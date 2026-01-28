Ghép gan từ mẹ ruột cứu bé gái 11 tháng tuổi nặng 5,3 kg cận kề ranh giới sinh tử

Tháng 10-2025, bé gái 11 tháng tuổi ở TPHCM được gia đình đưa đến Bệnh viện Vinmec Times City (Hà Nội) với hy vọng được ghép gan, phương án duy nhất để duy trì sự sống. Thời điểm đó, bé chỉ nặng 5,3 kg, tương đương trẻ khoảng 3 tháng tuổi.

Bệnh nhi 11 tháng tuổi, nặng 5,3 kg được ghép gan từ mẹ ruột. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các bác sĩ xác định bệnh nhi đã ở giai đoạn xơ gan tiến triển do teo đường mật bẩm sinh, chức năng gan suy giảm nặng, suy dinh dưỡng, nguy cơ biến chứng trong và sau mổ rất cao. Tuy nhiên, ghép gan cho trẻ nhẹ cân là thách thức lớn bởi tạng nhỏ, mạch máu mỏng, gan xơ nặng. Người hiến là mẹ ruột, đòi hỏi ca ghép vừa bảo đảm đủ thể tích gan cho trẻ, vừa tuyệt đối an toàn cho người hiến.

PGS-TS Lê Văn Thành, Phó tổng giám đốc chuyên môn khối ngoại, Hệ thống Y tế Vinmec, cho biết đây là bệnh nhi nhẹ cân nhất từng được ghép gan tại Vinmec. Theo ông, ghép gan cho trẻ suy dinh dưỡng, nặng chỉ 5-6 kg không chỉ khó về kỹ thuật nối mạch máu, đường mật mà còn là bài toán ổn định huyết động, đông máu trong mổ.

"Mỗi thao tác đều phải tính toán tỉ mỉ từng milimet, với sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều ê-kíp phẫu thuật, gây mê, hồi sức"- PGS Thành nói.

Ca đại phẫu kéo dài hơn 12 tiếng. Phần gan khỏe mạnh từ người mẹ được lấy bằng phương pháp nội soi, sau đó tinh chỉnh để phù hợp với khoang bụng của bé. Việc nối tĩnh mạch cửa, động mạch gan và đường mật ở trẻ nhỏ đòi hỏi tay nghề cao và kinh nghiệm dày dặn. Sau mổ, gan ghép bắt đầu hoạt động nhưng quá trình hồi phục vẫn nhiều thách thức.

Bệnh nhi được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực, áp dụng phác đồ hồi sức cá thể hóa, kiểm soát hô hấp, huyết động, chống thải ghép, phòng nhiễm trùng, điều chỉnh rối loạn đông máu và hỗ trợ dinh dưỡng tích cực.

Ca ghép gan cho bé gái gần 1 tuổi, nặng 5,3 kg

Theo bác sĩ Lê Văn Bình, Khoa Hồi sức tích cực, một trong những khó khăn lớn là phòng và xử trí xẹp phổi - biến chứng thường gặp sau ghép gan, nhất là ở trẻ suy dinh dưỡng. Nhờ phác đồ cá thể hóa, bé dần phục hồi, chức năng gan ghép được theo dõi sát hằng ngày bằng xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

Sau hơn một tháng, bệnh nhi thoát nguy kịch, phổi hoạt động bình thường, gan ghép ổn định. Bé tỉnh táo, hoạt bát hơn, vàng da cải thiện, cân nặng bắt đầu tăng. Đầu tháng 12-2025, bé được chuyển khỏi khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị tại chuyên khoa nội nhi.

Theo gia đình, bé chào đời tháng 11-2024, nặng hơn 3 kg, ban đầu khỏe mạnh. Hơn một tháng sau, khi đi khám tại một bệnh viện ở TPHCM, bé được chẩn đoán mắc teo đường mật bẩm sinh - một căn bệnh hiếm gặp, nếu không phẫu thuật sớm sẽ dẫn đến xơ gan và suy gan giai đoạn cuối.