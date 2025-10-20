Con gái NSƯT Chiều Xuân "kết đôi" cùng con trai NSND Trần Lực

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Con gái NSƯT Chiều Xuân "kết đôi" cùng con trai NSND Trần Lực

Minh Khuê

(NLĐO) - Hồng Khanh - con gái NSƯT Chiều Xuân vào vai người yêu của Tiến (Trần Tú đóng) trong phim "Bà đừng buồn con".

Con gái NSƯT Chiều Xuân tay ngang vào đoàn phim

Nhà sản xuất phim "Bà đừng buồn con" ngày 20-10 công bố thông tin Hồng Khanh - con gái thứ hai của NSƯT Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân tham gia phim.

Cô vào vai Linh, bạn cùng xóm thân thiết từ nhỏ của nam chính Tiến do con trai NSND Trần Lực thủ diễn. Chứng kiến hành trình gian nan của Tiến, Linh thấu hiểu tình yêu thương anh dành cho bà nội, gia đình và những nỗ lực khẳng định bản thân.

Con gái NSƯT Chiều Xuân "kết đôi" cùng con trai NSND Trần Lực - Ảnh 1.

Hồng Khanh vào vai Linh, từ sự đồng cảm dần yêu Tiến do Trần Tú đóng

Con gái NSƯT Chiều Xuân "kết đôi" cùng con trai NSND Trần Lực - Ảnh 2.

Cả hai đều là con của những nghệ sĩ danh tiếng

Từ sự đồng cảm ban đầu, dần dần, cả hai dành tình cảm đặc biệt cho nhau. Nhân vật Linh đại diện cho mẫu thanh niên trẻ Hà Nội tích cực, vừa giỏi việc gia đình, vừa có chí tiến thủ, luôn tin tưởng và động viên bạn trai, đồng lòng cùng anh trong lúc khởi nghiệp.

Hồng Khanh đang là sinh viên thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đây là lần đầu cô chạm ngõ điện ảnh nên nhiều cảm xúc lẫn lộn. Khi đến thử vai, cô nghĩ chỉ đi chơi và thử sức trong những ngày nghỉ hè nhưng lại được nhận.

Hồng Khanh không ngừng học hỏi, trau dồi để cải thiện diễn xuất, vượt qua trở ngại tâm lý của một diễn viên tay ngang để có được sự tự tin khi bước vào vai diễn. Cô đã giảm cân từ hơn 58kg xuống còn 46kg theo góp ý của đạo diễn.

"Những ngày đóng phim, tôi luôn cảm thấy đói, lúc nào cũng nghĩ về đồ ăn. Mong đạo diễn Hoàng Nam sẽ đưa mình và các bạn diễn đi ăn thật nhiều món ngon sau khi phim đóng máy" - Hồng Khanh thổ lộ.

Hồng Khanh thấy may mắn khi "đóng cặp" với Trần Tú trong phim điện ảnh đầu tay

Cô cho biết việc "đóng cặp" với Trần Tú là một may mắn. Cùng là con của nghệ sĩ nổi tiếng, họ có nhiều điểm chung để chia sẻ và kết thân. Cả hai cũng đều là tờ giấy trắng trong lĩnh vực diễn xuất, lần đầu đóng phim. Nhờ vậy, Hồng Khanh bỏ được áp lực, lo lắng ảnh hưởng bạn diễn. Quá trình chuẩn bị cho phim, cả hai cùng các diễn viên trẻ của đoàn phim được NSND Trần Lực huấn luyện, chỉ dẫn diễn xuất.

Con gái NSƯT Chiều Xuân "kết đôi" cùng con trai NSND Trần Lực - Ảnh 3.

Tiến và Linh đại diện cho lớp thanh niên trẻ Hà Nội trên đường lập nghiệp

Con gái NSƯT Chiều Xuân "kết đôi" cùng con trai NSND Trần Lực - Ảnh 4.

Hồng Khanh và NSND Bùi Bài Bình

Con gái NSƯT Chiều Xuân "kết đôi" cùng con trai NSND Trần Lực - Ảnh 5.

Hồng Khanh trong một cảnh hậu trường với mẹ

"Phương châm cuộc sống của tôi là không ai sống hộ được phần người khác, nhất là trong nghệ thuật. Tôi không giúp con được một cách trực tiếp nhưng luôn quan sát, lắng nghe xem con đang ở trạng thái nào và cần gì. Tôi nói với con và cả các bạn diễn của con: các con cần gì có thể chia sẻ với mẹ, mẹ sẽ giúp các con giải đáp" - NSƯT Chiều Xuân chia sẻ.

Trong phim, NSƯT Chiều Xuân đảm nhận một vai khách mời, có ảnh hưởng đến mạch chuyện chính của phim.

"Bà đừng buồn con" khai thác mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ, đặt trong bối cảnh đời sống đô thị Hà Nội ngày nay. Tác phẩm không chỉ là câu chuyện riêng của một gia đình, mà còn là lời nhắn gửi hãy trân trọng ký ức, tình thân và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

Cùng với NSND Thanh Hoa và Trần Tú, Hồng Khanh, phim còn có sự tham gia của NSND Bùi Bài Bình, NSND Trần Lực, NSƯT Chiều Xuân, nghệ sĩ Quách Thu Phương, diễn viên Hà Hương, ca sĩ Tuấn Hưng, Nàng Mơ… Phim ra rạp từ 12-12.

Tin liên quan

NSƯT Chiều Xuân "gây bão"

NSƯT Chiều Xuân "gây bão"

(NLĐO) - NSƯT Chiều Xuân ở tuổi U60 lần nữa gây bão mạng xã hội với màn múa kiếm điệu nghệ.

NSƯT Chiều Xuân gây sốc khi trở lại thời học trò

(NLĐO) - Phim "Ngày xưa có một chuyện tình" ra mắt ở Hà Nội, nhận những lời khen từ khách mời là NSƯT Chiều Xuân, NSƯT Trần Lực.

NSƯT Chiều Xuân, Lan Phương kể trải nghiệm “làng Địa Ngục”!

(NLĐO) - NSƯT Chiều Xuân, Lan Phương... nói về những trải nghiệm dữ dội, khoảnh khắc đáng nhớ, sự nỗ lực và nhiệt huyết của ê-kíp thực hiện phim dài tập “Tết ở làng Địa Ngục”.

con gái NSƯT Chiều Xuân NSƯT Chiều Xuân Bà đừng buồn con Trần Tú NSND Trần Lực Hồng Khanh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo