TP HCM công bố 2 tuyến xe buýt chạy đường dài, có tuyến cự ly 97km

Sở Xây dựng TP HCM vừa ban hành Quyết định số 1165/QĐ-SXD-QLVT về việc công bố hoạt động 2 tuyến xe buýt kết nối khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, gồm tuyến số 171 (Bến xe Phú Chánh - Trung tâm Hành chính Bình Dương - Bến Thành) và tuyến số 172 (Bến xe Vũng Tàu - Trung tâm Hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu - Bến Thành).

Hai tuyến xe buýt 171 và 172 sẽ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn giữa TP HCM và khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ từ ngày 1-11

Theo quyết định, 2 tuyến mới do Công ty CP Xe khách Phương Trang (Futabuslines) khai thác, bắt đầu hoạt động từ ngày 1-11-2025.

Cả 2 tuyến đều sử dụng xe có máy lạnh, màu sơn cam, thực hiện kê khai giá vé theo quy định và khai thác theo biểu đồ chạy xe được phê duyệt.

Tuyến số 171 có lộ trình dài 46 km, thời gian hành trình khoảng 100 phút/chuyến. Theo đó, tuyến 171 xuất phát từ Bến xe Phú Chánh, đi qua Trung tâm hành chính Bình Dương cũ, theo trục Quốc lộ 13 – Điện Biên Phủ – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Hàm Nghi – Lê Lai, và kết thúc tại Bến xe buýt Sài Gòn (Bến Thành).

Ở chiều ngược lại, xe di chuyển qua các tuyến Phạm Ngũ Lão – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thị Minh Khai – Điện Biên Phủ – Quốc lộ 13, rồi trở về điểm đầu Phú Chánh. Tuyến này hoạt động từ 5 giờ 30 phút đến 19 giờ 25 phút mỗi ngày, với 42 chuyến/ngày và 8 xe luân phiên hoạt động.

Tuyến số 172 có cự ly 97 km, thời gian hành trình 130 phút/chuyến, tuyến 172 có hành trình nối Bến xe Vũng Tàu với Bến xe buýt Sài Gòn. Lộ trình đi qua Trung tâm hành chính Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, theo Quốc lộ 51 – cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây – hầm sông Sài Gòn – Võ Văn Kiệt, sau đó về trung tâm quận 1 cũ. Chiều về, xe đi ngược lại qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Ký Con – Võ Văn Kiệt – cao tốc – Quốc lộ 51 – Nguyễn Tất Thành – Bạch Đằng – Vũng Tàu. Tuyến hoạt động từ 4 giờ 30 phút đến 19 giờ 45 phút mỗi ngày, với 38 chuyến/ngày và 10 xe khai thác.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP HCM được giao nhiệm vụ công bố biểu đồ chạy xe, thông tin hoạt động cho hành khách biết và phối hợp với đơn vị khai thác để triển khai theo đúng quy định.