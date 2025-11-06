HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Hình ảnh mới nhất về con đường người dân từng phản ánh phải “nhảy múa” mỗi khi đi qua

Thanh Thảo

(NLĐO) - Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ đang được chủ đầu tư cho sửa chữa, dặm vá, khi trời nắng ráo sẽ cho đào lên, đổ đá xuống rồi lu lèn và thảm nhựa lại

Ngày 6-11, phóng viên Báo Người Lao Động trở lại đường Nguyễn Văn Cừ, ở phường Chánh Hiệp, TP HCM ghi nhận chủ đầu tư đang cho sửa chữa, dặm vá những "ổ gà", "ổ voi".

Đại diện Ban Quản lý dự án số 6- Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD) cho biết đơn vị thi công đang cho dặm vá đoạn đường dài khoảng 800 m. "Ngoài những "ổ gà" được dặm vá tạm thời thì khi trời nắng lên sẽ tiến hành đào lên, đổ đá xuống rồi lu lèn và thảm nhựa lại"- đại diện Ban Quản lý dự án số 6- Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị cho hay.

Đường Nguyễn Văn Cừ ở phường Chánh Hiệp, TP HCM đã được sửa chữa, dặm vá - Ảnh 1.

Đường Nguyễn Văn Cừ ở phường Chánh Hiệp, TP HCM đã được sửa chữa, dặm vá - Ảnh 2.

Tuyến đường Nguyễn Văn Cừ đang được sửa chữa

Theo đơn vị chủ đầu tư, vấn đề nan giải hiện nay là trời mưa nhiều, triều cường lại diễn biến phức tạp nên khó khăn cho công tác thi công, ngoài ra khan hiếm vật liệu cũng là vấn đề đau đầu hiện nay.

"Lãnh đạo Tổng Công ty HUD rất quan tâm đến việc sửa chữa tuyến đường này, đồng thời chỉ đạo tranh thủ nắng lúc nào phải làm lúc đó" - Đại diện Ban Quản lý dự án số 6- Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị nói.

Đường Nguyễn Văn Cừ ở phường Chánh Hiệp, TP HCM đã được sửa chữa, dặm vá - Ảnh 3.

Đường Nguyễn Văn Cừ ở phường Chánh Hiệp, TP HCM đã được sửa chữa, dặm vá - Ảnh 4.

Chủ đầu tư cho dặm vá các "ổ gà", "ổ voi"

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, những "ổ voi", "ổ gà" trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hiệp, TP HCM xuất hiện dày đặc, khiến nhiều người như "nhảy múa" khi lưu thông qua khu vực này. Trong khi đây là con đường dẫn vào trung tâm hành chính của phường Chánh Mỹ cũ và dự án Khu đô thị Chánh Mỹ do HUD làm chủ đầu tư.

Đoạn đường dài khoảng 2 km đã xuống cấp và cần thiết phải được sửa chữa để bảo đảm an toàn cho người đi đường, một số nơi lòng đường rất hẹp, chỉ khoảng 5 m, nhưng xe tải trọng lớn chạy liên tục khiến đường đã xấu lại càng xuống cấp nhanh hơn.

CLIP: Sửa chữa một đoạn đường Nguyễn Văn Cừ

Người dân rất mong mỏi chủ đầu tư và chính quyền địa phương quan tâm, đầu tư để việc đi lại thuận tiện, đồng thời có phương án cấm xe tải trọng lớn lưu thông vào tuyến đường này để đảm bảo an toàn cũng như hạn chế việc đường xuống cấp nhanh hơn.

