HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Con số gây chú ý sau 4 ngày du lịch "bùng nổ" ở Phong Nha - Kẻ Bàng

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Dịp lễ 30-4 và 1-5, Phong Nha - Kẻ Bàng đón lượng khách tăng cao, nhiều điểm tham quan kín khách, ghi nhận con số đáng chú ý.

Phong Nha Kẻ Bàng đón lượng khách kỷ lục trong Dịp lễ 30 - 4 và 1 - 5 năm 2026 - Ảnh 1.

Nhiều điểm du lịch ở Phong Nha – Kẻ Bàng thu hút đông du khách trong kỳ nghỉ lễ.

Tối 3-5, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30-4 đến 3-5), di sản thiên nhiên thế giới này đón lượng lớn du khách, nhiều tuyến, điểm luôn trong tình trạng đông kín, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.

Theo thống kê, tổng lượng khách đến tham quan đạt hơn 41.400 lượt, trong đó khách nội địa chiếm hơn 38.600 lượt, khách quốc tế hơn 2.800 lượt; tổng doanh thu ước đạt trên 12 tỉ đồng.

Cụ thể, Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng đón và phục vụ hơn 26.700 lượt khách; khu du lịch sinh thái Động Thiên Đường đón hơn 11.200 lượt; công viên Ozo Treetop Park thu hút hơn 2.100 lượt khách.

Phong Nha Kẻ Bàng đón lượng khách kỷ lục trong Dịp lễ 30 - 4 và 1 - 5 năm 2026 - Ảnh 2.

Du khách tập trung đông tại các điểm tham quan ở Phong Nha – Kẻ Bàng dịp 30-4.

Phong Nha Kẻ Bàng đón lượng khách kỷ lục trong Dịp lễ 30 - 4 và 1 - 5 năm 2026 - Ảnh 3.

Du khách quốc tế đến tắm mát tại Khu du lịch Hava - Thung lũng Ngọc Bích

Lượng khách tăng mạnh, tập trung cao điểm vào các ngày 30-4, 1-5 và 2-5 với gần 40.000 lượt. Riêng Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng phục vụ hơn 25.400 lượt khách tại các tuyến, điểm do đơn vị quản lý; khu du lịch sinh thái động Thiên Đường đón hơn 10.000 lượt.

Nhiều điểm đến nổi bật tiếp tục hút khách như Động Phong Nha - Động Tiên Sơn, Suối nước Moọc, Sông Chày - Hang Tối, động Thiên Đường, khu du lịch Hava - Thung lũng Ngọc Bích, hang Chỉ huy… ghi nhận lượng khách ổn định, nhiều thời điểm kín lịch.

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, Ban Quản lý vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, triển khai đồng bộ các phương án đón tiếp.

Lãnh đạo các đơn vị trực tiếp túc trực tại các tuyến, điểm du lịch để kịp thời xử lý tình huống phát sinh; tăng cường kiểm tra phương tiện vận chuyển, trang thiết bị, bảo đảm an toàn cho du khách.

Đồng thời, đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương nhằm bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài tại các điểm "nóng", góp phần bảo đảm kỳ nghỉ lễ an toàn, văn minh.

Tin liên quan

Bát nháo cảnh đeo bám, "đón lõng" du khách ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Bát nháo cảnh đeo bám, "đón lõng" du khách ở Phong Nha - Kẻ Bàng

(NLĐO) - Tình trạng đeo bám, chèo kéo du khách tại Phong Nha - Kẻ Bàng không chỉ gây phản cảm mà còn làm xấu đi hình ảnh một điểm đến du lịch tầm cỡ quốc tế.

Chuyên gia hé lộ bí ẩn dưới hố sụt sâu 350 m ở Phong Nha - Kẻ Bàng

(NLĐO) - Hang Chả Nghéo với hố sụt sâu khoảng 350 m ở Phong Nha - Kẻ Bàng gây chú ý khi bên trong có thác nước lớn, mở ra nhiều câu hỏi về cấu trúc địa chất.

Phát hiện 5 rìu đá 8.000 năm tuổi bên trong hang động ở Phong Nha - Kẻ Bàng

(NLĐO) - Năm chiếc rìu đá khoảng 8.000 năm tuổi trong hang Én, thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) đã hé lộ dấu tích cư trú của cư dân tiền sử.

Phong Nha - Kẻ Bàng Du lịch quảng bình phong nha kẻ bàng động Phong Nha Khu du lịch Hava du lịch quảng trị ễ 30-4 khách du lịch tăng cao
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo