Con trai chở mẹ đi cướp giật gây phẫn nộ

Ngày 27-4, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an xã Vĩnh Thành đang làm rõ vụ cướp giật tài sản của cụ bà bán vé số xảy ra trên địa bàn.

Hai mẹ con Phượng và Giang. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Trước đó, vào sáng 22-4, Công an xã Vĩnh Thành tiếp nhận tin báo của bà N.T.M (SN 1953, làm nghề bán vé số dạo) về việc bị 2 đối tượng cướp giật 1.560.000 đồng tại khu vực chợ Phú Hiệp.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Thành nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường xác minh, thu thập chứng cứ.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, công an đã xác định, bắt giữ thủ phạm là Võ Trường Giang (SN 1993) và Lê Thị Phượng (SN 1972, là mẹ của Giang).

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng quanh co, chối tội nhưng trước tài liệu, chứng cứ thu thập được, cả 2 đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hai đối tượng khai do cần tiền tiêu xài nên mẹ con Phượng đã bàn bạc, phân công vai trò để thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người dân.

Trong vòng 12 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Thành đã làm rõ vụ việc, bắt giữ đối tượng, thu hồi tài sản.