Thời sự

Con đường Đà Lạt bị ngập nặng "nhuộm đỏ" chỉ sau 1 cơn mưa

Nhất Đăng

(NLĐO) - Một đoạn đường Phan Đình Phùng (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bị ngập nặng chỉ sau 1 cơn mưa kéo dài gần 1 giờ.

Con đường Đà Lạt bị ngập nặng "nhuộm đỏ" chỉ sau 1 cơn mưa - Ảnh 1.

Đầu giờ chiều 10-9, địa bàn các phường trung tâm tỉnh Lâm Đồng như Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt xuất hiện cơn mưa rất lớn. Theo nhiều người dân, đầu cơn mưa có nghe tiếng "lộp độp" trên mái nhà nên mọi người nghĩ có mưa đá.

Con đường Đà Lạt bị ngập nặng "nhuộm đỏ" chỉ sau 1 cơn mưa - Ảnh 2.

Mưa lớn làm nguồn nước đổ dồn về khiến con suối qua khu vực cầu Phan Đình Phùng nhanh chóng tràn bờ và gây ngập một đoạn hơn 1 km.

Con đường Đà Lạt bị ngập nặng "nhuộm đỏ" chỉ sau 1 cơn mưa - Ảnh 3.

"Hơn 30 phút mưa như trút nước thì một số đoạn ngập hơn nửa bánh xe khiến nhiều xe chết máy. Đoạn gần cầu thì nước chảy cuồn cuộn nhìn rất sợ. Khi trời mưa to thì mọi người nên chờ nước rút hoặc chọn đường khác cho an toàn" - người dân trên đường Phan Đình Phùng cho biết.

Con đường Đà Lạt bị ngập nặng "nhuộm đỏ" chỉ sau 1 cơn mưa - Ảnh 4.

Rác thải theo dòng nước đổ dồn về đoạn ngập trên đường Phan Đình Phùng, có nơi còn tràn vào nhà dân xung quanh.

Con đường Đà Lạt bị ngập nặng "nhuộm đỏ" chỉ sau 1 cơn mưa - Ảnh 5.

Mọi hoạt động mua bán trên con đường trung tâm Đà Lạt phải dừng lại vì nước ngập.

Con đường Đà Lạt bị ngập nặng "nhuộm đỏ" chỉ sau 1 cơn mưa - Ảnh 6.

Một cửa hàng nằm trong khu vực "rốn ngập" đã phải làm sẵn khung sắt để kê hàng hóa lên cao, tránh hư hỏng vì nơi đây thường bị ngập.

Con đường Đà Lạt bị ngập nặng "nhuộm đỏ" chỉ sau 1 cơn mưa - Ảnh 7.

Một số người dân chủ động đi móc rác, thông cống thoát nước để giảm bớt tình trạng ngập trên đường Phan Đình Phùng.

Con đường Đà Lạt bị ngập nặng "nhuộm đỏ" chỉ sau 1 cơn mưa - Ảnh 8.

Nước ngập còn mang bùn đất đỏ và cát đá từ các khu vực xung quanh đổ về khiến đường Phan Đình Phùng như bị nhuộm đỏ.

Con đường Đà Lạt bị ngập nặng "nhuộm đỏ" chỉ sau 1 cơn mưa - Ảnh 9.

Người dân dọn dẹp nhà cửa và nơi buôn bán sau cơn mưa lớn. Mọi người mong chính quyền địa phương sớm có phương án giải quyết tình trạng ngập lụt thường xuyên trên đường Phan Đình Phùng.

Tin liên quan

Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt kín người dân đến thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt

Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt kín người dân đến thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt

(NLĐO) - Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Quốc khánh 2-9 ở quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt) thu hút hàng ngàn khán giả đến xem.

Tính phương án kết nối trung tâm Đà Lạt với đường đi Nha Trang

(NLĐO) - Nếu thực hiện đường vòng Lâm Viên, quãng đường di chuyển giữ trung tâm Đà Lạt với Quốc lộ 27C sẽ được rút ngắn hơn một nửa.

CLIP: Cầu nổi tiếng ở hồ Xuân Hương Đà Lạt bốc cháy ngùn ngụt

(NLĐO) - Cầu Chữ Y trên hồ Xuân Hương Đà Lạt bất ngờ bốc cháy, nghi ngờ do người dân đốt vàng mã khiến lửa cháy lan qua công trình này.

Đà Lạt đà lạt ngập nặng Đà Lạt mưa lớn Lâm Đồng
