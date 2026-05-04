Con trai bị bắt sau nghi án khiến mẹ tử vong, cha nhập viện

Nghi phạm sát hại mẹ ruột đã bị lực lượng Công an bắt giữ ngay sau đó

Chiều 4-5, Công an phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh nhanh chóng bắt giữ nghi phạm Đ.V.D. (SN 1998, trú thôn Đức Minh) để phục vụ công tác điều tra.

Nạn nhân là bà P.T.D. (SN 1971, mẹ của nghi phạm).

Theo thông tin ban đầu, dữ liệu từ camera an ninh cho thấy khoảng 22 giờ ngày 3-5, người con trai từ bên ngoài trở về nhà. Đến khoảng 23 giờ, người mẹ chạy ra sân trong tình trạng hoảng loạn rồi gục xuống, tử vong tại chỗ.

Một lúc sau, nghi phạm mặc chiếc áo đỏ rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ án mạng

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, triển khai truy xét và bắt giữ nghi phạm ngay sau đó.

Liên quan vụ việc, ông Đ.V.X. (SN 1965, bố của nghi phạm) bị thương, đã được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu và hiện đang được điều trị.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ diễn biến và nguyên nhân vụ án.

Theo người dân địa phương, nghi phạm có biểu hiện nghiện ma túy trong thời gian dài. Tuy nhiên, thông tin này chưa được cơ quan chức năng xác nhận.