HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

VinFast công bố logo riêng cho dòng xe Green, nói lên điều gì?

Nguyễn Hải

(NLĐO) – Ngày 23-5, VinFast công bố logo riêng cho dòng xe Green - hoàn thiện bộ nhận diện cho 3 thương hiệu ô tô bên cạnh dòng siêu sang Lạc Hồng và VF.

Logo mới của dòng xe Green được lấy cảm hứng thiết kế từ hình ảnh hai bàn tay nâng niu "Trái Đất", biểu trưng cho cam kết của thương hiệu trong việc gìn giữ môi trường, lan tỏa lối sống xanh và cùng cộng đồng bảo vệ hành tinh bền vững thông qua giải pháp di chuyển xanh, thông minh và hiện đại.

Những chiếc xe Green đầu tiên gắn logo mới dự kiến sẽ chính thức xuất xưởng vào đầu tháng 6 tới, với dòng xe đầu tiên là Limo Green. Các mẫu xe được tối ưu cho kinh doanh dịch vụ khác như Herio Green, Minio Green, EC Van cũng sẽ lần lượt được chuyển sang sử dụng logo mới trong thời gian tới.

Việc ra mắt một bộ nhận diện độc lập cho dòng Green giúp VinFast hoàn thiện quy hoạch sản phẩm ô tô, định hình đặc tính rõ nét cho từng dòng sản phẩm, phù hợp với từng nhóm khách hàng và phân khúc thị trường. Green là dòng xe được VinFast thiết kế tối ưu với các trang bị, công nghệ, tiện nghi phù hợp cho mục đích kinh doanh dịch vụ, hướng tới hiệu quả cao nhất về kinh tế và vận hành.

- Ảnh 1.

VinFast có logo riêng cho dòng xe Green

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast Toàn cầu cho biết việc hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu riêng cho dòng xe Green thể hiện định hướng phát triển toàn diện của VinFast trên cả 3 phân khúc: xe siêu sang Lạc Hồng dành cho khách hàng tinh hoa; dòng VF dành cho khách hàng đại chúng và dòng Green hướng tới nhóm kinh doanh dịch vụ. Dòng Green với logo mới sẽ tiếp tục là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của cộng đồng tài xế và các doanh nghiệp vận tải.


Tin liên quan

VF 8 thế hệ mới của VinFast chính thức ra mắt

VF 8 thế hệ mới của VinFast chính thức ra mắt

(NLĐO) - Theo kế hoạch, những chiếc VF 8 đầu tiên sẽ được bàn giao vào cuối tháng 7-2026.

Green SM hợp tác với 75 doanh nghiệp vận tải Philippines, hướng tới triển khai 18.497 ôtô VinFast

Green SM ký kết loạt Biên bản ghi nhớ (MOU) và thỏa thuận đặt cọc với các doanh nghiệp vận tải và hợp tác xã tại Philippines

VinFast lại giành ngôi "vua doanh số", bán hơn 78.000 ô tô điện chỉ sau 4 tháng

(NLĐO) - Doanh số của VinFast tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh thị trường ô tô trong nước có dấu hiệu chững lại.

Vinfast logo ô tô green
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo