Sức khỏe

Con trai hiến gan, giành lại sự sống cho mẹ trong giờ phút nguy kịch

B.Vân

(NLĐO) - Bệnh viện Đà Nẵng vừa thực hiện ca ghép gan thứ 4 thành công, cứu sống bệnh nhân suy gan cấp do viêm gan B

Ngày 13-2, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật ghép gan, giành lại sự sống cho một bệnh nhân nữ bị suy gan cấp do viêm gan B.

Bệnh nhân là bà Trần Thị Th. (56 tuổi, trú xã Sông Vàng, TP Đà Nẵng). Khoảng hơn một tháng trước nhập viện, bà xuất hiện tình trạng mệt mỏi, ăn uống kém, vàng da tăng dần.

Người bệnh được chẩn đoán suy gan cấp trên nền viêm gan B mạn tính và đã được điều trị tích cực, thay huyết tương 8 lần tại một bệnh viện khác. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện, bà hai lần rơi vào hôn mê gan, tiên lượng rất nặng.

Con trai hiến gan cứu sống mẹ trong ca phẫu thuật ghép gan thành công - Ảnh 1.

Hiện tại sức khỏe người bệnh ghép gan cải thiện, tình trạng vàng da giảm rõ rệt

Gia đình quyết định chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đà Nẵng với hy vọng cuối cùng là được ghép gan. Nhận định đây là trường hợp khẩn cấp, nguy cơ tử vong rất cao nếu không can thiệp kịp thời, Ban Giám đốc bệnh viện lập tức tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa, đồng thời triển khai song song hồi sức tích cực và hoàn tất quy trình đánh giá tiền phẫu cho cả người nhận và người hiến.

Theo TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, thời gian là yếu tố sống còn trong các ca suy gan cấp. Bệnh viện đã huy động đồng bộ các khâu từ hồi sức, xét nghiệm, đánh giá chức năng gan, thể tích mảnh ghép đến hoàn thiện thủ tục pháp lý, nhằm đảm bảo ca phẫu thuật được tiến hành sớm nhất nhưng vẫn tuyệt đối an toàn.

Con trai hiến gan cứu sống mẹ trong ca phẫu thuật ghép gan thành công - Ảnh 2.

Sau 4 ngày hậu phẫu, người bệnh có thể tự ăn uống

Ngày 8-2, sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị, ca ghép gan được thực hiện thành công với sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Sau 4 ngày hậu phẫu, sức khỏe bệnh nhân cải thiện rõ rệt, vàng da giảm nhiều, không còn hội chứng não gan, chức năng mảnh ghép hoạt động tốt. Người hiến gan là con trai của bệnh nhân, hiện có thể tự ăn uống, đi lại bình thường và dự kiến xuất viện trước Tết.

Chia sẻ sau ca mổ, anh Nguyễn Văn H., con trai bệnh nhân, cho biết khi mẹ rơi vào hôn mê lần thứ hai, cả gia đình vô cùng lo lắng. Bốn anh em cùng làm xét nghiệm và may mắn anh đủ điều kiện hiến gan nên đã ký giấy đồng ý ngay, không do dự.

Đây là cặp ghép gan thứ tư được thực hiện tại Bệnh viện Đà Nẵng kể từ tháng 10-2025.

