TP HCM công bố 2 tuyến xe buýt chạy đường dài, có tuyến cự ly 97km

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP HCM công bố 2 tuyến xe buýt chạy đường dài, có tuyến cự ly 97km

Ngọc Quý

(NLĐO) - Đó là tuyến xe buýt số 171 và 172. Hai tuyến này bắt đầu hoạt động từ 1-11-225

Sở Xây dựng TP HCM vừa ban hành Quyết định số 1165/QĐ-SXD-QLVT về việc công bố hoạt động 2 tuyến xe buýt kết nối khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, gồm tuyến số 171 (Bến xe Phú Chánh - Trung tâm Hành chính Bình Dương - Bến Thành) và tuyến số 172 (Bến xe Vũng Tàu - Trung tâm Hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu - Bến Thành).

Có xe buýt đi từ Vũng Tàu, Bình Dương cũ đến Bến Thành từ 1-11 - Ảnh 1.

Hai tuyến xe buýt 171 và 172 sẽ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn giữa TP HCM và khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ từ ngày 1-11

Theo quyết định, 2 tuyến mới do Công ty CP Xe khách Phương Trang (Futabuslines) khai thác, bắt đầu hoạt động từ ngày 1-11-2025. 

Cả 2 tuyến đều sử dụng xe có máy lạnh, màu sơn cam, thực hiện kê khai giá vé theo quy định và khai thác theo biểu đồ chạy xe được phê duyệt.

Tuyến số 171 có lộ trình dài 46 km, thời gian hành trình khoảng 100 phút/chuyến. Theo đó, tuyến 171 xuất phát từ Bến xe Phú Chánh, đi qua Trung tâm hành chính Bình Dương cũ, theo trục Quốc lộ 13 – Điện Biên Phủ – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Hàm Nghi – Lê Lai, và kết thúc tại Bến xe buýt Sài Gòn (Bến Thành). 

Ở chiều ngược lại, xe di chuyển qua các tuyến Phạm Ngũ Lão – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thị Minh Khai – Điện Biên Phủ – Quốc lộ 13, rồi trở về điểm đầu Phú Chánh. Tuyến này hoạt động từ 5 giờ 30 phút đến 19 giờ 25 phút mỗi ngày, với 42 chuyến/ngày và 8 xe luân phiên hoạt động.

Tuyến số 172 có cự ly 97 km, thời gian hành trình 130 phút/chuyến, tuyến 172 có hành trình nối Bến xe Vũng Tàu với Bến xe buýt Sài Gòn. Lộ trình đi qua Trung tâm hành chính Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, theo Quốc lộ 51 – cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây – hầm sông Sài Gòn – Võ Văn Kiệt, sau đó về trung tâm quận 1 cũ. Chiều về, xe đi ngược lại qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Ký Con – Võ Văn Kiệt – cao tốc – Quốc lộ 51 – Nguyễn Tất Thành – Bạch Đằng – Vũng Tàu. Tuyến hoạt động từ 4 giờ 30 phút đến 19 giờ 45 phút mỗi ngày, với 38 chuyến/ngày và 10 xe khai thác.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP HCM được giao nhiệm vụ công bố biểu đồ chạy xe, thông tin hoạt động cho hành khách biết và phối hợp với đơn vị khai thác để triển khai theo đúng quy định.

Tin liên quan

Bớt "nỗi lo" với 120 xe buýt sau vụ tai nạn khiến nữ sinh viên tử vong

Bớt "nỗi lo" với 120 xe buýt sau vụ tai nạn khiến nữ sinh viên tử vong

(NLĐO) - Hơn 120 xe buýt vừa tiến hành lắp đặt gương cầu lồi giúp lái xe quan sát được tốt hơn, đặc biệt là "điểm mù"

Một cô gái tử vong liên quan xe buýt ở TP HCM

(NLĐO) - Va chạm với xe buýt, cô gái ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

TP HCM sắp có tuyến xe buýt mới đến Đại học Quốc gia

(NLĐO) - TP HCM dự kiến mở thêm tuyến xe buýt kết nối Đại học Quốc gia, đồng thời đấu thầu chọn đơn vị vận hành cho hàng chục tuyến xe buýt có trợ giá.

TP HCM xe buýt xe buýt kết nối Bình Dương xe buýt kết nối Bà Rịa - Vũng Tàu lịch trình xe buýt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo