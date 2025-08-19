HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Lâm Đồng: Truy bắt 3 kẻ trộm đi ô tô gắn biển số giả

Trường Nguyên

(NLĐO) - Tổ CSGT của tỉnh Lâm Đồng truy đuổi hơn 30 km để bắt giữ nhóm trộm cắp đi ô tố gắn biển số giả.

Ngày 19-8, Tổ CSGT số 8 thuộc Trạm CSGT Mađaguôi - Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ, bàn giao cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý 3 đối tượng, gồm: Lê Văn Thành (44 tuổi; ngụ xã Phúc Thọ Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), Lê Thiện Mạnh (30 tuổi) và Nguyễn Văn Hưng (32 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai).

Lâm Đồng: Truy bắt 3 kẻ trộm ô tô gắn biển số giả sau cuộc rượt đuổi kịch tính - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng chặn bắt 3 kẻ trộm đi trên ô tô gắn biển số giả.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, trong lúc tuần tra kiểm soát, Tổ CSGT số 8 phát hiện một ô tô gắn biển số 72A-253.76, chở Thành, Mạnh và Hưng di chuyển trên đường, có dấu hiệu nghi vấn.

Khi lực lượng chức năng ra hiệu dừng xe thì những người này tăng tốc bỏ chạy. Chiếc ô tô vượt 2 chốt kiểm soát và va chạm với 2 xe máy nhưng may mắn không ai bị thương.

Các chiến sĩ CSGT truy đuổi trên đoạn đường dài khoảng 30 km. Khi đến chân đèo Con Ó (Tỉnh lộ 725, xã Đạ Tẻh 3, tỉnh Lâm Đồng), Tổ CSGT phối hợp với công an địa phương khống chế, bắt giữ được cả 3 đối tượng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Thành, Mạnh và Hưng đã gây ra nhiều vụ trộm trước đó, còn chiếc ô tô nhóm này đi được gắn biển số giả.

Bắt nam thanh niêm 20 tuổi trộm xe tải rồi đưa từ Hà Tĩnh vào Lâm Đồng

Bắt nam thanh niêm 20 tuổi trộm xe tải rồi đưa từ Hà Tĩnh vào Lâm Đồng

(NLĐO) - Sau khi trộm được chiếc xe ô tô tải đậu trước cửa một nhà hàng hải sản ở Hà Tĩnh, Nguyễn Hoàn Phúc liền điều khiển đưa vào tỉnh Lâm Đồng.

68 thông cổ thụ ở Lâm Đồng bị cưa hạ

(NLĐO) - Đây là thông ba lá, tại tiểu khu 224 thuộc xã Phú Sơn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, do Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Viên quản lý

Công an Lâm Đồng bắt giữ nghi can Ung Ngọc Ẩn

(NLĐO) - Chỉ vài giờ sau khi trốn khỏi trại tạm giam, Ung Ngọc Ẩn đã bị Công an Lâm Đồng bắt giữ khi đang lẩn trốn cách nơi giam giữ gần 10 km

Lâm Đồng xe biển số giả công an tỉnh Lâm Đồng bắt trộm
