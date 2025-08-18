HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Con gái siêu mẫu Xuân Lan gây ấn tượng

Thùy Trang

(NLĐO) - Tại "Destination Runway Fashion Week - Tropical Jungle 2025", con gái siêu mẫu Xuân Lan - bé Thỏ - khẳng định tiềm năng tương lai.

Bé Thỏ và siêu mẫu Xuân Lan “đốt cháy” sàn catwalk với bộ sưu tập “có 1-0-2”!

Con gái siêu mẫu Xuân Lan gây ấn tượng - Ảnh 1.

Bé Thỏ-con gái siêu mẫu Xuân Lan gây ấn tượng

Tuần lễ thời trang "Destination Runway Fashion Week 2025" vừa kết thúc tối 17-8 để lại nhiều ấn tượng với khán giả thời trang. Bên cạnh những màn trình diễn thời trang mãn nhãn, sự kiện còn ghi dấu bởi sự xuất hiện đặc biệt của Thiên Ân Victoria (bé Thỏ) - con gái siêu mẫu Xuân Lan, khi cô bé không chỉ sải bước tự tin trên sàn catwalk mà còn giới thiệu bộ sưu tập do chính mình thiết kế.

Ở tuổi còn rất nhỏ, "bé Thỏ" không ngần ngại thử sức ở nhiều vai trò khác nhau, từ người mẫu đến nhà thiết kế nhí, với mong muốn khám phá bản thân, tìm hiểu mình thực sự yêu thích và muốn gắn bó trong tương lai.

Show diễn lần này đánh dấu một bước ngoặt khi cô bé chính thức trình làng với vai trò nhà thiết kế nhí, mang đến bộ sưu tập "Fairy Tail in Jungle" đầy màu sắc và cảm xúc.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh những nàng tiên nhỏ trong khu rừng huyền bí với ánh sáng tinh linh kỳ ảo, Thiên Ân đã lựa chọn hai gam màu chủ đạo hồng và xanh, tạo nên một thế giới thơ mộng và giàu trí tưởng tượng.

Bộ sưu tập gây ấn tượng bởi những thiết kế trẻ trung, ứng dụng, được nhấn nhá bằng chi tiết đôi cánh thần tiên - điểm nhấn giúp các người mẫu nhí hóa thân thành những "fairy" ngọt ngào và đáng yêu trên sàn diễn.

Xuân Lan tự hào về bé Thỏ: Thiết kế nhí, bộ sưu tập sáng tạo chinh phục mọi ánh nhìn!

Con gái siêu mẫu Xuân Lan gây ấn tượng - Ảnh 2.

Chia sẻ về con gái, siêu mẫu Xuân Lan bày tỏ niềm tự hào: "Đối với tôi, tôi luôn mong muốn con gái mình có thể thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau để khám phá bản thân và nuôi dưỡng sự sáng tạo. Lần này, việc con gái dám đứng ở vai trò nhà thiết kế nhí và tự tay mang đến một bộ sưu tập đầy sáng tạo ở độ tuổi còn rất nhỏ khiến tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào."

Con gái siêu mẫu Xuân Lan gây ấn tượng - Ảnh 3.

Con gái siêu mẫu Xuân Lan gây ấn tượng - Ảnh 4.

Đặc biệt, với bộ sưu tập lần này, bé Thỏ đảm nhận vai trò Vedette, trở thành điểm nhấn quan trọng khép lại màn trình diễn "Fairy Tail in Jungle" trong những tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả.

Con gái siêu mẫu Xuân Lan gây ấn tượng - Ảnh 5.


Với "Fairy Tail in Jungle", Thiên Ân Victoria đã chứng minh bản thân hoàn toàn có thể đảm nhận nhiều vai trò trên sàn diễn, từ người mẫu đến nhà thiết kế nhí. Sự sáng tạo và nỗ lực của cô bé chính là tín hiệu đầy hứa hẹn cho một thế hệ tài năng trẻ tiếp nối trong làng thời trang Việt.

