Khoa học

"Con lai" giữa loài chúng ta và Người Rồng đã xuất hiện?

Anh Thư

(NLĐO) - DNA từ người dân ở một châu lục đã gợi ý về mối quan hệ bí ẩn với 3 loài người khác: Người Rồng, "Hobbit" và Homo luzonensis.

Trong hành trình dài di cư đến châu Đại Dương, một nhánh Homo sapiens - tức loài người hiện đại chúng ta - có thể đã gặp gỡ và giao phối với 3 loài người đã tuyệt chủng là Homo longi (biệt danh: Người Rồng), Homo luzonensis và thậm chí là Homo floresiensis (biệt danh "Hobbit").

Đó là kết luận từ một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Science Advances.

"Con lai" giữa loài chúng ta và Người Rồng đã xuất hiện? - Ảnh 1.

Hành trình di cư của Homo sapiens đến châu Đại Dương có thể đã giúp họ gặp gỡ Người Rồng, "Hobbit" và Homo luzonensis - Minh họa AI: Thu Anh

Theo Live Science, nhóm tác giả dẫn đầu bởi nhà khảo cổ học di truyền Martin Richards từ Đại học Huddersfield (Anh) đã phân tích gần 2.500 bộ gene người để tìm hiểu về hành trình di cư của tổ tiên người Úc, New Zealand và các quốc gia châu Đại Dương khác ngày nay.

Đó là một hành trình dài di chuyển từ khối đất liền cổ đại gọi là Thềm Sunda - bao gồm phần lớn Đông Nam Á hải đảo và một phần Đông Nam Á lục địa ngày nay - đến Sahul, một lục địa cổ với đất đai đã tách thành các phần của châu Đại Dương ngày nay.

Các tác giả đã sử dụng phương pháp đồng hồ phân tử, giả định rằng các đột biến trong trình tự DNA xảy ra với tốc độ khá ổn định theo thời gian. Bằng cách xem xét sự khác biệt giữa hai trình tự DNA, họ có thể ước tính thời điểm các trình tự đó phân kỳ với nhau.

Trong nghiên cứu này, DNA ty thể (được truyền qua dòng mẹ) và dữ liệu nhiễm sắc thể Y (được truyền qua dòng cha) đã được xem xét cụ thể.

Kết quả cho thấy con người đã bắt đầu định cư ở miền Bắc nước Úc ngày nay tận 60.000 năm trước, xưa hơn hàng ngàn năm so với ước tính phổ biến 47.000-51.000 năm của các nghiên cứu trước đó.

Dữ liệu di truyền cũng tiết lộ hai khu định cư riêng biệt vào cùng thời điểm, cho thấy người Homo sapiens đã di cư theo 2 con đường.

Một nhóm người đến Úc qua phía Nam Thềm Sunda (quần đảo Indonesia), trong khi nhóm còn lại đến từ phía Bắc Thềm Sunda (quần đảo Philippines).

Hai nhóm này ban đầu là một phần của cùng một quần thể di chuyển khỏi châu Phi khoảng 70.000-80.000 năm trước, sau đó phân tán trên lục địa Á - Âu theo cách khác nhau, cuối cùng lại ở khá gần nhau ở Đông Nam Á.

Con đường này cũng khiến cả 2 nhóm gặp gỡ các loài người cổ bản địa trên đường đi, bao gồm "Người Rồng" Homo longi ở Trung Quốc cũng như 2 loài người có vóc dáng thấp bé ở Indonesia là Homo luzonensis và "Hobbit" Homo floresiensis.

Chưa rõ mức độ tương tác của các cộng đồng này như thế nào khi còn ở châu Á, nhưng các bằng chứng cho thấy giao phối dị chủng đã xảy ra.

Dòng máu những người "con lai" đầu tiên này đã bị pha loãng qua nhiều thế hệ, chỉ còn để lại những dấu vết DNA mờ nhạt trong một số cộng đồng.

