Vật thể kỳ lạ hiện hình sau 13,5 tỉ năm du hành thời gian

Theo Live Science, kính viễn vọng không gian James Webb vừa lập kỷ lục mới khi ghi lại hình ảnh của một vật thể mang tên MoM-z14, tồn tại khi vũ trụ của chúng ta mới chỉ 280 triệu tuổi.

Ánh sáng từ vật thể này đã "du hành thời gian" suốt hơn 13,5 tỉ năm để chạm đến Trái Đất, phản ánh nguyên vẹn hình dạng của nó trong quá khứ và giúp các nhà khoa học có thêm những dữ kiện quý giá về vũ trụ sơ khai.

Vật thể MoM-z14 là một thiên hà cực kỳ cổ đại - Ảnh: NASA/ESA/CSA

Trong bài công bố trên tạp chí khoa học Open Journal of Astrophysics, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi TS Rohan Naidu từ Viện Vật lý thiên văn và nghiên cứu vũ trụ Kavli - Viện Công nghệ Massachusetts (MIT - Mỹ) cho biết MoM-z14 là một thiên hà cực kỳ cổ đại.

Thiên hà này sở hữu độ dịch chuyển đỏ là 14,44, lớn hơn so với kỷ lục trước đó về thiên hà xa nhất được quan sát, JADES-GS-z14-0 là 14,18.

Độ dịch chuyển đỏ thể hiện cách mà ánh sáng từ một vật thể xa dịch chuyển sang phía đỏ trên dải quang phổ, xảy ra khi vật thể đó di chuyển ngày một xa Trái Đất, mà trong trường hợp này là do sự giãn nở của vũ trụ.

Độ dịch chuyển đỏ càng cao, vật thể đó càng cổ xưa.

Dữ liệu James Webb cũng cho thấy MoM-z14 khá nhỏ gọn so với lượng ánh sáng mà nó phát ra.

Vật thể này chỉ có đường kính khoảng 240 năm ánh sáng, nhỏ hơn thiên hà Milky Way (Ngân Hà) của chúng ta khoảng 400 lần.

Khối lượng của nó xấp xỉ bằng Đám mây Magellan Nhỏ, một trong các thiên hà lùn vệ tinh của Ngân Hà.

Vào thời điểm hơn 13,5 tỉ năm trước, MoM-z14 đang trong giai đoạn hình thành sao nhanh chóng. Nó cũng giàu nitơ so với carbon, tương tự như các cụm sao cầu được quan sát trong Ngân Hà.

Cụm sao cầu là những nhóm sao cổ xưa, liên kết chặt chẽ gồm hàng ngàn đến hàng triệu ngôi sao, được cho là đã hình thành trong vài tỉ năm đầu tiên của vũ trụ, khiến chúng trở thành những ngôi sao lâu đời nhất được biết đến trong vũ trụ gần đó.

Các đặc điểm của MoM-z14 cho thấy ngay từ khi vũ trụ còn "sơ sinh", các ngôi sao dường như đã ra đời theo cùng một cách mà chúng ta đã chứng kiến ngày nay.