Ngày 25-10, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TP HCM, cho biết vừa xử phạt tài xế xe buýt lấn chiếm đường của người đi xe máy.

Xe buýt đi không đúng làn đường quy định.

Trước đó, PC08 nhận được video ghi lại hình ảnh xe buýt số 5 (tuyến Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe Biên Hoà) chạy trên đường Hoàng Cầm (Quốc lộ 1K trước đây), phường Linh Xuân, đã chiếm hết lối đi của người đi xe máy.

Qua tin phản ánh, Đội CSGT Rạch Chiếc vào cuộc xác minh mời ông N.T.P (46 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, ông P. cho biết lúc 10 giờ 42 phút ngày 27-9 có lái xe buýt số 5 vi phạm lỗi đi không đúng làn đường quy định.

Ông P. cũng cho biết do lúc đó mật độ giao thông đông nên đã lái xe như vậy. Ông cam kết sẽ không tái phạm.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tài xế P. sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.