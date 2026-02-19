Con rể vén mùng đâm chết cha vợ lúc nửa đêm

Tối 19-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự nghi phạm Bùi Bảo Tài (29 tuổi; ngụ xã Vĩnh Hưng) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là ông N.C.N. (46 tuổi; ngụ xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh).

Hình ảnh Bùi Bảo Tài vào nhà ông N. rồi gây án. Ảnh trích xuất từ camera an ninh

Theo thông tin ban đầu, năm 2023, Tài quen với con gái ông N. Sau đó, 2 người sống chung với nhau và sinh được 1 bé gái hơn 1 tuổi.

Thời gian gần đây, gia đình ông N. phàn nàn về chuyện Tài và con gái ông chưa đăng ký kết hôn nhưng lại có con chung.

Từ đó, gia đình ông N. ngăn cản Tài đến thăm con gái. Bực tức, Tài nảy sinh ý định trả thù, người đầu tiên được chú ý đến là ông N.

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 17-2, Tài cầm dao đi thẳng đến nhà, sau đó mở cổng vào bên trong phòng nơi ông N. đang nằm ngủ.

Tài vén mùng lên và cầm dao đâm nhiều nhát vào người ông N. khiến nạn nhân tử vong.

Nghe tiếng động, gia đình ông N. thức giấc và lao vào khống chế Tài, bàn giao cho công an xã. Khi bị bắt giữ, Tài tỏ ra bình thản và trả lời: "Tôi là người đâm chết ông N. do ông ấy có ý định ngăn cản việc thăm con gái của tôi".

Công an đã lấy máu xét nghiệm chất ma túy đối với Tài.