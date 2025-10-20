Con gái NSƯT Chiều Xuân "kết đôi" cùng con trai NSND Trần Lực

Con gái NSƯT Chiều Xuân tay ngang vào đoàn phim

Nhà sản xuất phim "Bà đừng buồn con" ngày 20-10 công bố thông tin Hồng Khanh - con gái thứ hai của NSƯT Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân tham gia phim.

Cô vào vai Linh, bạn cùng xóm thân thiết từ nhỏ của nam chính Tiến do con trai NSND Trần Lực thủ diễn. Chứng kiến hành trình gian nan của Tiến, Linh thấu hiểu tình yêu thương anh dành cho bà nội, gia đình và những nỗ lực khẳng định bản thân.

Hồng Khanh vào vai Linh, từ sự đồng cảm dần yêu Tiến do Trần Tú đóng

Cả hai đều là con của những nghệ sĩ danh tiếng

Từ sự đồng cảm ban đầu, dần dần, cả hai dành tình cảm đặc biệt cho nhau. Nhân vật Linh đại diện cho mẫu thanh niên trẻ Hà Nội tích cực, vừa giỏi việc gia đình, vừa có chí tiến thủ, luôn tin tưởng và động viên bạn trai, đồng lòng cùng anh trong lúc khởi nghiệp.

Hồng Khanh đang là sinh viên thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đây là lần đầu cô chạm ngõ điện ảnh nên nhiều cảm xúc lẫn lộn. Khi đến thử vai, cô nghĩ chỉ đi chơi và thử sức trong những ngày nghỉ hè nhưng lại được nhận.

Hồng Khanh không ngừng học hỏi, trau dồi để cải thiện diễn xuất, vượt qua trở ngại tâm lý của một diễn viên tay ngang để có được sự tự tin khi bước vào vai diễn. Cô đã giảm cân từ hơn 58kg xuống còn 46kg theo góp ý của đạo diễn.

"Những ngày đóng phim, tôi luôn cảm thấy đói, lúc nào cũng nghĩ về đồ ăn. Mong đạo diễn Hoàng Nam sẽ đưa mình và các bạn diễn đi ăn thật nhiều món ngon sau khi phim đóng máy" - Hồng Khanh thổ lộ.

Hồng Khanh thấy may mắn khi "đóng cặp" với Trần Tú trong phim điện ảnh đầu tay

Cô cho biết việc "đóng cặp" với Trần Tú là một may mắn. Cùng là con của nghệ sĩ nổi tiếng, họ có nhiều điểm chung để chia sẻ và kết thân. Cả hai cũng đều là tờ giấy trắng trong lĩnh vực diễn xuất, lần đầu đóng phim. Nhờ vậy, Hồng Khanh bỏ được áp lực, lo lắng ảnh hưởng bạn diễn. Quá trình chuẩn bị cho phim, cả hai cùng các diễn viên trẻ của đoàn phim được NSND Trần Lực huấn luyện, chỉ dẫn diễn xuất.

Tiến và Linh đại diện cho lớp thanh niên trẻ Hà Nội trên đường lập nghiệp

Hồng Khanh và NSND Bùi Bài Bình

Hồng Khanh trong một cảnh hậu trường với mẹ

"Phương châm cuộc sống của tôi là không ai sống hộ được phần người khác, nhất là trong nghệ thuật. Tôi không giúp con được một cách trực tiếp nhưng luôn quan sát, lắng nghe xem con đang ở trạng thái nào và cần gì. Tôi nói với con và cả các bạn diễn của con: các con cần gì có thể chia sẻ với mẹ, mẹ sẽ giúp các con giải đáp" - NSƯT Chiều Xuân chia sẻ.

Trong phim, NSƯT Chiều Xuân đảm nhận một vai khách mời, có ảnh hưởng đến mạch chuyện chính của phim.

"Bà đừng buồn con" khai thác mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ, đặt trong bối cảnh đời sống đô thị Hà Nội ngày nay. Tác phẩm không chỉ là câu chuyện riêng của một gia đình, mà còn là lời nhắn gửi hãy trân trọng ký ức, tình thân và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

Cùng với NSND Thanh Hoa và Trần Tú, Hồng Khanh, phim còn có sự tham gia của NSND Bùi Bài Bình, NSND Trần Lực, NSƯT Chiều Xuân, nghệ sĩ Quách Thu Phương, diễn viên Hà Hương, ca sĩ Tuấn Hưng, Nàng Mơ… Phim ra rạp từ 12-12.