Thời sự

Con trai chủ quán đâm gục khách nhậu

Trường Nguyên

(NLĐO) - Sau cự cãi tại quán, ông Quang trở về lán trại (xã Đinh Trang Thượng, tỉnh Lâm Đồng) thì bị con trai chủ quán nhậu đuổi theo đâm gục tại chỗ.

Ngày 21-8, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an xã Đinh Trang Thượng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra vào đêm 20-8 khiến ông Giang Thành Quang (56 tuổi, ngụ tại xã Sơn Phú, tỉnh Vĩnh Long) tử vong.

Lâm Đồng: Con trai chủ quán đâm gục khách nhậu - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án mạng.

Thông tin ban đầu, tối 20-8, một nhóm thợ xây, trong đó có ông Quang, đến nhậu tại quán Sân Vườn (thôn Tân Lâm 4, xã Đinh Trang Thượng) do bà Q.T.N (47 tuổi) làm chủ.

Đến khoảng 20 giờ 50 phút cùng ngày, giữa ông Quang với Quách Đình Tuấn (30 tuổi, con trai bà N.) xảy ra mâu thuẫn và xô xát. Được nhiều người can ngăn, ông Quang trở về lán trại của mình cách đó gần 100 m.

Lúc này, Tuấn cầm dao đuổi theo và đâm một nhát trúng ngực khiến ông Quang gục tại chỗ và sau đó tử vong. Sau khi gây án, đến hơn 22 giờ cùng ngày, Tuấn đến công an xã Đinh Trang Thượng đầu thú.

Lâm Đồng chỉ đạo khẩn xác minh vụ nước thải đen ngòm chảy ra biển Mũi Né

Lâm Đồng chỉ đạo khẩn xác minh vụ nước thải đen ngòm chảy ra biển Mũi Né

(NLĐO) - Hình ảnh dòng nước đen ngòm chảy ra biển Mũi Né đang khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ ô nhiễm, chính quyền tỉnh Lâm Đồng phải vào cuộc chỉ đạo khẩn

Một người bị nhồi máu cơ tim khi đang chạy xe máy ở Lâm Đồng

(NLĐO) – Đang trên đường chạy xe máy hàng trăm km về quê, nam thanh niên bị nhồi máu cơ tim nhưng may mắn được lực lượng CSGT đưa đi cấp cứu kịp thời.

Nhiều dự án ven biển ở Lâm Đồng vào “tầm ngắm” thanh tra

(NLĐO) - Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đề nghị cung cấp hồ sơ liên quan các dự án ven biển có dấu hiệu chậm tiến độ, nguy cơ lãng phí và thất thoát ngân sách

