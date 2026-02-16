Con sóng "điên rồ" đến mức vô lý ở Tây Úc

Con sóng ở vùng biển hoang vắng Tây Úc được nhà làm phim Chris Whitey phát hiện và công bố hồi tháng 12 năm ngoái, khiến nhiều người rất ngạc nhiên. Anh Whitey đã kể lại trải nghiệm thực tế về nó.

Những con sóng lạ xuất hiện ở vùng biển hoang vắng Tây Úc, nơi nổi tiếng với những con sóng thất thường. Ảnh: YouTube

Anh Whitey giải thích: "Lúc nhìn trên hình, tôi cứ tưởng là sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI). Dù đã thấy tận mắt ngoài đời, tôi vẫn không ngờ lên hình nó lại như vậy. Nhưng tôi đảm bảo đây không phải là AI. Nhìn từ góc ngang đã thấy lạ rồi nhưng khi xem cảnh quay từ trên cao bằng thiết bị quay thì mới thật sự bất ngờ. Tôi chưa từng biết sóng có thể cuộn vào từ mọi hướng như thế. Cứ tưởng là hai con sóng, hóa ra là 4 đỉnh sóng cùng ập vào một điểm cùng một lúc".

Anh Ben Allen, người điều khiển thiết bị quay từ trên cao, đã mang đoạn video đến hỏi một nhà hải dương học để tìm lời giải thích.

Ngay cả chuyên gia cũng thấy khó hiểu.

Anh Allen kể: "Tôi cho ông ấy xem, ông ấy bảo "cậu quay được cảnh này hay đấy. Nhưng chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa đâu. Đây là kiểu hiện tượng làm đắm tàu bè ở tam giác quỷ Bermuda. Cậu sẽ không thấy lại đâu".

Nhưng thực tế chúng tôi đã quay được cảnh đó lặp đi lặp lại nhiều lần. Ông ấy vẫn không tin, dù ông ấy là một trong những nhà hải dương học nổi tiếng nhất nước Úc".

Con sóng ở vùng biển hoang vắng Tây Úc được nhà làm phim Chris Whitey phát hiện và công bố hồi tháng 12 năm ngoái. Video: Tension Movies

Lúc đó thiết bị quay bay ở độ cao 40 m. Còn cột nước bọt trắng xóa bắn ngược lên trời kia cao tầm 70 m. Anh Whitey nói tiếp: "Tôi đã đi quay nhiều con sóng, dành nhiều giờ đồng hồ ngoài biển nhưng chưa bao giờ thấy thứ gì giống như vậy. Thật là ấn tượng".

Anh Whitey chia sẻ không phải con sóng nào ở khu vực này cũng tạo thành vòng xoáy tròn 360 độ như thế, vẫn có những con sóng bình thường khác.

Nhưng liệu có thể lướt trên chúng được không?

Anh Whitey nói: "Có lúc bạn thấy một con sóng nhô lên như bình thường. Bạn nghĩ có lẽ lướt được. Nhưng ngay sau đó, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Thế là bạn lại nghĩ không lướt được đâu. Cho đến giờ, tôi vẫn không biết liệu chỗ đó có lướt sóng được hay không".