực đang thi công cầu vượt lũ - do nước suối chảy xiết khiến một đoạn cống trên tuyến đường tạm bị cuốn trôi. Người dân buộc phải di chuyển qua tuyến đường cũ lầy lội, trơn trượt và nếu mưa lớn tiếp tục xảy ra thì tuyến đường này sẽ bị ngập.

Theo lãnh đạo UBND xã Lìa, xã đã liên hệ với đơn vị thi công để khắc phục tạm thời vị trí đường tạm bị nước cuốn trôi, để người dân qua lại an toàn. Trong khi đó, tại xã A Dơi, một số ngầm tràn qua suối cũng bị nước dâng, gây chia cắt cục bộ.

Chính quyền địa phương tại các xã nêu trên đã cử lực lượng triển khai chốt trực tại những khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, không cho người dân và phương tiện đi qua để bảo đảm an toàn.

Khu vực cầu Úp Ly (Quảng Trị) bị nước dâng, gây chia cắt cục bộ Ảnh: Đức Nghĩa

Chủ động vận hành liên hồ

Báo cáo của Sở NN-MT TP Huế cho biết trước ảnh hưởng của bão, UBND TP Huế chỉ đạo các địa phương khẩn trương thu hoạch với phương châm "Xanh nhà hơn già đồng".

Đến nay, các địa phương đã thu hoạch 24.534 ha/24.917ha, đạt 98,5%. Các diện tích lúa chín hầu như đã thu hoạch, còn lại 383 ha là diện tích lúa chưa chín, chủ yếu ở xã A Lưới là khu vực miền núi; sản lượng nuôi trồng thủy sản thu hoạch đến nay là 16.470 tấn, diện tích còn lại chưa thu hoạch triệt để khoảng 5.600 ha, ước còn 20% sản lượng trong ao. Toàn bộ có 1.122 phương tiện với 8.079 lao động (thuyền từ 6 m trở lên) đã vào bờ neo đậu an toàn phòng bão gây ảnh hưởng.

Các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện trên địa bàn thành phố bảo đảm an toàn. Sở NN-MT TP Huế đã chuẩn bị các kịch bản vận hành hồ chứa cho các mức lượng mưa dự báo từ 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm để chủ động vận hành liên hồ chứa khi có mưa lớn xảy ra.

Các hồ chứa thủy lợi hiện nay dung tích đạt khoảng 50% - 55% so với mực nước dâng bình thường; đạt khoảng 20% - 21% so với dung tích hữu ích; đã có phương án để chủ động vận hành an toàn công trình và vùng hạ du theo các kịch bản mưa lớn xảy ra. TP Huế cũng đã có kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống thiên tai, lụt, bão năm 2025, bao gồm 20 tấn gạo, 4.000 thùng mì ăn liền, 2.000 đơn vị thực phẩm khô…

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã chủ trì họp trực tuyến với các xã, phường về công tác ứng phó bão.

Theo đó, yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan trước nguy cơ bão ảnh hưởng trực tiếp đến Đà Nẵng. Đáng chú ý, vẫn còn 8 xã, phường chưa phê duyệt phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro nên yêu cầu chậm nhất 11 giờ ngày 27-9 phải hoàn tất, gửi về Sở NN-MT. Nếu không kịp thực hiện, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Rất nguy hiểm Quy luật có 2 cơn bão liên tiếp bao giờ cũng rất nguy hiểm, người dân dễ chủ quan về cơn bão thứ 2 nên có thể dẫn tới thiệt hại lớn. Do vậy, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu các địa phương cần chủ động ứng phó để giảm thiệt hại. Tàu thuyền cần di chuyển tránh trú bão nhanh hơn, đồng thời các địa phương cũng cần cấm biển sớm hơn.



