Theo Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, tính đến hết tháng 7-2025, toàn tỉnh có 219 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 1,8 tỉ USD. Trong đó, 109 dự án được cấp mới với hơn 834 triệu USD, phần lớn tập trung tại 96 dự án trong các khu công nghiệp (KCN). Ngoài ra, có 110 dự án đang hoạt động điều chỉnh tăng vốn, bổ sung hơn 1 tỉ USD.

Dây chuyền sản xuất công nghệ cao của doanh nghiệp nước ngoài tại Đồng Nai

Trung Quốc hiện dẫn đầu về số dự án và vốn đầu tư tại Đồng Nai với 68 dự án, hơn 300 triệu USD, gồm 26 dự án mới và 18 dự án tăng vốn. Singapore đứng thứ hai với 35 dự án, gần 230 triệu USD; tiếp theo là Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và một số quốc gia, vùng lãnh thổ khác.

Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp – Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai, tỉnh kiên định thu hút các dự án có vốn lớn, ứng dụng công nghệ tiên tiến, lao động kỹ thuật cao và thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; đồng thời hạn chế các dự án quy mô nhỏ, sử dụng nhiều lao động phổ thông, công nghệ lạc hậu và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Riêng tháng 7-2025, nhiều dự án FDI quy mô đáng chú ý đã được chấp thuận đầu tư như: Công ty TNHH sản xuất Phoenix Contact (KCN Amata) hơn 11,2 triệu USD; Công ty TNHH J&B Textile Việt Nam (KCN Minh Hưng Sikico) hơn 10 triệu USD; Công ty TNHH Marmon Fastening Solutions (KCN Nhơn Trạch I) hơn 9,2 triệu USD.

Tính đến nay, Đồng Nai có gần 2.200 dự án FDI với tổng vốn hơn 41 tỉ USD, tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế.