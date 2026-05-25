Kinh tế

Con trai tỉ phú Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch VinFast

Nguyễn Hải

(NLĐO) - Ngày 25-5, VinFast Auto Ltd. công bố HĐQT bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT của VinFast.

HĐQT Công ty VinFast đã thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh vào vị trí Chủ tịch HĐQT từ ngày 23-5 thay thế cho bà Lê Thị Thu Thủy.

Ông Phạm Nhật Quân Anh hiện là Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc Thường trực tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast, có kinh nghiệm quản trị đa lĩnh vực, đã đóng góp tích cực vào quá trình phát triển từ giai đoạn xây dựng nền tảng tại thị trường nội địa đến hành trình mở rộng hiện diện trên quy mô toàn cầu của VinFast.

Bà Lê Thị Thu Thủy sẽ thôi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và không tham gia HĐQT để tập trung cho các mục tiêu quan trọng của Tập đoàn Vingroup - cổ đông lớn của VinFast, nơi bà đang đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch.

Ông Phạm Nhật Quân Anh chia sẻ: "Tôi rất vinh dự đảm nhận vai trò Chủ tịch HĐQT VinFast. Trong những năm qua, VinFast đã thành công xây dựng nền tảng phát triển vững chắc, và chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định với các ưu tiên chiến lược dài hạn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực vận hành toàn cầu cũng như trải nghiệm khách hàng. Tôi mong muốn đồng hành cùng ban lãnh đạo để đưa VinFast bước sang giai đoạn phát triển mới".

- Ảnh 1.

Phạm Nhật Quân Anh, con trai ông Phạm Nhật Vượng

Ông Phạm Nhật Quân Anh tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh tại Đại học Quản lý Singapore (Singapore Management University). Ông từng giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc và Phó Giám đốc Điều hành tại Công ty Cổ phần Vinpearl trong giai đoạn 2017-2019. 

Kể từ khi gia nhập VinFast vào tháng 2-2019, ông Phạm Nhật Quân Anh đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng ở tất cả các lĩnh vực từ phát triển xe, sản xuất tới kinh doanh, hậu mãi.

(NLĐO) – Ngày 23-5, VinFast công bố logo riêng cho dòng xe Green - hoàn thiện bộ nhận diện cho 3 thương hiệu ô tô bên cạnh dòng siêu sang Lạc Hồng và VF.

VF 8 thế hệ mới của VinFast chính thức ra mắt

(NLĐO) - Theo kế hoạch, những chiếc VF 8 đầu tiên sẽ được bàn giao vào cuối tháng 7-2026.

Green SM hợp tác với 75 doanh nghiệp vận tải Philippines, hướng tới triển khai 18.497 ôtô VinFast

Green SM ký kết loạt Biên bản ghi nhớ (MOU) và thỏa thuận đặt cọc với các doanh nghiệp vận tải và hợp tác xã tại Philippines

