Pháp luật

Mẹ người mẫu Đức Tiến đặt nghi vấn con dâu đã nhận số tiền phúng điếu lớn mà không công khai

Trần Thái

(NLĐO) - Vụ án tranh chấp thừa kế của cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến xuất hiện nhiều mâu thuẫn về nguồn gốc tài sản và tính hợp pháp của di chúc.

Trưa 28-10, phiên tòa tranh chấp thừa kế giữa bà Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến) và bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ ruột của cố diễn viên) trở nên căng thẳng khi người đại diện hợp pháp của nguyên đơn không trả lời được nhiều câu hỏi liên quan đến việc bà Phương góp tiền mua nhà, đất nằm trong khối di sản đứng tên Đức Tiến.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Phương cho biết, từ Mỹ, bà Phương đã có một số thay đổi về việc xác định và chia di sản.

Theo đó, phía nguyên đơn vẫn khẳng định ông Đức Tiến có để lại di chúc, người hưởng di sản duy nhất là vợ – bà Phương, không có tên mẹ ruột. Lý do được đưa ra là từ nhỏ Đức Tiến không được mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng. Sau khi cha mẹ ly hôn năm 1990, ông sống với cha và hai người mẹ kế tên H. và S. cho đến khi trưởng thành.

Mẹ người mẫu Đức Tiến đặt nghi vấn con dâu đã nhận số tiền phúng điếu lớn mà không công khai - Ảnh 1.

Mẹ của cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến tại toà

Hai tài sản được xác định là di sản của Đức Tiến gồm nhà đất tại phường Hiệp Bình, TP HCM và thửa đất ở Tây Ninh, tổng giá trị hơn 7 tỉ đồng, trong đó nhà đất tại TP HCM chiếm hơn 6 tỉ đồng.

Bà Phương đề nghị được công nhận 50% giá trị căn nhà tại TP HCM (phần tài sản chung vợ chồng) và 50% giá trị thửa đất ở Tây Ninh. Phần 50% còn lại của tổng giá trị hai tài sản trên được xác định là di sản của Đức Tiến, sau khi trừ chi phí mai táng, chữa bệnh hơn 2,7 tỉ đồng, sẽ được chia đều cho ba người: mẹ (bà Ánh), vợ (bà Phương) và con chung. Theo tính toán của bà Phương, bà Ánh được hưởng hơn 600 triệu đồng, sẽ được thanh toán bằng tiền mặt.

Bà Phương cũng bày tỏ mong muốn nhận hiện vật là căn nhà ở TP HCM để con gái có nơi thờ phụng cha và gia tiên, đồng thời nhận hiện vật là thửa đất ở Tây Ninh.

Phía bị đơn – bà Nguyễn Ngọc Ánh, lại cho rằng di sản của Đức Tiến ở Việt Nam chỉ là 50% giá trị căn nhà tại TP HCM, bởi đây là tài sản đồng sở hữu giữa bà và con trai, không phải tài sản chung vợ chồng Đức Tiến – Bình Phương.

Theo lời bà Ánh, trước đây Đức Tiến đã bán căn nhà ở Đồng Nai và một căn khác tại TP Thủ Đức cũ, thu được khoảng 900 triệu đồng, sau đó bà Ánh góp thêm 900 triệu đồng để cùng mua căn nhà ở phường Hiệp Bình, TP HCM. Việc căn nhà được cấp sổ đỏ trong thời kỳ hôn nhân khiến nhiều người hiểu nhầm đây là tài sản chung vợ chồng.

Bà Ánh cho biết từ năm 2009, bà đã sống, trông coi và bảo quản căn nhà này, nên công sức của bà trong việc giữ gìn tài sản là rất lớn. Bà yêu cầu được nhận thêm 20% di sản trong 50% của Đức Tiến nên chia.

Bà cho rằng việc giao nhà cho Bình Phương là không hợp tình, hợp lý, bởi đây là nhà của bà và con gái ruột là chị Tiên, trong khi Bình Phương "ở Mỹ có nhà triệu đô, cuộc sống sung túc hơn".

Bà Ánh cũng không đồng ý khấu trừ tiền mai táng, chữa bệnh của Đức Tiến vào khối di sản tại Việt Nam vì cho rằng các giấy tờ chứng minh không hợp pháp. Bà còn đặt nghi vấn rằng số tiền phúng điếu rất lớn, sau khi trừ chi phí mai táng vẫn còn dư, thậm chí đủ để mua bảo hiểm cho con gái Đức Tiến. Do đó, nếu có khấu trừ thì nên thực hiện tại phần di sản ở Mỹ, vì bà cho rằng Đức Tiến vẫn còn nhiều tài sản giá trị ở Mỹ.

Trước những tranh luận căng thẳng, chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh: "Nếu bên nào cho rằng mình có góp tiền mua tài sản với Đức Tiến thì phải có bằng chứng cụ thể. Việc đưa chuyện đời tư ra chỉ khiến hai bên thêm tổn thương. Tòa sẽ xem xét tính hợp pháp của di chúc tại Việt Nam".

Chủ tọa cũng cho biết số tiền phúng điếu chưa được làm rõ. Nếu sau khi trừ chi phí mai táng, chữa bệnh mà còn dư, phần còn lại sẽ được xem là di sản.

Trong khi đó, phía bị đơn đã lập vi bằng về một tài khoản mạng xã hội được cho là người quen của Bình Phương, công bố rằng nhiều mạnh thường quân đã gửi tiền hỗ trợ mai táng, xây bia mộ, chôn cất và tiền mặt cho Bình Phương sau khi Đức Tiến qua đời. Con số này khác xa với 830 USD – khoản tiền mà luật sư của bà Phương khai là số phúng điếu còn lại sau khi trừ chi phí.

Đối với thửa đất ở Tây Ninh, bà Ánh đồng ý đây là tài sản Đức Tiến mua trả góp trong giai đoạn 2010–2015.

tiền hỗ trợ Đức Tiến mạng xã hội
