Con trai NSND Trần Lực chạm ngõ điện ảnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Con trai NSND Trần Lực chạm ngõ điện ảnh

Minh Khuê

(NLĐO) - Trần Tú (biệt danh Trần Bờm) - con trai NSND Trần Lực, tham gia phim "Bà đừng buồn con" của đạo diễn Hoàng Nam.

Trần Bờm lí lắc của "Bố ơi, mình đi đâu thế?" ra sao sau 11 năm?

Nhà sản xuất phim "Bà đừng buồn con" ngày 29-9 công bố poster đầu tiên của phim với khung cảnh cổ kính của đường phố Hà Nội.

Con trai NSND Trần Lực chạm ngõ điện ảnh- Ảnh 1.

Poster đầu tiên của phim

Trong đó, bà nội Nga Tứ (NSND Thanh Hoa đóng) và cháu đích tôn Tiến (Trần Tú đóng) quây quần bên nhau và cùng nở nụ cười ấm áp. Đứa cháu trai hiếu thảo giúp bà ngâm chân trong chậu nước, còn người bà xoa đầu cháu thay cho lời khen và sự cổ vũ.

Trần Tú là con trai thứ ba của NSND Trần Lực, từng được công chúng biết đến với hình ảnh lí lắc, lanh lợi trong chương trình truyền hình "Bố ơn, mình đi đâu thế?" cách đây 11 năm.

Hiện tại, Trần Tú đã 17 tuổi, trưởng thành, cao lớn và có phần trầm tĩnh.

Tiến do Trần Tú thủ diễn là một chàng trai lớn lên trong cảnh nghèo khó, bố mẹ mất sớm, sống nương tựa vào bà nội. Lần đầu đọc kịch bản, diễn viên trẻ này đã ấn tượng với nghịch cảnh mà Tiến gặp phải trong hành trình trưởng thành cùng tính cách nhút nhát, sự thông minh và thú vị của nhân vật này. Anh tìm thấy nhiều sự đồng điệu với vai diễn đầu tay, đặc biệt là tinh thần chịu khó, quyết tâm vì mục tiêu trong cuộc sống cũng như tình yêu thương dành cho người thân.

"Bà đừng buồn con" kể câu chuyện tình cảm, đặt trong bối cảnh đời sống Hà Nội ngày nay

"Từ lâu, tôi đã rất thích điện ảnh nhưng tham gia đóng phim là chuyện khác. Nhận vai, tôi vui nhưng cũng lo lắng, tôi chỉ biết cố hết sức mình, để xem làm được đến đâu" - Trần Tú trải lòng. Anh đảm bảo sẽ khiến khán giả từng thích mình khi tham gia "Bố ơi, mình đi đâu thế?" trước đây phải ngạc nhiên.

Con trai NSND Trần Lực chạm ngõ điện ảnh- Ảnh 3.

Cận cảnh Trần Tú tuổi 17

Con trai NSND Trần Lực chạm ngõ điện ảnh- Ảnh 4.

Trần Tú trong một cảnh quay cùng NSND Thanh Hoa

Con trai NSND Trần Lực chạm ngõ điện ảnh- Ảnh 5.

Cả hai là hai bà cháu

Con trai NSND Trần Lực chạm ngõ điện ảnh- Ảnh 6.

Con trai NSND Trần Lực chạm ngõ điện ảnh- Ảnh 7.

Trần Tú là con NSND Trần Lực

Với sự hỗ trợ của NSND Trần Lực, đạo diễn Hoàng Nam và các tiền bối trong đoàn phim cùng với nỗ lực tự thân, Trần Tú hy vọng mang đến hình ảnh mới với khán giả.

"Bà ơi đừng buồn" khai thác mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ, đặt trong bối cảnh đời sống đô thị Hà Nội ngày nay. Tác phẩm không chỉ là câu chuyện riêng của một gia đình, mà còn là lời nhắn gửi nhân văn: hãy trân trọng ký ức, tình thân và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

Cùng với NSND Thanh Hoa và Trần Tú, phim còn có sự tham gia của NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chiều Xuân, nghệ sĩ Quách Thu Phương, diễn viên Hà Hương, ca sĩ Tuấn Hưng…

Phim dự kiến ra rạp từ 12-12.

Tin liên quan

Ngỡ ngàng khi Trần Lực "lột xác" thành nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Ngỡ ngàng khi Trần Lực "lột xác" thành nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

(NLĐO) - Yêu thích vai Trịnh Công Sơn, NSƯT Trần Lực học nói tiếng Huế, tiếng Pháp, ăn kiêng đặc biệt giảm tới 10 kg, nuôi tóc dài… để nhập vai người nhạc sĩ tài hoa

NSƯT Trần Lực: Không để "Nàng Kiều" chết yểu

(NLĐO) - Tối 19-10, Nhà hát Tuổi Trẻ sẽ công diễn tác phẩm "Nàng Kiều" do Viện Goethe Việt Nam khởi xướng với sự tham gia dàn dựng của 4 đạo diễn.

Trần Lực làm kịch xã hội hóa

Mạnh dạn đầu tư vốn để gầy dựng sân khấu theo mô hình xã hội hóa (dân lập) tại Hà Nội, NSƯT Trần Lực đã nhận được sự hưởng ứng của khán giả, nghệ sĩ đồng nghiệp để cùng anh "đo lại nhiệt độ yêu kịch của khán giả thủ đô"

đạo diễn Hoàng Nam Bà đừng buồn con Trần Tú Trần Bờm NSND Trần Lực
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo