Người lao động News

Bạn đọc

Con đường xuống biển "biến mất" sau chữ ký giả

Bài và ảnh: Châu Tỉnh

Luật sư Trần Hồng Bình, Đoàn Luật sư TP HCM, cho rằng hành vi giả mạo chữ ký để hợp thức hóa hồ sơ, biến lối đi chung thành tài sản riêng có dấu hiệu hình sự

Con đường đất rộng 5 m, dài hơn 100 m xuống biển tại thôn Khánh Nhơn, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa vốn là lối đi chung hàng chục năm của người dân, bỗng bị "hô biến" thành đất tư nhân và bị rào chắn.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Kiệt, hộ dân có thửa đất số 193 giáp ranh, cho biết con đường đi chung nằm giữa thửa đất của ông và thửa số 17 của ông Trần Đắc Huân. Lối đi này được thể hiện rõ trong sổ đỏ của cả hai bên. Tuy nhiên, năm 2022, khi ông Huân làm thủ tục cấp đổi sổ đỏ, con đường chung bỗng biến mất, nhập vào đất của ông Huân.

Điều đáng nói là hồ sơ cấp đổi có biên bản kiểm tra hiện trạng kèm chữ ký giáp ranh mang tên ông Kiệt. "Thực tế, tôi không hề được mời làm việc, không ký vào bất cứ biên bản nào. Khi chủ mới (sau khi ông Huân bán đất) xây tường rào, tôi mới biết chữ ký của mình bị giả mạo" - ông Kiệt bức xúc.

Con đường xuống biển "biến mất" sau chữ ký giả - Ảnh 1.

Con đường xuống biển của người dân bị rào chắn, xây nhà

Theo biên bản ngày 28-2-2025 của Công an huyện Ninh Hải (cũ), cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện đã không kiểm tra thực địa khi làm thủ tục cho ông Huân. Biên bản cũng xác định chữ ký "ông Nguyễn Hoàng Anh Kiệt" trong hồ sơ là do người khác ký thay. Tuy nhiên, cơ quan này lại cho rằng việc giả chữ ký không làm thay đổi bản chất vụ việc.

Không đồng tình, ông Kiệt tố cáo lên Công an tỉnh Khánh Hòa. Đến tháng 9-2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra Thông báo số 971, hướng dẫn ông Kiệt khởi kiện dân sự.

Luật sư Trần Hồng Bình, Đoàn Luật sư TP HCM, cho rằng hành vi giả mạo chữ ký để hợp thức hóa hồ sơ, biến lối đi chung thành tài sản riêng có dấu hiệu hình sự.

Hiện con đường (diện tích hơn 500 m²) đã bị ông Huân bán qua 2 người chủ khác và bị rào chắn hoàn toàn để xây nhà, khiến người dân phải đi vòng xa. Ông Bình, một hộ dân, bức xúc: "Hàng chục năm nay, đây là đường ra biển của cả xóm. Giờ bị rào, bà con không có lối ra. Chúng tôi chỉ mong chính quyền sớm khôi phục lối đi chung và xử lý nghiêm những cá nhân làm sai quy định".


