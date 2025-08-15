HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Trang Pháp tạo ấn tượng với "Mãi là người Việt Nam"

Thùy Trang

(NLĐO) - Trang Pháp ra mắt ca khúc đầy ý nghĩa "Mãi là người Việt Nam" nhân dịp 80 năm Quốc Khánh cùng anh tài Hà Lê.

“Mãi là Người Việt Nam”: Trang Pháp tạo nên khúc ca hào hùng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh!

Trang Pháp ấn tượng với "Mãi là người Việt Nam" - Ảnh 1.

“Mãi là Người Việt Nam” - Trang Pháp tạo nên khúc ca hào hùng kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh

"Mãi là người Việt Nam" do Trang Pháp sáng tác trước thềm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Theo nữ ca sĩ, năm 2025 là một năm đặc biệt, vừa có nhiều dịp kỷ niệm, vừa có những thay đổi lớn lao của đất nước. Vì vậy, Trang Pháp đã gom nhặt ý tưởng sáng tác từ sáu tháng trước. Tuy nhiên, phải đến tận khi tham gia "Sao nhập ngũ", được nghe chia sẻ của các chỉ huy, trải nghiệm cuộc sống quân nhân, cô mới thật sự thăng hoa cảm xúc để hoàn thiện phần sáng tác trên chính những chiếc giường tầng trong doanh trại.

Trong rất nhiều câu từ gợi mở về quê hương đất nước, Trang Pháp lựa chọn viết nên tâm nguyện của mình, cũng như của nhiều người con Việt Nam "Nếu tôi sinh ra thêm lần nữa, nguyện sẽ mãi là người Việt Nam".

Ca khúc đã được biểu diễn đầu tiên trước 25.000 khán giả trong V Fest Concert tại Hà Nội vào ngày 10-8, tạo nên một không khí đầy tự hào và xúc động, lan tỏa từ sân khấu tới mạng xã hội những ngày qua.

Sắp tới đây, nữ ca sĩ một lần nữa giới thiệu ca khúc này trước hàng chục nghìn khán giả tại Concert "Sao nhập ngũ" diễn ra tại TP HCM.

Cảm hứng bùng nổ! 5 hình ảnh dân tộc “cháy” tim, thổi bùng ca khúc lay động lòng người!

Trang Pháp ấn tượng với "Mãi là người Việt Nam" - Ảnh 2.

Hình ảnh tuyệt đẹp trong MV

Cảm hứng viết về ca khúc được lấy từ những lần cô xúc động khi chứng kiến nhiều hình ảnh đậm tinh thần dân tộc như: ô tô che chắn cho xe máy trong đợt bão Yagi, đồng bào góp cả của lẫn công, tương trợ nhau trước mọi thiên tai, thảm họa, những cuộc diễu binh, diễu hành "đi trong lòng nhân dân"... Những hình ảnh đó thôi thúc cô viết ra những giai điệu đầu tiên của ca khúc.

Câu nói trên có thể mới là trend thời gian gần đây, nhưng tình yêu thương, đùm bọc lẫn nhau đã là truyền thống bao đời của dân tộc. Đó cũng là cảm hứng mạnh mẽ để một nhạc sĩ thế hệ trẻ sáng tác về con người Việt Nam. Bài hát là lời nhắn nhủ về một điều luôn tồn tại trong huyết quản người Việt trong bất kỳ thời đại nào: tình yêu nước, yêu đồng bào và sự đoàn kết.

Khi bắt tay vào sáng tác, cô đã nghĩ rằng đây sẽ là bài hát solo. Tuy nhiên, càng viết, cô lại càng nghĩ rằng ca khúc sẽ thể hiện sự gắn kết, kết nối nếu như đây là một bản song ca. Những câu hát xen kẽ, "nâng đỡ" nhau sẽ góp phần thể hiện sự hòa hợp, đoàn kết. Cô mời đàn anh Hà Lê vì cảm thấy chất giọng mộc mạc, đầy cảm xúc của anh rất phù hợp với sáng tác của mình. Ngoài phiên bản audio cùng ca sĩ Hà Lê, 1 phiên bản solo cũng sẽ được ra mắt ngay sau đó.

Khám phá Lào Cai và Hà Nội: Vẻ đẹp dung dị, ý chí kiên cường của Việt Nam!

Trang Pháp ấn tượng với "Mãi là người Việt Nam" - Ảnh 3.

Hình ảnh tuyệt đẹp trong MV

Ê-kip chọn địa điểm quay chính ở Lào Cai vì tại đây, họ tìm được những nét đẹp dung dị, thuần túy, cùng những địa danh ít ai biết tới nhưng cực kỳ đẹp của Việt Nam. Đây cũng là nơi đã chịu ảnh hưởng của bão và đang khắc phục hậu quả sau sạt lở. Chính trong khó khăn, vẻ đẹp của con người Việt Nam lại càng hiện rõ. Những cảnh quay còn lại được thực hiện tại Hà Nội, nơi cô sinh ra, thủ đô của Việt Nam.

Thông qua MV, Trang Pháp muốn gửi gắm thông điệp "nguyện mãi là người Việt Nam" và lan tỏa sự biết ơn với các thế hệ đi trước.

"Chúng ta đang sống trong những ngày bình yên, rực rỡ nhất, được đánh đổi bằng sự hy sinh, phi thường của tiền nhân. Tôi cũng mong nhắn nhủ đến mỗi người con mang dòng máu Việt, dù đang sống trên đất mẹ hay xa xứ đều hướng về quê hương. Quê hương không định nghĩa bằng tấm hộ chiếu hay nơi sinh sống mà bằng dòng máu và tinh thần dân tộc nuôi dưỡng con người mình" - Trang Pháp nói.

Trang Pháp ấn tượng với "Mãi là người Việt Nam" - Ảnh 4.

Hình ảnh tuyệt đẹp trong MV

Trang Pháp nói nền tảng gia đình cũng là cảm hứng của cô trong sáng tác này. Từ lâu, ngoài tài năng nghệ thuật, nữ ca sĩ còn được biết đến khi sinh trưởng trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước. 

Ông ngoại cô là nhà ngoại giao Nguyễn Khắc Huỳnh, một thành viên phái đoàn Việt Nam tham gia đàm phán hiệp định Paris 1973. Bố mẹ Trang Pháp cũng là những người có nhiều đóng góp trong lĩnh vực ngoại giao và nghiên cứu ngôn ngữ.

Trang Pháp Trang Pháp ấn tượng với Mãi là người Việt Nam Mãi là người Việt Nam
