HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Con số ấn tượng của Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Trong 7 tháng đầu năm 2025, Đồng Nai thu hút trên 1,8 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), duy trì vị trí thứ 4 cả nước.

Theo Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, tính đến hết tháng 7-2025, toàn tỉnh có 219 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 1,8 tỉ USD. Trong đó, 109 dự án được cấp mới với hơn 834 triệu USD, phần lớn tập trung tại 96 dự án trong các khu công nghiệp (KCN). Ngoài ra, có 110 dự án đang hoạt động điều chỉnh tăng vốn, bổ sung hơn 1 tỉ USD.

Đồng Nai duy trì vị trí tốp đầu cả nước về thu hút vốn FDI - Ảnh 1.

Dây chuyền sản xuất công nghệ cao của doanh nghiệp nước ngoài tại Đồng Nai

Trung Quốc hiện dẫn đầu về số dự án và vốn đầu tư tại Đồng Nai với 68 dự án, hơn 300 triệu USD, gồm 26 dự án mới và 18 dự án tăng vốn. Singapore đứng thứ hai với 35 dự án, gần 230 triệu USD; tiếp theo là Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và một số quốc gia, vùng lãnh thổ khác.

Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp – Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai, tỉnh kiên định thu hút các dự án có vốn lớn, ứng dụng công nghệ tiên tiến, lao động kỹ thuật cao và thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; đồng thời hạn chế các dự án quy mô nhỏ, sử dụng nhiều lao động phổ thông, công nghệ lạc hậu và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Riêng tháng 7-2025, nhiều dự án FDI quy mô đáng chú ý đã được chấp thuận đầu tư như: Công ty TNHH sản xuất Phoenix Contact (KCN Amata) hơn 11,2 triệu USD; Công ty TNHH J&B Textile Việt Nam (KCN Minh Hưng Sikico) hơn 10 triệu USD; Công ty TNHH Marmon Fastening Solutions (KCN Nhơn Trạch I) hơn 9,2 triệu USD.

Tính đến nay, Đồng Nai có gần 2.200 dự án FDI với tổng vốn hơn 41 tỉ USD, tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Tin liên quan

Thu hút FDI tăng trưởng ngoạn mục

Thu hút FDI tăng trưởng ngoạn mục

UBND tỉnh Đồng Nai thông tin dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục tăng trưởng ngoạn mục.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, thu hút FDI chất lượng cao

(NLĐO)- Trao đổi với Báo Người Lao Động ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh năm 2024, nền kinh tế Việt Nam còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức

Singapore "rót" vốn vào Việt Nam lớn nhất, TP HCM dẫn đầu về thu hút FDI

(NLĐO)- TP HCM dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký hơn 3,94 tỉ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2021

dự án FDI doanh nghiệp nước ngoài Đông Nam Bộ tỉnh đồng nai thu hút đầu tư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo