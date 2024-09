Con công nhân vui hội trăng rằm

Mới đây, hơn 100 thiếu nhi là con công nhân (CN) khó khăn tại các khu lưu trú đã trải qua khoảng thời gian thật vui vẻ, ý nghĩa trong "Đêm hội trăng rằm" do LĐLĐ quận 6, TP HCM tổ chức. Dù trời mưa song các bé rất háo hức đến sớm để được xem múa lân, ca nhạc; giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội; thưởng thức bánh kẹo… Trẻ còn cùng nhau phá cỗ trăng rằm; được tặng lồng đèn, bánh trung thu.



Niềm vui trọn vẹn

Suốt chương trình, tiếng cười giòn tan của trẻ vang lên không ngớt khiến nhiều phụ huynh đưa con đến dự cũng vui lây.

Chị Dương Hồng Yến - CN ngụ tại khu lưu trú phường 10, quận 6 - nhận xét chương trình rất vui, được thiết kế hợp với tâm lý trẻ em. Chị Yến vốn là CN Công ty TNHH May thêu Thuận Phương nhưng sau khi sinh con thứ 2, do không có người chăm sóc nên phải tạm nghỉ việc. Hiện chị nhận hàng móc khóa về gia công tại nhà trọ, thu nhập mỗi tháng 2-3 triệu đồng. Chồng chị chạy xe ôm, mỗi tháng chỉ kiếm được 5-6 triệu đồng. Cuộc sống thiếu thốn nên vợ chồng chị rất hiếm khi đưa các con đi chơi.

"Khi mẹ con chuẩn bị đến dự chương trình thì trời mưa rất to. Tôi đã định không đi nhưng vì con gái 9 tuổi rất mong chờ nên tranh thủ đưa bé đến. Nhìn con gái vui vẻ, hạnh phúc khi xem các tiết mục và nhận quà bánh, tôi cũng ấm lòng" - chị Yến bày tỏ.

Chương trình "Đêm hội trăng rằm" do LĐLĐ quận Gò Vấp, TP HCM tổ chức mới đây cũng lan tỏa niềm vui đến gần 100 thiếu nhi là con đoàn viên - lao động khó khăn. Tại đêm hội, các bé đã thỏa thích tham dự nhiều hoạt động bổ ích như: đố vui có thưởng, trò chơi, thưởng thức văn nghệ, ảo thuật, giao lưu với chú Cuội - chị Hằng, xem múa lân; được rước đèn, phá cỗ, nhận quà Trung thu… Chương trình càng ý nghĩa khi 94 học sinh nỗ lực vượt khó, học giỏi, năm học 2023-2024 được nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh.

Chứng kiến niềm vui của con gái Lê Nguyễn Bảo Nghi (học lớp 7) khi được nhận học bổng và bánh trung thu, lồng đèn, chị Lê Thị Mỹ Châu, CN Công ty TNHH May thêu Hà Giang, rất xúc động. Gia đình chị hiện ở trọ tại quận 12. Do thu nhập không đủ để đăng ký cho các con học bán trú nên mấy năm nay, chị xin công ty cho nhận vải về may tại nhà để thuận tiện đưa rước con. Chồng chị là nhân viên một cửa hàng điện máy tại Bình Dương, thu nhập mỗi tháng khoảng 10 triệu đồng.

Dù cuộc sống vất vả nhưng vợ chồng chị Châu vẫn cố gắng lo cho các con ăn học. "Vì cha mẹ khó khăn mà các con chúng tôi ít được vui chơi, giải trí. Khi biết con gái được mời dự chương trình, cả gia đình rất vui" - chị tâm sự.

Bà Lương Thanh Trúc, Chủ tịch LĐLĐ quận 6, trao quà Trung thu cho thiếu nhi. Ảnh: THANH NGA

Trung thu rộn ràng tại nhà máy

Hơn 300 con CN Công ty TNNH E.land Việt Nam (đóng tại huyện Củ Chi, TP HCM) cũng đã có một đêm vui chơi trọn vẹn tại chương trình "Vui hội trăng rằm" do LĐLĐ quận 1 tổ chức tối 12-9. Tham gia chương trình, ngoài việc giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng và xem văn nghệ, trẻ cũng rất háo hức khi được rước đèn trung thu.

Bất chấp mưa to, chị Trần Thị Chọn vẫn đưa 2 con đến với đêm hội để các bé được tận hưởng niềm vui tuổi thơ. Hơn 10 năm làm CN Công ty TNHH E.land Việt Nam, chưa có thời điểm nào chị cảm thấy khó khăn như hiện nay. Vợ chồng chị đều là người khuyết tật, sức khỏe yếu nên không thể tăng ca như đồng nghiệp, thu nhập vì thế rất thấp.

Không thể tiếp tục làm CN, mới đây, chồng chị Chọn phải nghỉ việc để bán vé số. Cuộc sống khó khăn, chị không thể đưa con đi chơi hay mua cho trẻ bánh trung thu và lồng đèn...

Chị Chọn cho rằng nhờ chương trình "Vui hội trăng rằm" tại công ty mà 2 con của chị được cảm nhận đêm hội thật sự ý nghĩa. "Tôi rất vui vì chương trình đã tổ chức cho các bé một mùa Trung thu ý nghĩa để trẻ có thêm niềm vui và sự tự tin. Thấy con vui, tôi càng có thêm động lực để làm việc" - chị bộc bạch.

Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của người lao động, LĐLĐ quận 1 đã phối hợp với UBND quận cùng các đoàn thể tổ chức 4 chương trình "Vui hội trăng rằm". Bốn chương trình tại Nhà hát Bến Thành và 3 nhà máy của các doanh nghiệp đóng ở quận 12, Bình Tân và huyện Củ Chi với các hoạt động ý nghĩa đã mang Trung thu ấm áp đến với hơn 1.100 con CN.

Hơn 600 thiếu nhi là con CN làm việc tại KCN Tân Bình, KCN Vĩnh Lộc mới đây cũng có một đêm Trung thu ý nghĩa khi dự chương trình "Đêm hội trăng rằm" do Công đoàn các KCX-CN TP HCM tổ chức ở Nhà Văn hóa Lao động quận Tân Phú. Các bé được xem văn nghệ, xiếc, ảo thuật, múa lân và nhận phần quà là bánh trung thu và ba lô.

Chương trình "Đêm hội trăng rằm" do Công đoàn các KCX-CN tổ chức diễn ra tại 7 địa điểm chính, gồm: KCN Tân Bình, KCN Tây Bắc Củ Chi, KCN Tân Tạo, KCN Tân Thới Hiệp, KCX Linh Trung 1, KCX Tân Thuận và KCN Hiệp Phước. Bên cạnh đó, các hoạt động còn diễn ra tại 9 Công đoàn cơ sở có đông CN. Chương trình đã chăm lo cho hơn 6.400 thiếu nhi là con CN có hoàn cảnh khó khăn được vui hội trăng rằm.

Việc chăm lo cho con đoàn viên - lao động dịp Tết Trung thu thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với đời sống công nhân và gia đình họ; đồng thời động viên người lao động yên tâm lao động sản xuất" - bà Đào Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch LĐLĐ quận Gò Vấp, nhấn mạnh.