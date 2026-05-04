HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Con trai bị bắt sau nghi án khiến mẹ tử vong, cha nhập viện

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) – Nghi phạm trong vụ án khiến mẹ tử vong, cha bị thương tại phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) đã bị công an bắt giữ để điều tra.

Con trai bị bắt vì nghi án sát hại mẹ tại Quảng Trị năm 2026 - Ảnh 1.

Nghi phạm sát hại mẹ ruột đã bị lực lượng Công an bắt giữ ngay sau đó

Chiều 4-5, Công an phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh nhanh chóng bắt giữ nghi phạm Đ.V.D. (SN 1998, trú thôn Đức Minh) để phục vụ công tác điều tra.

Nạn nhân là bà P.T.D. (SN 1971, mẹ của nghi phạm).

Theo thông tin ban đầu, dữ liệu từ camera an ninh cho thấy khoảng 22 giờ ngày 3-5, người con trai từ bên ngoài trở về nhà. Đến khoảng 23 giờ, người mẹ chạy ra sân trong tình trạng hoảng loạn rồi gục xuống, tử vong tại chỗ. 

Một lúc sau, nghi phạm mặc chiếc áo đỏ rời khỏi hiện trường.

Con trai bị bắt vì nghi án sát hại mẹ tại Quảng Trị năm 2026 - Ảnh 2.

Hiện trường vụ án mạng

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, triển khai truy xét và bắt giữ nghi phạm ngay sau đó.

Liên quan vụ việc, ông Đ.V.X. (SN 1965, bố của nghi phạm) bị thương, đã được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu và hiện đang được điều trị.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ diễn biến và nguyên nhân vụ án.

Theo người dân địa phương, nghi phạm có biểu hiện nghiện ma túy trong thời gian dài. Tuy nhiên, thông tin này chưa được cơ quan chức năng xác nhận.

Tin liên quan

Vụ án mạng rúng động ở Quảng Trị: Nghi con trai sát hại mẹ

Vụ án mạng rúng động ở Quảng Trị: Nghi con trai sát hại mẹ

(NLĐO) - Vụ án mạng xảy ra tại phường Đồng Hới (Quảng Trị) khiến người vợ tử vong, chồng bị thương. Nghi phạm là con trai nạn nhân đã bị bắt giữ.

Sự thật rùng mình phía sau "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" hoạt động ở Quảng Trị

(NLĐO) – Nhiều người ở Quảng Trị dần bị dẫn dắt, chi phối và mất kiểm soát khi tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”, kèm áp lực “dâng” 1/10 thu nhập mỗi tháng.

Con trai chở mẹ đi cướp giật gây phẫn nộ

(NLĐO) - Sau khi tiếp nhận tin báo, công an đã nhanh chóng truy xét và bắt giữ hai đối tượng là mẹ con gây ra vụ cướp giật tiền của cụ bà bán vé số.

Quảng Trị bắt giữ nghi phạm Đồng Hới sát hại mẹ ruột mẹ tử vong cha nhập viện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo