Con trai chủ quán đâm gục khách nhậu

Ngày 21-8, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an xã Đinh Trang Thượng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra vào đêm 20-8 khiến ông Giang Thành Quang (56 tuổi, ngụ tại xã Sơn Phú, tỉnh Vĩnh Long) tử vong.



Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án mạng.

Thông tin ban đầu, tối 20-8, một nhóm thợ xây, trong đó có ông Quang, đến nhậu tại quán Sân Vườn (thôn Tân Lâm 4, xã Đinh Trang Thượng) do bà Q.T.N (47 tuổi) làm chủ.

Đến khoảng 20 giờ 50 phút cùng ngày, giữa ông Quang với Quách Đình Tuấn (30 tuổi, con trai bà N.) xảy ra mâu thuẫn và xô xát. Được nhiều người can ngăn, ông Quang trở về lán trại của mình cách đó gần 100 m.

Lúc này, Tuấn cầm dao đuổi theo và đâm một nhát trúng ngực khiến ông Quang gục tại chỗ và sau đó tử vong. Sau khi gây án, đến hơn 22 giờ cùng ngày, Tuấn đến công an xã Đinh Trang Thượng đầu thú.