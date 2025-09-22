HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Con trai phạm tội giết người vì mẹ bán đất lấy tiền gửi ngân hàng

Hải Đường

(NLĐO) - Trần Diệp Phi Hùng phạm tội giết người sau khi dùng dao đâm 2 nạn nhân, trong đó có người bị thương tích nặng.

Ngày 22-9, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh tây Ninh đã tuyên phạt bị cáo Trần Diệp Phi Hùng (26 tuổi; ngụ xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh) mức án 9 năm tù về tội giết người.

Con trai phạm tội giết người vì mẹ bán đất lấy tiền gửi ngân hàng- Ảnh 1.

Bị cao Trần Diệp Phi Hùng tại tòa

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5-2023, mẹ của Hùng bán mảnh đất của gia đình được 700 triệu đồng. Do biết con trai đang thiếu nợ một số người nên bà nhờ cháu họ là chị D. đứng tên gửi ngân hàng để bà lấy lãi chi tiêu cho gia đình. Thời gian sau, mẹ Hùng rút ra 420 triệu đồng; phần còn lại vẫn tiếp tục để chị D. đứng tên.

Cuối năm 2023, Hùng nhiều lần đến nhà chị D. và mẹ chị D. để đòi số tiền còn lại, nhưng cả 2 không đưa dẫn tới mâu thuẫn.

Trưa 9-3-2024, Hùng cầm dao đến nhà chị ruột tại xã Phước Lý (tỉnh Tây Ninh), sau đó điện thoại cho mẹ chị D. đến. Tại đây, sau khi cự cãi thì Hùng đâm mẹ chị D. một nhát gây thương tích.

Chị D. chạy đến can ngăn cũng bị Hùng đâm trúng vào hạ sườn và vai. Mẹ chị D. tiếp tục bị Hùng đâm thêm một nhát. Hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu, còn Hùng đến công an xã đầu thú.

Theo kết quả giám định, 2 nạn nhân có tỉ lệ thương tích là 2% và 52%. Ngoài bản án đã tuyên, tòa còn buộc bị cáo Hùng bồi thường 270 triệu đồng cho các bị hại.

phạm tội giết người tỉnh Tây Ninh tội giết người
