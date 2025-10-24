HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Hình ảnh nhiều con đường biến thành sông ở Quảng Trị trong ngày 24-10, có nơi ngập 0,7 mét

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Khu vực bị ngập lụt là vùng thấp trũng, thường xuyên bị ảnh hưởng trong các đợt mưa lớn, thiên tai xảy ra

Ngày 24-10, ông Trần Hữu Bắc, Chủ tịch UBND xã Nam Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị), cho biết 6 tuyến đường ven sông Ô Lâu thuộc vùng thấp trũng ở các thôn An Thơ, Phú Kinh, Hội Điền, Mỹ Chánh, Hưng Nhơn, Câu Nhi bị ngập sâu từ 0,5-0,7m.

Theo UBND xã Nam Hải Lăng khu vực bị ngập lụt là vùng thấp trũng, thường xuyên bị ngập lụt trong các đợt mưa lớn, thiên tai.

Để ứng phó, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân sống ở khu vực này chủ động kê cao tài sản, lương thực và chuẩn bị các nhu yếu phẩm cần thiết để đảm bảo sinh hoạt.

Hàng trăm nhà dân ở Quảng Trị bị ngập lụt - Ảnh 1.

Hàng trăm nhà dân ở Quảng Trị bị ngập lụt - Ảnh 2.

Nhiều tuyến đường ven sông Ô Lâu bị ngập lụt, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân

Hàng trăm nhà dân ở Quảng Trị bị ngập lụt - Ảnh 3.

Hàng trăm nhà dân ở Quảng Trị bị ngập lụt - Ảnh 4.

Hàng trăm nhà dân ở Quảng Trị bị ngập lụt - Ảnh 5.

Hàng trăm nhà dân ở Quảng Trị bị ngập lụt - Ảnh 6.

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị có mặt tại các điểm ngập lụt, hỗ trợ người dân và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn

Hàng trăm nhà dân ở Quảng Trị bị ngập lụt - Ảnh 7.

Hàng trăm nhà dân ở Quảng Trị bị ngập lụt - Ảnh 8.

Tại xã Nam Hải Lăng có hơn 150 hộ dân bị ngập lụt. Ảnh: Trần Khôi

Trong ngày, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an xã Nam Hải Lăng đã triển khai các tổ công tác xuống những khu vực bị ngập sâu để giúp dân triển khai các phương án di dời, sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tại các điểm ngập lụt, chia cắt, lực lượng Công an cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành cắm biển báo nguy hiểm và tuyên truyền người dân không qua lại để bảo đảm an toàn.

Trong ngày 24-10, tại tỉnh Quảng Trị có mưa vừa đến mưa to, đến nay, toàn tỉnh còn 8 điểm và 6 tuyến đường liên thôn ngập lụt, chia cắt.

ngập lụt tỉnh Quảng trị nhà dân Công an tỉnh Quảng Trị vùng trũng hàng trăm nhà dân bị ngập lụt xã NAM HẢI LĂNG
