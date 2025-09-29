Con trai NSND Trần Lực chạm ngõ điện ảnh

Trần Bờm lí lắc của "Bố ơi, mình đi đâu thế?" ra sao sau 11 năm?

Nhà sản xuất phim "Bà đừng buồn con" ngày 29-9 công bố poster đầu tiên của phim với khung cảnh cổ kính của đường phố Hà Nội.

Poster đầu tiên của phim

Trong đó, bà nội Nga Tứ (NSND Thanh Hoa đóng) và cháu đích tôn Tiến (Trần Tú đóng) quây quần bên nhau và cùng nở nụ cười ấm áp. Đứa cháu trai hiếu thảo giúp bà ngâm chân trong chậu nước, còn người bà xoa đầu cháu thay cho lời khen và sự cổ vũ.

Trần Tú là con trai thứ ba của NSND Trần Lực, từng được công chúng biết đến với hình ảnh lí lắc, lanh lợi trong chương trình truyền hình "Bố ơn, mình đi đâu thế?" cách đây 11 năm.

Hiện tại, Trần Tú đã 17 tuổi, trưởng thành, cao lớn và có phần trầm tĩnh.

Tiến do Trần Tú thủ diễn là một chàng trai lớn lên trong cảnh nghèo khó, bố mẹ mất sớm, sống nương tựa vào bà nội. Lần đầu đọc kịch bản, diễn viên trẻ này đã ấn tượng với nghịch cảnh mà Tiến gặp phải trong hành trình trưởng thành cùng tính cách nhút nhát, sự thông minh và thú vị của nhân vật này. Anh tìm thấy nhiều sự đồng điệu với vai diễn đầu tay, đặc biệt là tinh thần chịu khó, quyết tâm vì mục tiêu trong cuộc sống cũng như tình yêu thương dành cho người thân.

"Bà đừng buồn con" kể câu chuyện tình cảm, đặt trong bối cảnh đời sống Hà Nội ngày nay

"Từ lâu, tôi đã rất thích điện ảnh nhưng tham gia đóng phim là chuyện khác. Nhận vai, tôi vui nhưng cũng lo lắng, tôi chỉ biết cố hết sức mình, để xem làm được đến đâu" - Trần Tú trải lòng. Anh đảm bảo sẽ khiến khán giả từng thích mình khi tham gia "Bố ơi, mình đi đâu thế?" trước đây phải ngạc nhiên.

Cận cảnh Trần Tú tuổi 17

Trần Tú trong một cảnh quay cùng NSND Thanh Hoa

Cả hai là hai bà cháu

Trần Tú là con NSND Trần Lực

Với sự hỗ trợ của NSND Trần Lực, đạo diễn Hoàng Nam và các tiền bối trong đoàn phim cùng với nỗ lực tự thân, Trần Tú hy vọng mang đến hình ảnh mới với khán giả.

"Bà ơi đừng buồn" khai thác mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ, đặt trong bối cảnh đời sống đô thị Hà Nội ngày nay. Tác phẩm không chỉ là câu chuyện riêng của một gia đình, mà còn là lời nhắn gửi nhân văn: hãy trân trọng ký ức, tình thân và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

Cùng với NSND Thanh Hoa và Trần Tú, phim còn có sự tham gia của NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chiều Xuân, nghệ sĩ Quách Thu Phương, diễn viên Hà Hương, ca sĩ Tuấn Hưng…

Phim dự kiến ra rạp từ 12-12.