Nghề mưu sinh từ những tấm lưới rách

Nhắc đến vùng đất Long Hải, Phước Hải (TPHCM), nhiều người nghĩ ngay đến những đoàn tàu nối nhau vươn khơi, mang theo hy vọng về những mẻ cá đầy khoang. Thế nhưng, phía sau các chuyến biển ấy còn có một lực lượng lao động thầm lặng ít được nhắc đến, đó là những người phụ nữ ngày ngày gắn bó với nghề vá lưới, công việc tuy giản dị nhưng góp phần không nhỏ vào nhịp sống của làng chài.

Những người giữ nhịp sống làng chài

Đa số người dân ở đây sống bằng nghề biển. Trong khi đàn ông ra khơi đánh bắt thì phụ nữ ở nhà tranh thủ vá lưới để kiếm thêm thu nhập. Chỉ với một con dao nhỏ và cây ghim, dưới đôi bàn tay khéo léo của các bà, các mẹ, các chị, những tấm lưới rách lại được nối liền, sẵn sàng cho chuyến ra khơi tiếp theo.

Sau mỗi chuyến biển dài ngày, lưới đánh bắt thường bị hư hỏng do vướng đá ngầm, san hô hoặc xuống cấp theo thời gian. Vì vậy, khi tàu cập bến, các chủ ghe lại thuê thợ vá lưới sửa chữa, chuẩn bị ngư cụ cho những chuyến biển mới.

Những người phụ nữ làng biển cần mẫn với nghề vá lưới mỗi ngày.

Những ngày tàu thuyền về nhiều, vùng đất này trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Đặc biệt tại tổ 2, ấp Hải Hà 2, xã Long Hải, nơi có hơn 90% hộ dân làm nghề vá lưới, không khí lao động diễn ra sôi nổi từ sáng sớm đến chiều muộn.

Theo kinh nghiệm của những người thợ lâu năm, mỗi mùa sẽ sử dụng những loại lưới khác nhau nên cách vá cũng có sự khác biệt. Công việc tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và đôi mắt tinh tường. Trước khi bắt tay vào vá, người thợ phải cân chỉnh mặt lưới thật thẳng để các mắt lưới đều nhau, không bị lệch hay chùng.

Đã có gần 30 năm gắn bó với nghề, bà Tiêu Thị Sáu, 60 tuổi, ở tổ 2, ấp Hải Hà 2, xem công việc vá lưới như một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày. Bà cho biết nghề này không cần qua trường lớp đào tạo mà chủ yếu học hỏi từ những người đi trước rồi tự tích lũy kinh nghiệm.

Từng mắt lưới được nối lại bằng sự khéo léo và kiên nhẫn của người thợ.

Mỗi ngày, bà bắt đầu công việc từ 7 giờ và kết thúc vào khoảng 16 giờ. Trước đây, tiền công chỉ khoảng 150.000 đồng/ngày. Nhận thấy thu nhập của người lao động còn thấp, các chủ ghe đã chủ động tăng thêm 50.000 đồng, nâng mức thu nhập lên khoảng 200.000 đồng/ngày.

Dù công việc không nặng nhọc, nhưng để hoàn thành một tấm lưới lớn đòi hỏi người thợ phải ngồi hàng giờ liền, kiên nhẫn nối từng mắt lưới nhỏ. Chính vì vậy, nghề vá lưới không chỉ cần sự khéo léo mà còn cần lòng yêu nghề và tính bền bỉ.

Hậu phương vững chắc của ngư dân làng biển

Cũng như nhiều phụ nữ khác ở Long Hải, chị Huỳnh Thị Nhỏ, 43 tuổi, có chồng và con trai lớn theo nghề biển. Để phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống, chị lựa chọn công việc vá lưới thuê ngay tại nhà.

Vá lưới là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và đôi mắt tinh tường.

Theo chị Nhỏ, đây là nghề dễ học, dễ làm nhưng để trở thành người thợ giỏi thì phải thật cẩn thận và tinh mắt. Thu nhập bình quân khoảng 150.000 đồng/ngày tuy không cao nhưng là nguồn hỗ trợ đáng kể cho gia đình. Quan trọng hơn, công việc không quá áp lực nên chị có thể vừa làm vừa tranh thủ chăm lo việc nhà và con cái.