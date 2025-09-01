HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tính phương án kết nối trung tâm Đà Lạt với đường đi Nha Trang

Nhất Đăng

(NLĐO) - Nếu thực hiện đường vòng Lâm Viên, quãng đường di chuyển giữ trung tâm Đà Lạt với Quốc lộ 27C sẽ được rút ngắn hơn một nửa.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo kết luận của ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh sau cuộc họp nghe Sở Xây dựng báo cáo về danh mục ưu tiên đầu tư các công trình công giao thông ở khu vực Đà Lạt.

Lên phương án làm đường kết nối trung tâm Đà Lạt với đường đi Nha Trang - Ảnh 1.

Tuyến đường vòng Lâm Viên đi từ phường Lâm Viên - Đà Lạt qua Quốc lộ 27C chưa thể xây dựng.

Theo đó, ông Nguyễn Hồng Hải giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND phường Lâm Viên – Đà Lạt chuẩn bị nội dung, đề xuất UBND tỉnh làm việc với Học viện Lục quân (Bộ Quốc phòng) về phương án đầu tư xây dựng đoạn đường vòng Lâm Viên nối với Quốc lộ 27C có hướng tuyến dự kiến đi qua đất thuộc Học viện Lục quân quản lý; hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9-2025.

Các đơn vị cần khảo sát, đánh giá một số hướng tuyến vành đai khác tại khu vực đường vòng Lâm Viên để lên phương án dự phòng trong trường hợp hướng tuyến đi qua đất quốc phòng không khả thi.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam để thống nhất quy mô, phương án đầu tư xây dựng mới cầu Trần Quý Cáp và báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9-2025.

Gỡ khó cho giao thông Đà Lạt

Theo ông Nguyễn Hồng Hải, hạ tầng giao thông của Đà Lạt cơ bản đáp ứng nhu cầu nhưng vẫn còn một số hạn chế về quy mô, nhất là tuyến đường giao thông vành đai Đà Lạt nên việc hoàn thiện là cần thiết.

Lên phương án làm đường kết nối trung tâm Đà Lạt với đường đi Nha Trang - Ảnh 2.

Đường vòng Lâm Viên hiện nay có quy mô 2 làn xe.

Trong đó, tuyến đường vòng Lâm Viên (phường Lâm Viên – Đà Lạt) là một phần quan trọng của toàn tuyến vành đai Đà Lạt. Hiện nay, để đi từ khu vực đầu đường vòng Lâm Viên ra Quốc lộ 27C để di chuyển về Nha Trang thì mất khá xa với lộ trình dài hơn 10 km.

Khi tuyến đường vòng Lâm Viên được xây dựng, việc di chuyển cho lộ trình này chỉ còn hơn 4 km và đặc biệt là không đi qua khu vực trung tâm Đà Lạt, góp phần làm giảm ùn tắc cho những tuyến đường trung tâm như Nguyên Tử Lực, Sương Nguyệt Ánh, Nguyễn Đình Chiểu… Tuy nhiên, vướng mắc trong việc khơi thông tuyến đường này vì liên quan đến đất quốc phòng.

Còn cầu Trần Quý Cáp nằm trên đường Trần Quý Cáp, nối các tuyến đường trung tâm Đà Lạt ra đường Hùng Vương (Quốc lộ 20). Hiện tuyến đường Trần Quý Cáp đã được mở rộng nhưng cây cầu này vẫn chưa được xây dựng mới để đồng bộ với đường vì đây là cầu băng qua tuyến đường sắt Đà Lạt – Trại Mát nên cần phải phối Cục Đường sắt Việt Nam để có phương án mở rộng.

CLIP: Cầu nổi tiếng ở hồ Xuân Hương Đà Lạt bốc cháy ngùn ngụt

CLIP: Cầu nổi tiếng ở hồ Xuân Hương Đà Lạt bốc cháy ngùn ngụt

(NLĐO) - Cầu Chữ Y trên hồ Xuân Hương Đà Lạt bất ngờ bốc cháy, nghi ngờ do người dân đốt vàng mã khiến lửa cháy lan qua công trình này.

Ô tô hất văng người đi đường, tông hàng loạt xe máy ở Đà Lạt

(NLĐO) - Chiếc ô tô bất ngờ lao mạnh, hất văng một người đi đường rồi tông hàng loạt xe máy đậu trên vỉa hè ở phường Lâm Viên – Đà Lạt.

Thông tin mới vụ sạt lở quán cà phê Tây Hồ khiến 2 người chết ở Đà Lạt

(NLĐO) - Hai nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở taluy quán cà phê Tây Hồ (phường Xuân Trường – Đà Lạt) mới chỉ 16 tuổi

