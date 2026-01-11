Vừa hoạt động, đài quan sát Mỹ đã nhìn thấy một thứ rất kỳ lạ

Theo Sci-News, Camera Khảo sát di sản không gian và thời gian (LSST) của Đài quan sát Vera C. Rubin đã phát hiện một vật thể không gian vô cùng kỳ lạ, được đặt tên là 2025 MN45.

2025 MN45 về cơ bản là một tiểu hành tinh trú ngụ trong vành đai tiểu hành tinh giữa Sao Hỏa và Sao Mộc. Nhưng nó không giống bất kỳ tiểu hành tinh nào từng được biết đến trước đây.

Tiểu hành tinh 2025 MN45 thể hiện những đặc điểm lạ thường trong dữ liệu của Đài quan sát Vera C. Rubin - Ảnh: NSF-DOE

Đầu tiên, 2025 MN45 phá vỡ một giới hạn quan trọng trong thiên văn học: Các tiểu hành tinh lớn thường không thể quay quanh trục của chính nó nhanh hơn tốc độ 2,2 giờ/vòng.

Điều này là do hầu hết tiểu hành tinh đều được cấu thành bởi một đống mảnh vụn. Nếu xoay nhanh hơn 2,2 giờ/vòng, lực ly tâm sẽ mạnh hơn trọng lực và hất tung từng mảnh ra ngoài không gian.

Nhưng 2025 MN45 hoàn thành một vòng quay chỉ trong 1,88 phút!

Tiếp theo, kích thước của nó quá lớn so với tốc độ, khiến việc xoay nhanh càng trở nên khó hiểu. Tiểu hành tinh này có bề rộng lên tới 710 m, là vật thể đường kính trên 500 m xoay nhanh nhất nhân loại từng biết.

Những sự kỳ lạ này gợi ý 2025 MN45 phải có cấu trúc bền chắc khác thường so với các tiểu hành tinh khác. Tốc độ xoay này cho thấy nó bền như đá hoặc kim loại nguyên khối.

Vì vậy, các nhà khoa học nghi ngờ rằng nó có thể là một mảnh cứng văng ra từ một vụ va chạm cổ xưa, phá vỡ một vật thể lớn hơn.

Phát hiện độc đáo này đã chứng minh sức mạnh của Đài quan sát Vera C. Rubin. Thông qua dữ liệu chi tiết về các vật thể kỳ lạ như vậy, các nhà thiên văn sẽ có thêm nhiều manh mối để hiểu hơn về quá trình hình thành của các vật thể trong Thái Dương hệ và trong cả vũ trụ.

Đài quan sát Vera C. Rubin là một cơ sở thuộc Quỹ Khoa học quốc gia Mỹ (NSF) và Bộ Năng lượng Mỹ (DOE), vẫn đang trong thời gian "chạy thử" và dự kiến sẽ hoạt động chính thức trong năm nay.

Đài quan sát này tọa lạc trên đỉnh núi Cerro Pachón ở Chile, nơi có bầu trời cực kỳ trong lành, ít ô nhiễm ánh sáng và có số lượng đêm quang đãng nhiều nhất thế giới, giúp kính thiên văn có thể nhìn sâu vào vũ trụ một cách rõ ràng hơn.

Nghiên cứu về tiểu hành tinh kỳ lạ nói trên vừa được công bố trên tạp chí khoa học Astrophysical Journal Letters bởi tiến sĩ Sarah Greenstreet từ NSF và Đại học Washington (Mỹ) cùng các cộng sự.